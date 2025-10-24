Hà Nội tăng tốc giải ngân hơn 43.000 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm

Đến ngày 20/10/2025, Hà Nội giải mới ngân 44.428 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch Trung ương giao và 41,5% kế hoạch Thành phố giao. Theo đó, áp lực giải ngân trong 2 tháng cuối năm rất lớn, Thành phố cần hoàn thành thêm hơn 43.000 tỷ đồng để đạt 100% kế hoạch vốn Trung ương giao…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa chủ trì Hội nghị giao ban công tác đầu tư xây dựng cơ bản toàn Thành phố quý 4/2025.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu cho biết tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 Trung ương giao cho Hà Nội là 87.693,46 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh, kế hoạch Thành phố cập nhật là 107.134,7 tỷ đồng, cao hơn 19.441 tỷ đồng so với mức Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, đến ngày 20/10/2025, kết quả giải ngân mới đạt 44.428 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch Trung ương giao và 41,5% kế hoạch Thành phố giao. Dự kiến đến 31/10/2025, giải ngân đạt 55,6% kế hoạch Trung ương giao. Với tỷ lệ này, Hà Nội xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố về tiến độ giải ngân nhưng thứ 2 cả nước về giá trị tuyệt đối, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Giám đốc Sở Tài chính, áp lực giải ngân trong 2 tháng cuối năm rất lớn, Thành phố cần hoàn thành thêm hơn 43.000 tỷ đồng để đạt 100% kế hoạch vốn Trung ương giao và hơn 62.700 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch vốn do Thành phố phân bổ. Nguyên nhân chậm giải ngân chủ yếu do vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Qua thống kê, có 358 dự án do các xã, phường thực hiện gặp khó khăn về mặt bằng, cùng với đó, giá vật liệu xây dựng tăng, công tác thẩm định quy hoạch, điều chỉnh dự án còn kéo dài…

Trên cơ sở đánh giá của Bộ Tài chính, lãnh đạo 5 Ban quản lý các dự án của Thành phố cũng chỉ ra những khó khăn tương tự, bao gồm: giá nguyên vật liệu tăng, vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến kết quả thực hiện còn dưới mức trung bình. Theo đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông còn phải giải ngân 14.185 tỷ đồng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 3.160 tỷ đồng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp 1.725 tỷ đồng. Tuy nhiên, các Ban cam kết khắc phục khó khăn để giải ngân 100% đến cuối năm 2025.

Tương tự, ở cấp cơ sở, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Vũ Duy Hùng cũng cho biết địa phương sẽ nỗ lực huy động toàn hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 100% kế hoạch. Trong khi, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Công Phước kiến nghị Thành phố sớm phân cấp trong công tác nghiệm thu và bàn giao công trình để rút ngắn thời gian quyết toán.

Tiếp nối ý kiến từ cơ sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Đại (đơn vị có tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 7,7%) cũng thẳng thắn nêu rõ nguyên nhân và đưa ra lộ trình xử lý cụ thể cho 6 dự án chậm tiến độ. Song song với đó, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh thông tin Sở đã lập 4 tổ công tác, trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho 126 xã, phường trong công tác quy hoạch, thẩm định, phê duyệt dự án. Còn Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hoàng Văn Bằng khẳng định Trung tâm đang tích cực phối hợp để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, đảm bảo hồ sơ giải ngân thông suốt, đúng quy định.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ghi nhận nỗ lực của các sở ngành, địa phương và đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về việc phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày (từ đầu tháng 11/2025 đến giữa tháng 1/2026), nhằm huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Ông yêu cầu linh hoạt trong phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn; tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21, Trạm bơm Yên Nghĩa; Người đứng đầu UBND các xã phường phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, kết quả giải ngân tại địa phương.

Thành phố yêu cầu triển khai 8 nhóm giải pháp trọng tâm: lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo tuần; xử lý dứt điểm tồn tại giải phóng mặt bằng; rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đầu tư công; tăng cường kỷ luật hành chính; tăng cường kỉ luật kỷ cương hành chính; tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cấp; chuẩn bị sớm kế hoạch vốn năm 2026; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân.

Chủ tịch UBND Thành phố kêu gọi toàn hệ thống chính trị phát huy tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội và chuẩn bị vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026-2030.