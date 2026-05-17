Xu thế dòng tiền: Nhóm cổ phiếu dẫn dắt “rã đám”, dòng tiền tìm đích mới nào?

Sự phân hóa là nguyên nhân khiến VN-Index không thể đột phá mà chỉ có thể dao động loanh quanh biên độ 1900-1920 điểm với mức tăng 0,3% cho cả tuần. Trong hai cổ phiếu trụ dẫn dắt nổi bật của 7 tuần tăng liên tiếp trước đó là VIC và VHM thì VHM đã đảo chiều giảm 3,7% tuần qua. VIC vẫn tăng 0,9% nhưng cũng có tới 4/5 phiên đỏ trong tuần.

Giao dịch nổi bật trong trạng thái giằng co tuần qua là nhóm dầu khí và các cổ phiếu có liên quan như hóa chất, cao su. Tuy nhiên các chuyên gia cũng đánh giá rất thận trọng và cho rằng các cổ phiếu này chỉ đang trong nhịp phục hồi ngắn hạn sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trước đó.

Các chuyên gia cũng không tỏ ra lo lắng về rủi ro VN-Index thất bại trong việc đột phá lên vùng cao mới, vì bản chất của nhịp tăng hiện tại là do ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Do đó khi nhóm này suy yếu, chỉ số bị ảnh hưởng là điều bình thường. Phần lớn cổ phiếu có diễn biến không đồng pha với chỉ số nên rủi ro bị ảnh hưởng khi VN-Index điều chỉnh cũng không lớn.

Dù vậy các chuyên gia cũng duy trì trạng thái danh mục thận trọng và cân bằng và chuẩn bị tâm thế nếu điều chỉnh có xảy ra. Dòng tiền được đánh giá là yếu ở thời điểm hiện tại, các cơ hội ngắn hạn không nhiều. Các cơ hội đầu cơ ngắn hạn vẫn được đánh giá cao ở các mã dầu khí và nhóm có liên quan. Ngoài ra các doanh nghiệp có câu chuyện cụ thể hoặc thoái vốn nhà nước… cũng có thể lưu ý.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index có thêm một tuần nữa trồi sụt trong vùng đỉnh cao lịch sử và không thể đột phá được. Thanh khoản sụt giảm tuần qua kết hợp với các cổ phiếu dẫn dắt kém đồng thuận. Diễn biến giằng co này liệu có thể là tín hiệu của một đợt phân phối?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Theo tôi, thị trường đang phát ra những tín hiệu cảnh báo cần lưu ý về việc điều chỉnh: i) VN-Index tiếp tục dao động dưới vùng đỉnh lịch sử trong khi thanh khoản suy giảm cho thấy lực cầu đuổi giá đang yếu đi, còn dòng tiền lớn cũng chưa sẵn sàng tạo cú bứt phá mới; ii) Sự thiếu đồng thuận ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến nhịp tăng trở nên kém bền hơn.

Tuy vậy, để xác nhận là phân phối thì thường cần thêm các dấu hiệu mạnh hơn như: áp lực bán gia tăng rõ rệt ở vùng cao, thanh khoản tăng mạnh trong các phiên giảm, và nhóm trụ bị bán đồng loạt.

Hiện tại, tôi nghiêng nhiều hơn về kịch bản thị trường đang tích lũy/giằng co ở vùng đỉnh sau một nhịp tăng đáng kể, hơn là bước vào pha phân phối hoàn chỉnh. Nhà đầu tư vì vậy cần hạn chế gia tăng tỷ trọng trong thời điểm này, nhằm hạn chế tác động bất ngờ của những đợt điều chỉnh. Dù vậy xu hướng tăng trong trung hạn vẫn sẽ tiếp tục duy trì và giúp dòng tiền nhà đầu tư sớm quay trở lại.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Như đã nhận định nhiều lần, nhóm Vin Group là động lực chính ảnh hưởng lên mức tăng/giảm của VN-Index, dẫn dắt chỉ số tăng từ vùng đáy quanh 1600 điểm lên vùng quanh vùng đỉnh lịch sử tháng 1/2026. Như vậy diễn biến VN-Index có tuần trồi sụt trong vùng đỉnh cao lịch sử và không thể đột phá được, thanh khoản giảm, ảnh hưởng chính cũng đến từ nhóm Vin Group.

Theo tôi, diễn biến giằng co này có thể là tín hiệu cảnh báo rủi ro tạo đỉnh kỳ vọng của các cổ phiếu nhóm Vin Group sau giai đoạn tăng giá mạnh, chịu áp lực chốt lời.

