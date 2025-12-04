Hà Nội sắp đầu tư xây dựng các phòng lab quy mô lớn hàng trăm triệu USD

Theo ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Hà Nội đang chuẩn bị hình thành các phòng lab quy mô rất lớn, trị giá từ hàng trăm triệu USD trở lên, trong đó, có phòng lab cho Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Y...

Theo chia sẻ từ ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tại họp báo TECHFEST Việt Nam 2025 ngày 3/12, tính đến hôm qua, tổng thu ngân sách của Hà Nội đạt khoảng 635.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa khoảng 610.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Dũng cho hay để duy trì mục tiêu tăng trưởng 8–10% trong năm nay và 11% trong năm tới, Hà Nội không có con đường nào khác ngoài khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo lãnh đạo thành phố, Hà Nội chưa bao giờ dành sự quan tâm mạnh mẽ cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như hiện nay.

Nếu trước đây chi ngân sách hằng năm cho lĩnh vực này chỉ khoảng 400 – 500 tỷ đồng, thì từ năm 2026, thành phố sẽ dành tới 4% ngân sách, tương đương 9.088 tỷ đồng, trong đó đầu tư công là 5.560 tỷ đồng.

Nhìn nhận một trong những “điểm nghẽn” trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội nhiều năm qua, ông Dũng chỉ ra đó là sự phối hợp giữa ba nhà: Thành phố – Nhà trường – Doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả.

Do đó, sau thời gian làm việc với một số trường đại học trên địa bàn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Y Hà Nội… đến ngày 22/12, Hà Nội sẽ chính thức khánh thành mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo với khoảng 6 Innovation Hub.

Đáng chú ý, tháng 9 vừa qua, Hà Nội cũng đã thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm, với vốn góp từ ngân sách thành phố là 600 tỷ đồng. Trong ngày mai, thành phố sẽ làm việc với các doanh nghiệp và nhà đầu tư để thương thảo việc góp vốn vào quỹ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mới đây cũng ký quyết định triển khai quỹ đào tạo 1.000 tiến sĩ và 50.000 nhân lực số.

Ông Dũng cũng tiết lộ thêm: "Tôi cũng vừa ký quyết định thành lập Sàn giao dịch công nghệ và Công ty cổ phần Đổi mới sáng tạo của thành phố".

Đại diện thành phố cũng nhấn mạnh lãnh đạo thành phố quan điểm hệ thống các trung tâm đổi mới sáng tạo của Hà Nội không chỉ dựa vào đầu tư công; bất cứ doanh nghiệp hay nhà đầu tư nào tham gia vào mạng lưới hub innovation của thành phố đều được hưởng chính sách bình đẳng, cùng tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở và năng động.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại họp báo TECHFEST Việt Nam 2025.

Giải thích lý do vì sao Việt Nam đến nay còn vắng bóng những startup khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ cao, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ ra điều kiện tiên quyết là phải đầu tư cho nghiên cứu – phát triển (R&D) và xây dựng hệ thống hạ tầng nghiên cứu bài bản. Trong khi đó, thực tế, Việt Nam lại từng nằm trong nhóm có tỷ lệ chi cho R&D thấp nhất, dưới 1% GDP.

Theo ông Tuấn, tới đây, khi mà tỷ lệ này được nâng lên 2% GDP, Việt Nam mới hình thành được đủ nguồn lực để phát triển các nhóm nghiên cứu chuyên sâu như công nghệ gen, công nghệ tế bào gốc...

Đánh giá hạ tầng phòng thí nghiệm, ông Tuấn cho rằng hiện nay một phòng lab tại trường đại học hay học viện trị giá khoảng trăm tỷ đồng đã được xem là rất lớn.

"Tuy nhiên, Hà Nội đang chuẩn bị hình thành các phòng lab quy mô rất lớn, trị giá từ hàng trăm triệu USD trở lên. Ví dụ, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc sẽ có phòng thí nghiệm trọng điểm về năng lượng và môi trường; Đại học Y sẽ có phòng lab về khoa học sự sống…", ông Tuấn tiết lộ.

Đáng chú ý, đây sẽ là các phòng lab mở, vận hành theo mô hình ba nhà: viện trường – doanh nghiệp – thành phố. Trong tương lai, các lab này sẽ là hạ tầng cốt lõi để nghiên cứu, phát triển những công nghệ mới, công nghệ hiện đại, gắn với nguồn lực đầu tư mạnh mẽ và 4% chi cho khoa học công nghệ của Hà Nội theo chương trình quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố được triển khai từ năm 2026.

“Chỉ khi chúng ta hoàn thiện hạ tầng, tăng cường đầu tư và xây dựng cơ chế đủ mạnh, hệ sinh thái mới được nuôi dưỡng và phát triển những ý tưởng công nghệ mang tính đột phá”, ông Tuấn khẳng định.