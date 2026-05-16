Các quỹ đầu tư mạo hiểm của Ấn Độ “vượt mặt” các quỹ Mỹ trên sân nhà

Nếu một thập kỷ trước, các quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ từng là lực đẩy quan trọng phía sau làn sóng bùng nổ startup tại Ấn Độ, thì nay, nhiều nhà đầu tư nước này không chỉ chiếm ưu thế trong các thương vụ công nghệ trong nước, mà còn bắt đầu đưa dòng vốn của mình vươn ra toàn cầu, theo Rest of world.

Năm 2010, các quỹ VC Mỹ từng đổ vốn vào Ấn Độ với kỳ vọng đặt cược sớm vào hệ sinh thái khởi nghiệp còn non trẻ nhưng đầy tiềm năng. Trong khi, thời điểm đó, Ấn Độ gần như chưa có văn hóa đầu tư mạo hiểm đúng nghĩa. Phần lớn tài sản trong nước vẫn tập trung vào bất động sản, vàng hoặc thị trường chứng khoán truyền thống.

Việc rót tiền cho những nhà sáng lập trẻ tuổi, doanh thu còn ít nhưng mang theo các ý tưởng táo bạo, vẫn bị xem là quá rủi ro và xa lạ. Nhưng, những khoản đầu tư vào các startup tưởng như mạo hiểm lại mang về thành quả khổng lồ.

Những quỹ đầu tư sớm vào Flipkart hay Ola, khi đó chỉ là các startup nhỏ đang cố gắng xây dựng “Amazon của Ấn Độ” hay “Uber của Ấn Độ”, đã thu về lợi nhuận khổng lồ, gấp nhiều lần vốn bỏ ra.

Quỹ đầu tư Tiger Global được cho là đã kiếm khoảng 3,5 tỷ USD từ khoản đầu tư vào Flipkart sau khi Walmart thâu tóm công ty này vào năm 2018.

Và trong suốt thập kỷ qua, Ấn Độ cũng âm thầm xây dựng một hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm nội địa vững chắc để tự đứng trên đôi chân của mình.

Ngày càng nhiều nhà sáng lập trở thành nhà đầu tư. Các family office (các công ty tư vấn quản lý tài sản tư nhân, phục vụ cho các gia đình có tài sản ròng cực kỳ lớn), quỹ đầu tư trong nước và mạng lưới vốn tư nhân địa phương bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn. Quan trọng hơn, họ hiểu thị trường Ấn Độ sâu sắc hơn nhiều so với các quỹ nước ngoài chỉ ghé vài lần mỗi năm để tham dự các cuộc họp đối tác.

Dòng chảy vốn dành cho startup tại Ấn Độ vì thế cũng thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây các quỹ Mỹ thường là bên đi săn cơ hội, thì hiện tại nhiều nhà đầu tư nội địa đã đi trước họ một bước.

Theo dữ liệu của nền tảng phân tích startup Tracxn, chỉ còn duy nhất Accel là quỹ đầu tư Mỹ xuất hiện trong top 10 nhà đầu tư lớn nhất vào startup công nghệ Ấn Độ trong năm qua. Phần còn lại đều là các quỹ trong nước.

Nhiều doanh nhân Ấn Độ cho biết các quỹ nội địa thường ra quyết định nhanh hơn. Họ hiểu rất rõ, thậm chí cả những phức tạp từ chính quốc gia của mình, từ cơ sở hạ tầng thiếu ổn định, người dùng đa ngôn ngữ, tốc độ phổ cập thanh toán số cho đến sự chênh lệch rất lớn về sức mua giữa các tầng lớp dân cư. Do đó, họ trực giác tốt hơn về điều gì thực sự hiệu quả tại một thị trường phân mảnh như Ấn Độ.

Trong khi đó, môi trường đầu tư toàn cầu cũng thay đổi mạnh. Lãi suất tăng cao tại Mỹ cùng điều kiện gọi vốn khó khăn hơn khiến nhiều quỹ đầu tư Mỹ trở nên thận trọng với các thị trường quốc tế. Không ít nhà đầu tư từng tích cực săn startup Ấn Độ trong giai đoạn bùng nổ đã thu hẹp hoạt động đáng kể kể từ năm 2022.

Sự dịch chuyển này không chỉ mang ý nghĩa tài chính, mà còn phản ánh thay đổi lớn về tâm lý thị trường.

Trong nhiều năm, việc có một quỹ đầu tư Mỹ xuất hiện trong danh sách cổ đông gần như được xem là “tem bảo chứng” cho các startup Ấn Độ, giúp họ chứng minh mình có tầm vóc toàn cầu. Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều doanh nhân Ấn Độ không còn xem dòng vốn từ Thung lũng Silicon là điều kiện bắt buộc để khẳng định uy tín.

Ngược lại, một số quỹ đầu tư của Ấn Độ đang bắt đầu vươn ra nước ngoài, tự định vị mình như những trung tâm vốn công nghệ mới của thế giới.

Tuần trước, tại Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA 2026, các doanh nghiệp Ấn Độ đã công bố kế hoạch đầu tư kỷ lục 20,5 tỷ USD vào Mỹ.

Dòng vốn này không chỉ chảy vào lĩnh vực startup công nghệ, mà còn trải rộng sang hạ tầng AI, dược phẩm, sản xuất tiên tiến và nhiều ngành công nghiệp chiến lược khác.

Đó cũng là dấu hiệu cho thấy sự tự tin ngày càng lớn của giới đầu tư Ấn Độ: từ chỗ là điểm đến của dòng vốn ngoại, họ đang từng bước trở thành bên mang vốn đi đầu tư ra thế giới.