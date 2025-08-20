Thứ Tư, 20/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hà Nội sẽ tăng thêm thời gian chạy của tàu điện dịp lễ Quốc khách 2/9

Phương Nhi

20/08/2025, 17:06

Lượng hành khách sử dụng các tuyến tàu điện dự kiến sẽ tăng đột biến trong dịp lễ quan trọng này của đất nước, vì vậy, việc tăng thêm thời gian chạy của tàu điện sẽ giảm áp lực giao thông trong toàn thành phố...

Thời gian chạy tàu điện tại Hà Nội sẽ được kéo dài thêm trong dịp 2/9 tới.
Thời gian chạy tàu điện tại Hà Nội sẽ được kéo dài thêm trong dịp 2/9 tới.

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa công bố phương án điều chỉnh lịch chạy tàu trên hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, thời gian hoạt động và tần suất các chuyến tàu được điều chỉnh cụ thể như sau:

Ngày 21, 24, 27 và 29/8/2025: Tàu sẽ hoạt động từ 5 giờ 30 đến 24 giờ, kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ. Giãn cách 6 - 10 phút/chuyến, riêng trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút/chuyến.

Ngày 30/8/2025: Tàu hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ. Giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ 5 giờ - 8 giờ; 10 phút/chuyến ở các khung giờ còn lại.

Ngày 1/9/ 2025: Tàu hoạt động từ 5 giờ 30 đến 24 giờ, kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ. Giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Ngày Quốc khánh 2/9/2025: Tàu chạy liên tục từ 0 giờ đến 22 giờ. Trong khung giờ cao điểm (4 giờ 30 - 7 giờ 30 và 11 giờ - 14 giờ 30), giãn cách 6 phút/chuyến; các khung giờ khác áp dụng giãn cách 10 phút/chuyến. Lưu ý, tàu sẽ tạm ngừng hoạt động từ 3 giờ 10 đến 4 giờ 30 để phục vụ công tác kỹ thuật.

Ngoài các khung thời gian điều chỉnh trên, tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội vẫn duy trì hoạt động theo lịch thường ngày, từ 5 giờ 30 đến 22 giờ.

Đại diện Hanoi Metro cho biết việc điều chỉnh lịch chạy tàu trong dịp lễ Quốc khánh không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại gia tăng, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, chính trị và vui chơi giải trí diễn ra tại trung tâm Thủ đô.

Đồng thời, việc gia tăng chuyến tàu và kéo dài thời gian hoạt động cũng góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm tải áp lực giao thông đường bộ trong những ngày cao điểm.

Với những thay đổi linh hoạt này, hệ thống đường sắt đô thị sẽ đáp ứng được nhu cầu di chuyển an toàn, văn minh và thuận tiện cho đông đảo hành khách trong dịp nghỉ lễ lớn của đất nước.

Công tác đào hầm của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội chính thức đến ga ngầm S11 - Văn Miếu

Công tác đào hầm của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội chính thức đến ga ngầm S11 - Văn Miếu

Đề xuất thí điểm bán hàng tại các ga metro Bến Thành - Suối Tiên

Đề xuất thí điểm bán hàng tại các ga metro Bến Thành - Suối Tiên

TP.HCM khẩn trương rà soát mạng lưới metro theo địa giới hành chính mới

TP.HCM khẩn trương rà soát mạng lưới metro theo địa giới hành chính mới

Từ khóa:

đầu tư đường sắt đô thị Giao thông Hà Nội hạ tầng Quốc khánh 2/9 Tàu điện Hà Nội Vneconomy

Đọc thêm

Hà Nội sẽ tăng thêm thời gian chạy của tàu điện dịp lễ Quốc khách 2/9

Hà Nội sẽ tăng thêm thời gian chạy của tàu điện dịp lễ Quốc khách 2/9

Lượng hành khách sử dụng các tuyến tàu điện dự kiến sẽ tăng đột biến trong dịp lễ quan trọng này của đất nước, vì vậy, việc tăng thêm thời gian chạy của tàu điện sẽ giảm áp lực giao thông trong toàn thành phố...

Hà Nội khởi công siêu dự án thành phố thông minh 4,2 tỷ USD

Hà Nội khởi công siêu dự án thành phố thông minh 4,2 tỷ USD

Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội được xây dựng theo mô hình đô thị xanh, gắn liền với phát triển bền vững và hướng tới mục tiêu trở thành đô thị trung hòa carbon đầu tiên của Việt Nam và thế giới...

Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành

Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành

Hãng hàng không Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Đây là một trong 80 công trình, dự án tiêu biểu khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2025, đồng thời đánh dấu bước phát triển quan trọng của Vietjet và ngành hàng không Việt Nam.

Cao Bằng khởi công giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

Cao Bằng khởi công giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

Ngày 19/8/2025, tại Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công giai đoạn 2 dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng), công trình giao thông trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Bắc...

Cắt giảm, đơn giản hoá nhiều thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giao thông, xây dựng

Cắt giảm, đơn giản hoá nhiều thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giao thông, xây dựng

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1757/QĐ-TTg về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Multimedia
Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

eMagazine

Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

1

Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số

Tài sản số

2

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

3

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

4

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

5

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Thế giới

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: