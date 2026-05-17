Phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm

Đề cương Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, với định hướng xây dựng Thành phố trở thành siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương; mục tiêu đến năm 2050, quy mô GRDP dự kiến đạt khoảng 1.200 tỷ USD...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

HƯỚNG TỚI ĐÔ THỊ BỀN VỮNG, SÁNG TẠO HÀNG ĐẦU CHÂU Á

Theo quyết định, cơ quan phê duyệt quy hoạch là UBND TP. Hồ Chí Minh; cơ quan thẩm định là Hội đồng thẩm định quy hoạch, trong đó Sở Tài chính giữ vai trò cơ quan thường trực. Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố là đơn vị tổ chức lập quy hoạch. Công tác tư vấn được thực hiện bởi liên danh tư vấn cùng các đơn vị trong và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm phù hợp.

Thời gian hoàn thành quá trình lập quy hoạch đến khi trình cơ quan thẩm định sẽ được thực hiện theo yêu cầu của UBND Thành phố.

Về phạm vi, quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính Thành phố với diện tích khoảng 6.772,59 km2, gồm 168 đơn vị hành chính, bao gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo, đồng thời tính đến phần diện tích khai thác lấn biển phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế.

Ranh giới lập quy hoạch được xác định: phía Đông giáp Đồng Nai và Lâm Đồng; phía Tây giáp Tây Ninh và Đồng Tháp; phía Bắc giáp Tây Ninh và Đồng Nai; phía Nam giáp Đồng Tháp và Biển Đông.

Phạm vi nghiên cứu không chỉ giới hạn trong địa giới hành chính Thành phố mà còn mở rộng sang các địa phương lân cận như Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng cùng các khu vực không gian biển có liên quan.

Theo định hướng được phê duyệt, thời kỳ quy hoạch kéo dài từ năm 2025 đến năm 2050; thời hạn quy hoạch đến năm 2050. Đồng thời, đồ án sẽ nghiên cứu định hướng chiến lược dài hạn theo tầm nhìn 100 năm.

Trong định hướng chiến lược, TP. Hồ Chí Minh được xác định hướng đến mô hình siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời, Thành phố phát triển trên cơ sở bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội cũng như gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa.

Ảnh minh họa

Mục tiêu đặt ra đến năm 2050 là đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới, đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, Thành phố được định vị là đầu mối giao thương quốc tế, cửa ngõ kết nối ra biển của vùng và quốc gia; giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước và tạo sức lan tỏa phát triển thông qua các hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây.

Theo định hướng phát triển, TP. Hồ Chí Minh sẽ vận hành theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm, phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ; xây dựng mô hình quản trị thông minh và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới mức thu nhập và điều kiện sống thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời bảo đảm môi trường sống an toàn, nhân văn và giàu bản sắc.

ĐẾN NĂM 2050, QUY MÔ GRDP ĐẠT 1.200 TỶ USD

Về tăng trưởng kinh tế, Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm trong giai đoạn 2025 - 2050, trong điều kiện thuận lợi nhất, bao gồm cả yếu tố quốc tế, trong nước và điều kiện phát triển của TP. Hồ Chí Minh.

Dự kiến đến năm 2050, quy mô GRDP của TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 1.200 tỷ USD (trong điều kiện kinh tế quốc tế và trong nước thuận lợi nhất).

Về phát triển không gian đô thị, diện tích đất xây dựng đô thị dự kiến đến năm 2050 vào khoảng 290.000 - 320.000 ha.

Về các chỉ tiêu phát triển sơ bộ, quy mô dân số Thành phố đến năm 2050 được dự báo đạt khoảng 20 - 22 triệu người, bao gồm dân số thường trú và tạm trú trên 6 tháng, chưa tính nhóm cư trú ngắn hạn dưới 6 tháng và khách vãng lai quy đổi.

Về tiến độ triển khai, thời gian lập Quy hoạch tổng thể tối đa là 10 tháng; thời gian thẩm định không quá 20 ngày làm việc kể từ thời điểm cơ quan thẩm định tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định; việc phê duyệt quy hoạch tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi UBND TP. Hồ Chí Minh nhận đủ hồ sơ.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra, xác nhận Đề cương Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm bảo đảm phù hợp với quyết định đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Đối với đơn vị tư vấn, liên danh tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu; bảo đảm triển khai đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến quy hoạch, đầu tư và xây dựng. Đồng thời, đơn vị tư vấn sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan; UBND các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố để triển khai nghiên cứu theo quy định hiện hành.

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh g tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế cả nước và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, việc xây dựng một quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn được xem là cơ sở quan trọng để định hình dư địa phát triển mới. Quy hoạch không chỉ đặt nền tảng cho mở rộng không gian đô thị, hạ tầng và liên kết vùng, mà còn hướng tới tạo động lực cho tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế của Thành phố trong khu vực và toàn cầu.