Hà Nội tăng tốc làm sạch dữ liệu về sức khỏe

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 22/01/2026
Phúc Minh
20/01/2026, 18:38
Hà Nội triển khai chiến dịch kéo dài 90 ngày nhằm rà soát, chuẩn hóa, đồng bộ và nâng cao chất lượng dữ liệu sức khỏe của người dân trên toàn thành phố, đảm bảo dữ liệu sức khỏe của người dân được cập nhật và đồng bộ từ cấp xã đến trung ương…
Chiến dịch được khởi động bởi Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, sẽ kéo dài đến ngày 15/4/2026. Sở Y tế Hà Nội được giao là đầu mối trong việc hướng dẫn các trạm y tế thực hiện rà soát và cập nhật thông tin lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Các đoàn giám sát sẽ được thành lập để theo dõi tiến độ nhập liệu, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ hợp lệ và mức độ cập nhật thông tin sức khỏe cơ bản.
Sở Y tế cũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với các đơn vị y tế, đơn vị cung ứng dịch vụ phần mềm thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các phần mềm tiêm chủng, HIV, Methadone, quản lý bệnh mạn tính,… và các hệ thống liên quan.
Các bệnh viện cũng được huy động để phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm liên thông kết nối đầy đủ dữ liệu theo quy định. Thực hiện nhập đầy đủ các trường thông tin: Chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhóm máu ABO... trên phần mềm quản lý thông tin khám chữa bệnh, đảm bảo các dữ liệu này luôn được cập nhật mới liên tục. Hướng dẫn, theo dõi và đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống chuyên ngành.
Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tham gia vào chiến dịch với việc chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với ngành y tế để cập nhật thông tin sức khỏe của học sinh, sinh viên vào hồ sơ sức khỏe điện tử.
Công an thành phố cũng tham gia bằng cách hỗ trợ chuẩn hóa thông tin người dân tại địa bàn, tạo lập cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử và hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.
Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội được giao cung cấp thông tin đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để khởi tạo nguồn dữ liệu cho hồ sơ sức khỏe điện tử.
Ủy ban nhân dân các xã/phường tham gia bằng việc chỉ đạo các trạm y tế triển khai, thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, bao gồm: Rà soát các hồ sơ sức khỏe/sổ sức khỏe điện tử còn thiếu hoặc trùng lặp; lập bổ sung các hồ sơ sức khỏe đối với trường hợp chưa được khởi tạo; đối chiếu, loại bỏ hồ sơ trùng lặp, bổ sung, chuẩn hóa thông tin cá nhân; liên thông dữ liệu khám chữa bệnh từ cơ sở khám chữa bệnh để bổ sung dữ liệu chẩn đoán và điều trị…
Tại tỉnh Ninh Bình, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò mở ra hướng đi bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân địa phương...
Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tối thiểu 1/3 số hộ nghèo so với năm 2026; bảo đảm 100% hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản. Trọng tâm vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững và cải thiện sinh kế người dân...
Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương...
Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2026, lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường sẽ nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2025); đối với lao động nữ là 57 tuổi, tăng 4 tháng. Một số trường hợp đặc biệt, người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm, song vẫn phải đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu...
Những năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, qua đó giúp hàng ngàn nông dân vươn lên làm giàu một cách bền vững...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: