Hà Nội: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 2.5

Thứ Tư, 10/12/2025
Gia Huy
10/12/2025, 09:59
Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, yêu cầu các địa phương cũng như các đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm chính trị, tập trung tháo gỡ khó khăn để bảo đảm dự án được triển khai theo đúng kế hoạch...
Ngày 9/12, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án tuyến đường Vành đai 2.5.
Theo đó, tuyến đường Vành đai 2.5 có chiều dài 19,41 km, mặt cắt từ 40–50 m, bắt đầu từ khu vực đầu cầu Thanh Trì và kết thúc tại phường Phú Thượng. Dự án được khởi công từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Qua rà soát, toàn tuyến được chia thành 13 đoạn, trong đó 7,6 km đã hoàn thành, 9,36 km đang triển khai, và 2,45 km chưa được nghiên cứu đầu tư.
Vành đai 2.5 được xem là tuyến giao thông có vai trò huyết mạch trong mạng lưới giao thông của Thủ đô, kết nối các quận nội đô từ Phú Thượng đến Lĩnh Nam, tạo thành vòng khép kín giúp phân luồng phương tiện, giảm tải cho các trục chính như Vành đai 2 và Vành đai 3. Tuyến đường không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội mà còn là giải pháp then chốt nhằm giảm ùn tắc giao thông trong những năm tới.
Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng cho tuyến đường Vành đai 2.5 đang là một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong việc thực hiện dự án, liên quan tới 5 đoạn đang triển khai và 3 đoạn chưa thực hiện.
Vì vậy, tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan cần tập trung phân tích từng khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các vấn đề cản trở tiến độ giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư những đoạn còn lại.
Ông yêu cầu các đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm chính trị, tập trung tháo gỡ khó khăn để bảo đảm dự án được triển khai theo đúng kế hoạch. Trong đó, các công việc phải được thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời cần chủ động điều tra cơ bản, nắm bắt tình hình và vận động người dân ngay từ bây giờ.
Các sở, ngành của Thành phố được giao vận dụng tối đa cơ chế, chính sách hiện có nhằm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, từ đó đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng mục tiêu đã đề ra.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là dự án trọng tâm, trọng điểm của Thành phố, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển tương lai của Hà Nội, đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết từ đời sống người dân và tránh lãng phí nguồn lực. Ông đề nghị huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để người dân chia sẻ, ủng hộ và đồng hành đưa dự án sớm hoàn thành.
