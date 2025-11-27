Hà Nội: Quy định mới về chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát triển làng nghề

Với chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề ở nông thôn, Nghị quyết quy định hỗ trợ chi phí tháo dỡ, vận chuyển máy móc, thiết bị, nhà xưởng nơi di dời đi là 50.000 đồng/m² nhà xưởng, tối đa 500 triệu đồng/cơ sở...

Chiều 26/11, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 nhằm thực hiện Luật Thủ đô năm 2025 về hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn. Đối tượng áp dụng của Nghị quyết gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình đang hoạt động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Nghị quyết quy định chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và Nghệ nhân Hà Nội được Thành phố phong tặng.

Thành phố hỗ trợ một lần đối với Nghệ nhân nhân dân là 40.000.000 đồng/người; Nghệ nhân ưu tú là 30.000.000 đồng/người; Nghệ nhân Hà Nội là 20.000.000 đồng/người. Nghệ nhân nhân dân truyền dạy được bồi dưỡng 500.000 đồng/người/buổi; Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân Hà Nội truyền dạy được bồi dưỡng 300.000 đồng/người/buổi…

Hỗ trợ 100% chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền ăn, nghỉ tại nơi đến công tác cho các tổ chức, cá nhân tham gia đoàn công tác đi kết nối vùng nguyên liệu; hỗ trợ 50% kinh phí cho cơ sở ngành nghề nông thôn để mua mới máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất nhưng không quá 500 triệu đồng/cơ sở.

Riêng với chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề ở nông thôn, Nghị quyết quy định hỗ trợ chi phí tháo dỡ, vận chuyển máy móc, thiết bị, nhà xưởng nơi di dời đi là 50.000 đồng/m² nhà xưởng, tối đa 500 triệu đồng/cơ sở.

Ngoài ra, cơ sở di dời được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 10 năm và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại; được áp dụng mức thuế suất 5% thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 9 năm tiếp theo.