Thứ Tư, 03/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDRP quý 3 đạt 8,85%

Phương Nhi

03/09/2025, 16:47

Thành phố Hà Nội đặt trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn với “bốn trụ cột” chính bao gồm: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng, thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chương trình hành động số 09/CTr-UBND về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2025.

Cụ thể, thành phố yêu cầu quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội ngày 16/6/2025, cũng như chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, trọng tâm phát triển là “bốn trụ cột” chính bao gồm: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng, thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. 

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp trong toàn hệ thống chính trị, chủ động chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng. Quá trình chuẩn bị phải trở thành đợt tổng động viên trí tuệ, tinh thần và khát vọng phát triển, qua đó định hình tầm nhìn mới cho Thủ đô trong thời kỳ mới.

Thành phố xác định ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cấp bách. Tập trung vào ba động lực chính: đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng. Bên cạnh đó, kiến tạo các động lực mới mang tính đột phá như: chuyển đổi số toàn diện, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, xây dựng hệ sinh thái kinh tế tri thức, đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành mũi nhọn. 

Việc triển khai cũng sẽ gắn với phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố Hà Nội cũng sẽ tận dụng tối đa hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô (sửa đổi) để mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng mới, lan tỏa trên toàn vùng. Đồng thời, phân tích, đánh giá sát tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, từ đó đề ra các giải pháp đột phá nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra. 

Thành phố cũng đặt mục tiêu tạo bước ngoặt trong cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng đô thị hiện đại, hướng tới nền kinh tế tri thức, sáng tạo và có giá trị gia tăng cao; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong quản lý kinh tế; huy động sự tham gia của mọi thành phần kinh tế và người dân để cùng kiến tạo một Thủ đô giàu mạnh, thịnh vượng.

Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ tham mưu và triển khai, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể như tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3 đạt 8,85%; quý 4 đạt 9,64%; và cả năm 2025 đạt 8,5% trở lên. 

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nhóm nội dung trọng tâm bao gồm: vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, theo dõi sát hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, việc thực hiện 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất, đạo đức, năng lực, gần dân, sát dân, giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở; bảo đảm nguồn ngân sách giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách, quan trọng phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hà Nội triển khai 62 nhiệm vụ trọng tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11%

10:39, 27/08/2025

Hà Nội triển khai 62 nhiệm vụ trọng tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11%

Hà Nội đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược qua các cơ chế ưu đãi mới

13:30, 25/08/2025

Hà Nội đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược qua các cơ chế ưu đãi mới

Hà Nội phê duyệt phương án tuyến đoạn C8 - C10 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2

09:54, 27/08/2025

Hà Nội phê duyệt phương án tuyến đoạn C8 - C10 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2

Từ khóa:

Hà Nội Tăng trưởng GRDP Hà Nội Tăng trưởng kinh tế Hà Nội thành phố Hà Nội Trọng tâm phát triển kinh tế Hà Nội

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 8 và 8 tháng 2025

Đọc thêm

Động lực tăng trưởng mới từ các khu kinh tế của Hà Tĩnh

Động lực tăng trưởng mới từ các khu kinh tế của Hà Tĩnh

Với hai khu kinh tế trọng điểm là Vũng Áng và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, môi trường kinh doanh cải thiện đã giúp các khu kinh tế này phát huy vai trò động lực, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương...

Đề xuất hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh cấp quốc gia

Đề xuất hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh cấp quốc gia

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất đầu tư hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh quốc gia, nhằm tích hợp dữ liệu, giám sát và điều hành toàn bộ hệ thống cao tốc, ứng dụng AI và Big Data để dự báo, tối ưu vận hành…

Đà Nẵng “cất cánh” từ vị thế mới

Đà Nẵng “cất cánh” từ vị thế mới

Sau hơn 28 năm chia tách, ngày 01/07/2025, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chính thức sáp nhập trở lại, với tên gọi Thành phố Đà Nẵng. Thành phố mới có diện tích lớn nhất trong số 6 thành phố trực thuộc Trung ương, được cộng hưởng thêm nhiều dư địa để phát triển thành “siêu đô thị” ven biển, dẫn dắt sự phát triển của toàn Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh, khẳng định trong suốt 80 năm qua, ngoại giao Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, từ đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền đến mở rộng hội nhập, phát triển kinh tế.

Sầm Sơn làm du lịch, Nghi Sơn xây nhà máy

Sầm Sơn làm du lịch, Nghi Sơn xây nhà máy

Trong tất cả các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Sầm Sơn và Nghi Sơn luôn được nhắc đến một cách trang trọng như những đầu tàu phát triển du lịch và công nghiệp chế biến, chế tạo. Tiềm năng mà thiên nhiên ưu đãi là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để đánh thức những vùng đất ven biển xứ Thanh trở thành những điểm sáng phát triển, ghi dấu ấn trên bản đồ cả nước.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nếu không dùng chung hạ tầng viễn thông, ngân sách nhà nước sẽ tốn 2.100 tỷ đồng/năm

Kinh tế số

2

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập

Bất động sản

3

Mỹ muốn ngân hàng Mỹ hạn chế giao dịch với Trung Quốc

Kinh doanh

4

Động lực tăng trưởng mới từ các khu kinh tế của Hà Tĩnh

Đầu tư

5

Tiềm năng gia tăng nguồn cung tín chỉ carbon từ rừng trồng

Thị trường

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: