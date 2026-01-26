Hà Nội đã sắp xếp được 98 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát

Đến nay, toàn Thành phố Hà Nội đã sắp xếp được 98/231 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát. Quá trình triển khai, Thành phố khẳng định quan điểm kiên định xử lý “chợ cóc” nhưng không cực đoan, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu lập lại trật tự đô thị với ổn định sinh kế…

Theo thông tin từ Hà Nội, Thành phố có 468 chợ, gồm 16 chợ hạng 1; 59 chợ hạng 2; 346 chợ hạng 3; và 47 chợ chưa phân hạng. Trong đó, có 213 chợ khu vực đô thị và 255 chợ khu vực nông thôn. Tuy nhiên, trên địa bàn một số xã, phường của Thành phố vẫn chưa có chợ.

Trước bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh, cùng với nhu cầu mua bán ngày càng gia tăng của người dân, và sự thiếu hụt hạ tầng thương mại ở một số khu vực, tình trạng “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát tiếp tục phát sinh. Qua rà soát, Thành phố hiện có 231 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát.

Các điểm này được phân loại thành 4 nhóm theo quy mô và mức độ ảnh hưởng với lộ trình sắp xếp từ nay đến năm 2027. Trong đó, 75 điểm thuộc nhóm “điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn giao thông sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026; các nhóm còn lại thì xử lý theo lộ trình đến ngày 30/6/2027.

Thực hiện kế hoạch của Thành phố, UBND các xã, phường đã đồng loạt rà soát, thống kê, phân loại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát theo quy mô, tính chất hoạt động và mức độ ảnh hưởng. Nhờ đó, nhiều tụ điểm kinh doanh tự phát gây mất trật tự đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông được giải tỏa, góp phần lập lại kỷ cương đô thị, cải thiện rõ rệt mỹ quan và môi trường sống tại nhiều khu vực.

Theo tổng hợp báo cáo của UBND các xã, phường, đến nay, toàn Thành phố đã sắp xếp được 98/231 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát. 133 điểm còn lại tiếp tục đưa vào diện xử lý, bảo đảm thực hiện nhất quán, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp điều kiện thực tiễn từng địa bàn.

Thành phố cho biết việc xây dựng kế hoạch xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát được chuẩn bị kỹ lưỡng, có tính toán, có lộ trình cụ thể, bám sát quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo, tránh cách làm nóng vội, cực đoan.

Hoạt động của các chợ trên địa bàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò là kênh lưu thông hàng hóa thiết yếu, tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động. Đặc biệt, một số chợ cũng bắt đầu từng bước ứng dụng thương mại điện tử vào thanh toán, triển khai mô hình “chợ không dùng tiền mặt”, góp phần thúc đẩy văn minh thương mại, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng.

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát còn tồn tại những hạn chế nhất định. Đặc biệt, tại một số địa phương chưa có chợ hoặc hệ thống chợ chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, tình trạng phát sinh “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát diễn biến phức tạp, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường và khó kiểm soát nguồn gốc hàng hóa.

UBND Thành phố khẳng định quan điểm kiên định xử lý “chợ cóc” nhưng không cực đoan, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu lập lại trật tự đô thị với ổn định sinh kế, an sinh xã hội và nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhất là trong thời điểm nhạy cảm như dịp Tết Nguyên đán.