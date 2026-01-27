Hà Nội phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký Quyết định số 315/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận”. Phạm vi nghiên cứu gồm các phường Tây Hồ, Phú Thượng và một phần các phường Hồng Hà, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ba Đình…

Theo Đề án, mục tiêu đến năm 2030, khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận sẽ trở thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô, đóng vai trò thúc đẩy liên kết vùng, trung tâm dịch vụ tổng hợp của cả nước, đồng thời là điểm đến kinh tế, văn hóa hấp dẫn trên bản đồ quốc tế.

Khai thác các giá trị đặc sắc của Hồ Tây và khu vực phụ cận để phát triển hoạt động du lịch văn hóa, lễ hội, âm nhạc, ẩm thực, vui chơi giải trí gắn với kinh tế đêm. Nghiên cứu hình thành công viên chuyên đề, không gian văn hóa, sáng tạo, nghệ thuật, giải trí tại bãi sông Hồng và những khu vực có lợi thế; xây dựng không gian tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm quy mô quốc gia và quốc tế theo mô hình đại lộ - quảng trường trên trục Hồ Tây - Cổ Loa.

Về tầm nhìn đến năm 2050, Đề án đặt trọng tâm vào việc bảo tồn hệ thống di tích lịch sử, đình chùa, làng nghề truyền thống. Song song với đó là phát triển không gian văn hóa sáng tạo, trung tâm nghệ thuật, nhà hát ngoài trời.

Đề án cũng xác định phát triển khu vực Hồ Tây và phụ cận theo 5 trục động lực lớn, phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Cụ thể, trục sông Hồng: Kết hợp với sông Đuống, phát triển là không gian xanh trung tâm của đô thị trung tâm, không gian văn hóa sáng tạo, trục phát triển kinh tế - xã hội và là không gian điểm nhấn biểu tượng của Thủ đô Hà Nội, phát triển đô thị, công viên sinh thái hai bên sông, trị thủy, khai thác giá trị cảnh quan, cảng sông, du lịch hai bên sông.

Trục Hồ Tây - Ba Vì: Kết hợp đồng bộ không gian đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6; xây dựng trục kết nối văn hóa Thăng Long - Xứ Đoài, kết nối trung tâm Thủ đô với thành phố phía Tây và kết nối các tỉnh lân cận phía Tây, Tây Bắc, vùng miền núi và trung du phía Bắc.

Trục Hồ Tây - Cổ Loa: Là trục kết nối di sản đô thị lịch sử, kết hợp đồng bộ không gian kết nối Hồ Tây - Cầu Tứ Liên - Cổ Loa. Bố trí các công trình văn hóa, triển lãm, công trình biểu tượng dọc trục, kết hợp với làng truyền thống, cảnh quan mặt nước và khu di tích Thành Cổ Loa trở thành không gian lịch sử và văn hóa đặc sắc trong vùng đô thị phía Bắc.

Trục Nhật Tân - Nội Bài: Là trục phát triển kinh tế, đô thị thông minh, hiện đại (kết hợp đồng bộ với không gian trục Bắc Thăng Long-Nội Bài), kết nối với các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc, hành lang kinh tế Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, đường xuyên Á, gắn với Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Trục Nam Hà Nội: Là “Hành lang kép”, vừa là trục hỗ trợ giảm tải cho Quốc lộ 1A (trục công nghiệp - logistics), vừa là trục không gian xanh - văn hóa đặc thù kết nối trung tâm Hà Nội với khu thể thao Olympic và Trung tâm du lịch tâm linh và sinh thái tại Hương Sơn, đồng bộ với trục Quốc lộ 1A, 1B, đường Hồ Chí Minh, kết nối cao tốc Tây Bắc và các tỉnh phía Nam, tạo không gian và động lực phát triển mới.

Thành phố yêu cầu triển khai các giải pháp chính để đạt được mục tiêu đề ra. Trọng tâm tập trung vào đề xuất phát triển khu vực trung tâm kinh tế sáng tạo phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; nghiên cứu và đề xuất những hoạt động phát huy giá trị trung tâm của khu vực Hồ Tây với vị trí nằm giữa 5 trục không gian quan trọng của Thành phố Hà Nội: Trục không gian Hồ Tây - Ba Vì, Nhật Tân - Nội Bài, Hồ Tây - Cổ Loa, trục Sông Hồng, Trục liên kết phía Nam.