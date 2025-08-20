Hà Nội sẽ tăng thêm thời gian chạy của tàu điện dịp lễ Quốc khách 2/9

Lượng hành khách sử dụng các tuyến tàu điện dự kiến sẽ tăng đột biến trong dịp lễ quan trọng này của đất nước, vì vậy, việc tăng thêm thời gian chạy của tàu điện sẽ giảm áp lực giao thông trong toàn thành phố...

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa công bố phương án điều chỉnh lịch chạy tàu trên hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, thời gian hoạt động và tần suất các chuyến tàu được điều chỉnh cụ thể như sau:

Ngày 21, 24, 27 và 29/8/2025: Tàu sẽ hoạt động từ 5 giờ 30 đến 24 giờ, kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ. Giãn cách 6 - 10 phút/chuyến, riêng trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút/chuyến.

Ngày 30/8/2025: Tàu hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ. Giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ 5 giờ - 8 giờ; 10 phút/chuyến ở các khung giờ còn lại.

Ngày 1/9/ 2025: Tàu hoạt động từ 5 giờ 30 đến 24 giờ, kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ. Giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Ngày Quốc khánh 2/9/2025: Tàu chạy liên tục từ 0 giờ đến 22 giờ. Trong khung giờ cao điểm (4 giờ 30 - 7 giờ 30 và 11 giờ - 14 giờ 30), giãn cách 6 phút/chuyến; các khung giờ khác áp dụng giãn cách 10 phút/chuyến. Lưu ý, tàu sẽ tạm ngừng hoạt động từ 3 giờ 10 đến 4 giờ 30 để phục vụ công tác kỹ thuật.

Ngoài các khung thời gian điều chỉnh trên, tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội vẫn duy trì hoạt động theo lịch thường ngày, từ 5 giờ 30 đến 22 giờ.

Đại diện Hanoi Metro cho biết việc điều chỉnh lịch chạy tàu trong dịp lễ Quốc khánh không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại gia tăng, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, chính trị và vui chơi giải trí diễn ra tại trung tâm Thủ đô.

Đồng thời, việc gia tăng chuyến tàu và kéo dài thời gian hoạt động cũng góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm tải áp lực giao thông đường bộ trong những ngày cao điểm.

Với những thay đổi linh hoạt này, hệ thống đường sắt đô thị sẽ đáp ứng được nhu cầu di chuyển an toàn, văn minh và thuận tiện cho đông đảo hành khách trong dịp nghỉ lễ lớn của đất nước.