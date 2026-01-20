Hà Nội tăng tốc làm sạch dữ liệu về sức khỏe

Hà Nội triển khai chiến dịch kéo dài 90 ngày nhằm rà soát, chuẩn hóa, đồng bộ và nâng cao chất lượng dữ liệu sức khỏe của người dân trên toàn thành phố, đảm bảo dữ liệu sức khỏe của người dân được cập nhật và đồng bộ từ cấp xã đến trung ương…

Chiến dịch được khởi động bởi Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, sẽ kéo dài đến ngày 15/4/2026. Sở Y tế Hà Nội được giao là đầu mối trong việc hướng dẫn các trạm y tế thực hiện rà soát và cập nhật thông tin lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Các đoàn giám sát sẽ được thành lập để theo dõi tiến độ nhập liệu, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ hợp lệ và mức độ cập nhật thông tin sức khỏe cơ bản.

Sở Y tế cũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với các đơn vị y tế, đơn vị cung ứng dịch vụ phần mềm thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các phần mềm tiêm chủng, HIV, Methadone, quản lý bệnh mạn tính,… và các hệ thống liên quan.

Các bệnh viện cũng được huy động để phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm liên thông kết nối đầy đủ dữ liệu theo quy định. Thực hiện nhập đầy đủ các trường thông tin: Chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhóm máu ABO... trên phần mềm quản lý thông tin khám chữa bệnh, đảm bảo các dữ liệu này luôn được cập nhật mới liên tục. Hướng dẫn, theo dõi và đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống chuyên ngành.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tham gia vào chiến dịch với việc chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với ngành y tế để cập nhật thông tin sức khỏe của học sinh, sinh viên vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Công an thành phố cũng tham gia bằng cách hỗ trợ chuẩn hóa thông tin người dân tại địa bàn, tạo lập cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử và hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội được giao cung cấp thông tin đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để khởi tạo nguồn dữ liệu cho hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ủy ban nhân dân các xã/phường tham gia bằng việc chỉ đạo các trạm y tế triển khai, thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, bao gồm: Rà soát các hồ sơ sức khỏe/sổ sức khỏe điện tử còn thiếu hoặc trùng lặp; lập bổ sung các hồ sơ sức khỏe đối với trường hợp chưa được khởi tạo; đối chiếu, loại bỏ hồ sơ trùng lặp, bổ sung, chuẩn hóa thông tin cá nhân; liên thông dữ liệu khám chữa bệnh từ cơ sở khám chữa bệnh để bổ sung dữ liệu chẩn đoán và điều trị…