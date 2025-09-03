Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDRP quý 3 đạt 8,85%

Thành phố Hà Nội đặt trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn với “bốn trụ cột” chính bao gồm: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng, thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân...

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chương trình hành động số 09/CTr-UBND về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2025.

Cụ thể, thành phố yêu cầu quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội ngày 16/6/2025, cũng như chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, trọng tâm phát triển là “bốn trụ cột” chính bao gồm: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng, thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp trong toàn hệ thống chính trị, chủ động chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng. Quá trình chuẩn bị phải trở thành đợt tổng động viên trí tuệ, tinh thần và khát vọng phát triển, qua đó định hình tầm nhìn mới cho Thủ đô trong thời kỳ mới.

Thành phố xác định ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cấp bách. Tập trung vào ba động lực chính: đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng. Bên cạnh đó, kiến tạo các động lực mới mang tính đột phá như: chuyển đổi số toàn diện, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, xây dựng hệ sinh thái kinh tế tri thức, đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành mũi nhọn.

Việc triển khai cũng sẽ gắn với phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố Hà Nội cũng sẽ tận dụng tối đa hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô (sửa đổi) để mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng mới, lan tỏa trên toàn vùng. Đồng thời, phân tích, đánh giá sát tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, từ đó đề ra các giải pháp đột phá nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tạo bước ngoặt trong cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng đô thị hiện đại, hướng tới nền kinh tế tri thức, sáng tạo và có giá trị gia tăng cao; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong quản lý kinh tế; huy động sự tham gia của mọi thành phần kinh tế và người dân để cùng kiến tạo một Thủ đô giàu mạnh, thịnh vượng.

Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ tham mưu và triển khai, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể như tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3 đạt 8,85%; quý 4 đạt 9,64%; và cả năm 2025 đạt 8,5% trở lên.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nhóm nội dung trọng tâm bao gồm: vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, theo dõi sát hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, việc thực hiện 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất, đạo đức, năng lực, gần dân, sát dân, giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở; bảo đảm nguồn ngân sách giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách, quan trọng phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.