Nhà đầu tư cũng cần lưu ý, thị trường tái lập mô hình chữ K. Khá tương đồng với nhiều thị trường tài chính trên thế giới hay ở Châu Á. Như thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) năm 2026 đang phân hóa cực kỳ mạnh mẽ, lập đỉnh lịch sử nhờ các cổ phiếu như Samsung, SK Hynix tăng hơn 75%. Đồng thời, vào lúc 1 giờ 28 phút chiều ngày 15/5/2026 theo giờ địa phương, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc đã kích hoạt cơ chế “ngắt mạch” (Sidecar) đối với chỉ số KOSPI. Trước đó, chỉ số KOSPI đã có thời điểm vượt qua mốc 8000 điểm, nhưng sau đó đã giảm mạnh khi các nhà đầu tư tiến hành chốt lời.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, diễn biến hiện tại chưa hẳn là tín hiệu của một đợt phân phối theo nghĩa thị trường đã tăng nóng rồi bắt đầu xả hàng. Thực tế, mặt bằng cổ phiếu thời gian qua không tăng tương xứng với mức đi lên của VN-Index, thậm chí trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” xuất hiện khá thường xuyên. Điều này cho thấy dòng tiền nội tại nhìn chung vẫn còn yếu và chưa thật sự quay lại trên diện rộng.

Việc chỉ số được giữ ở vùng cao chủ yếu nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu trụ khiến thị trường tạo cảm giác tích cực về điểm số, nhưng lại thiếu sự đồng thuận ở phần lớn cổ phiếu còn lại. Trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục suy giảm và nhóm dẫn dắt bắt đầu kém đồng thuận, rủi ro lớn hơn theo tôi không nằm ở áp lực phân phối, mà là khả năng nhóm trụ hạ nhiệt khiến chỉ số quay lại trạng thái điều chỉnh cân bằng. Nói cách khác, nếu lực kéo vẫn duy trì nhưng dòng tiền mới không tham gia đủ mạnh, thị trường sẽ khó giữ được mặt bằng điểm số cao trong thời gian dài.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi không cho rằng đây sẽ là hiện tượng đáng lo mà ngược lại – điều chúng ta đang quan tâm có thể không phải là quan trọng nhất - mà là việc xu hướng thị trường vẫn đang đi lên và tiếp tục vượt đỉnh hay không. Câu trả lời là có. Tiếp theo câu hỏi sát sườn hơn là vậy tôi đang cầm danh mục như thế nào và có lãi không thì câu trả lời là tùy vào các cổ phiếu mà nhà đầu tư đang nắm giữ với tỷ trọng thế nào.

Một khi xu hướng vẫn tích lũy đi lên thì tâm lý cũng không cần quá lo lắng, thậm chí có thể mạnh dạn mua thêm nếu danh mục đang cầm ít. Nhà đầu tư đang có nhiều cổ phiếu có thể cũng yên tâm giữ thêm để đợi nhịp cơ cấu lại danh mục.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Sự kém ổn định của nhóm cổ phiếu trụ khiến VN-Index đang trở nên khó đoán và thiếu chắc chắn. VIC, VHM đang có tín hiệu chậm lại trong khi những blue-chips lớn của nhóm ngân hàng chỉ mạnh được một phiên rồi lại suy yếu. Anh chị kỳ vọng những cổ phiếu nào có thể giữ nhịp cho thị trường lúc này?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, nhóm có khả năng giữ nhịp thị trường thời điểm này có thể là Ngân hàng, đặc biệt là nhóm ngân hàng quốc doanh nhờ vai trò vốn hóa lớn và khả năng tác động lớn đến chỉ số. Bên cạnh đó, mặt bằng định giá đã điều chỉnh đáng kể sau giai đoạn suy yếu và trở nên hấp dẫn. Ngoài ra, nhóm Dầu khí, Hóa chất hoặc các cổ phiếu mang tính “kinh tế Nhà nước” cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ chỉ số trong những thời điểm nhất định, nhất là khi thị trường cần lực đỡ về mặt tâm lý hoặc xuất hiện các câu chuyện liên quan đến giá năng lượng, chính sách vĩ mô.

Tuy nhiên, tôi cho rằng đặc điểm của dòng tiền giai đoạn này là luân chuyển nhanh. Dòng tiền chủ yếu tìm kiếm cơ hội ngắn hạn theo từng câu chuyện riêng, thay vì tập trung kéo dài vào một nhóm cố định. Vì vậy, khả năng xuất hiện một “leader” đủ mạnh để dẫn dắt toàn thị trường trong thời gian dài vẫn chưa thật sự rõ ràng.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong các báo cáo chiến lược thị trường trong tuần này của Trung tâm Phân tích SHS chúng tôi đã nhận định nhóm cổ phiếu năng lượng là nhóm có thể là nhóm có thể giữ nhịp của thị trường trong lúc này.

Lý do, nhóm năng lượng sau giai đoạn giảm giá mạnh trong tháng 3 đã về vùng giá tương đối hợp lý. Nhiều cổ phiếu đã về vùng giá đầu năm 2026 trong khi kết quả kinh doanh quý 1/2026 tăng trưởng vượt trội, giá dầu vẫn duy trì ở mức cao. Nhóm cổ phiếu này cũng tích lũy tương đối tốt trong cả tháng 4/2026 với nhiều cổ phiếu vượt trội đã quay trở lại xu hướng tăng trưởng.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Chắc chắn câu trả lời vẫn là nhóm dầu khí, năng lượng, tiện ích, hóa chất, phân bón, tài chính…. Cho dù thị trường có biến động mạnh ở khu vực đỉnh cũ như thế nào trong một số phiên thì vẫn có những nhóm cổ phiếu vận động tốt.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng nhóm Vingroup có khả năng quay trở lại vai trò dẫn dắt, đặc biệt nếu kỳ vọng liên quan đến việc VinFast thoái vốn khỏi mảng sản xuất tiếp tục củng cố triển vọng kết quả kinh doanh trong tương lai. Với đặc điểm vốn hóa lớn, độ nhạy cao với tâm lý thị trường và khả năng tạo ảnh hưởng mạnh lên chỉ số, nhóm này vẫn là ứng viên đáng chú ý nhất nếu cần một lực kéo đủ mạnh để giữ nhịp VN-Index.

Ngoài ra, tôi cũng đánh giá cao vai trò của nhóm doanh nghiệp nhà nước có vốn hóa lớn, nhất là những cổ phiếu có câu chuyện riêng xoay quanh thoái vốn nhà nước, tái cơ cấu sở hữu nhằm đảm bảo tỷ lệ nắm giữ theo yêu cầu của luật chứng khoán. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BSR, GAS, ACV, VGI sẽ duy trì trạng thái giao dịch tích cực trong ngắn hạn, nhờ đó đóng góp chung vào đà tăng của thị trường.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Nhóm cổ phiếu dầu khí tăng giá tốt nhất tuần qua, hút tiền khá mạnh đồng thời chỉ số VNEnergy trên sàn HoSE tăng gần 13%. Tuy nhiên thống kê cho thấy đa số cổ phiếu còn lại tăng rất ít thậm chí giảm. Anh chị đánh giá cơ hội trong ngắn hạn thế nào? Ngoài dầu khí, những cơ hội đầu cơ nào hấp dẫn anh chị?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Theo tôi cơ hội trong ngắn hạn trong thị trường vẫn duy trì. Tuy nhiên rất ít cơ hội sinh lợi vượt trội. Nhà đầu tư cần đánh giá kỹ doanh nghiệp, vùng định giá hợp lý và các yếu tố cơ bản đang duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh, vượt trội so với thị trường chung. Ngoài dầu khí, tôi cho rằng vẫn có các cơ hội hấp dẫn trong nhóm cổ phiếu cao su.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Chúng ta cũng chứng kiến diễn biến nhóm chứng khoán và ngân hàng và kể cả một số cổ phiếu cảng biển làm ví dụ cho thấy vẫn có những cổ phiếu diễn biến tốt kèm theo kết quả kinh doanh khả quan. Tôi cho rằng không nhất thiết là nhóm ngành hưởng lợi hoặc đang làm tâm điểm – vẫn có những cổ phiếu nằm trong những ngành nghề kém hấp dẫn lại thu hút dòng tiền. quan trọng là chúng ta có nhận ra các cơ hội này không.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng nhóm dầu khí vẫn còn cơ hội tăng ngắn hạn nhưng mang tính chọn lọc bởi: i) Giá dầu dù tăng nhưng sự khó lường của chiến tranh có thể khiến diễn biến giá đảo chiều, làm thay đổi hưng phấn ngắn hạn của nhà đầu tư; ii) Diễn biến tuần qua cho thấy dòng tiền đầu cơ đang có xu hướng co cụm vào những cụm cổ phiếu có câu chuyện đủ mạnh, thay vì lan tỏa rộng trên toàn thị trường. Vì vậy, tiếp cận nhóm dầu khí lúc này phù hợp hơn với tư duy giao dịch ngắn, bám sát vận động của dòng tiền hơn là kỳ vọng một sóng tăng diện rộng kéo dài.

Ngoài dầu khí, tôi đánh giá cơ hội đầu cơ đáng chú ý sẽ nằm ở các nhóm có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, tái cơ cấu sở hữu, hoặc hưởng lợi từ chính sách tháo gỡ khó khăn (ví dụ như cơ chế tăng giá hợp đồng xây dựng áp dụng trong điều kiện bất khả kháng mới được ban hành sẽ giúp tháo gỡ khó khăn cho nhóm doanh nghiệp đầu tư công trong bối cảnh giá nguyên vật liệu biến động).

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Nhóm dầu khí hiện vẫn duy trì biến động mạnh do ảnh hưởng từ diễn biến giá năng lượng và các thông tin địa chính trị. Tuy nhiên, nhịp tăng vừa qua theo tôi nghiêng về một pha phục hồi kỹ thuật hơn là xác nhận xu hướng tăng bền vững, bởi phần lớn kỳ vọng đã được thị trường chiết khấu trước đó. Trong khi giá dầu thế giới vẫn biến động khó lường và phụ thuộc nhiều vào diễn biến bên ngoài, nên mức độ ổn định của dòng tiền ở nhóm này chưa thật sự cao. Một số nhóm hưởng lợi gián tiếp như Cao su hay Vận tải có thể phục hồi theo sau, nhưng cần lưu ý dòng tiền hiện luân chuyển nhanh và dễ đảo chiều khi xuất hiện thông tin mới.

Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu bật tăng mạnh, đặc biệt lợi suất Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt 4.5%, thị trường nhiều khả năng sẽ ưu tiên các nhóm mang tính phòng thủ hơn. Ngoài dầu khí, dòng tiền có thể chú ý đến nhóm Bảo hiểm hoặc các doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt, tiền gửi lớn, ít áp lực nợ vay và có khả năng hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao. Đây là các nhóm có đặc điểm an toàn hơn trong bối cảnh chi phí vốn toàn cầu chưa thực sự hạ nhiệt.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Mặc dù rất nhiều cổ phiếu ngược hướng với VN-Index thời gian gần đây và vẫn đang ở mặt bằng giá rất thấp. Tuy nhiên dòng tiền dường như vẫn chưa chú ý, thanh khoản chậm, biến động giá rất kém, bất chấp kết quả kinh doanh không xấu. Từ quan điểm dài hạn, liệu tích lũy các cổ phiếu này có nguy cơ “kẹt vốn” kéo dài? Anh chị đang duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức nào?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng với những cổ phiếu đang ở mặt bằng giá thấp nhưng thiếu dòng tiền và thanh khoản èo uột, rủi ro lớn nhất nằm ở khả năng kẹt vốn kéo dài do cổ phiếu không được thị trường tái định giá trong ngắn và trung hạn. Việc này khiến nhà đầu tư phải trả chi phí cơ hội khá lớn nếu nắm giữ quá sớm. Vì vậy, từ góc nhìn dài hạn, các cổ phiếu này vẫn có thể đáng quan sát, nhưng chỉ phù hợp để tích lũy khi bắt đầu xuất hiện tín hiệu cải thiện về thanh khoản, mức độ quan tâm của dòng tiền hoặc một chất xúc tác đủ mạnh để thay đổi kỳ vọng định giá.

Về tỷ trọng, tôi đang nghiêng về trạng thái duy trì ở mức vừa phải, khoảng 50–60% cổ phiếu, thay vì giải ngân quá cao ở giai đoạn hiện tại. Đây là vùng tỷ trọng đủ để giữ vị thế trong xu hướng tăng trung hạn, nhưng vẫn còn độ linh hoạt cần thiết nếu thị trường tiếp tục rung lắc hoặc xuất hiện nhịp điều chỉnh mạnh hơn.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Rất nhiều cổ phiếu ngược hướng với VN-Index thời gian gần đây, đang ở mặt bằng giá rất thấp. Dòng tiền dường như vẫn chưa chú ý, thanh khoản thấp, biến động giá kém, bất chấp kết quả kinh doanh không xấu.

Tuy nhiên thị trường đang tái lập mô hình chữ K với mức độ phân hóa cao. Dòng tiền chủ yếu chỉ luân chuyển ở một số nhóm mã vượt trội, có kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến. Do đó nếu tích lũy các cổ phiếu nói trên, nhà đầu tư có thể có nguy cơ “kẹt vốn”. Đồng thời trong dài hạn, cũng chưa thể chắc chắn các yếu tố cơ bản của các cổ phiếu này sẽ tăng trưởng mạnh trong bối cảnh lạm phát, giá dầu ở mức cao. Hiện tôi đang duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức 80%.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Việc nhiều cổ phiếu vẫn nằm ở mặt bằng giá thấp dù kết quả kinh doanh không xấu cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đủ rộng để tạo ra một nhịp tái định giá rõ ràng. Với góc nhìn dài hạn, những cổ phiếu này vẫn có thể là cơ hội tích lũy, nhưng thời điểm giải ngân rất quan trọng. Nếu vào quá sớm khi xu hướng còn yếu, nhà đầu tư dễ rơi vào trạng thái chờ đợi kéo dài và bị “kẹt vốn” lâu hơn dự kiến. Vì vậy, cách tiếp cận phù hợp lúc này là kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn, hoặc nếu muốn mua thêm thì nên ưu tiên các vùng hỗ trợ mạnh và nền giá đã được kiểm định, thay vì vội vàng gia tăng ở các nhịp giảm ngắn hạn.

Về tỷ trọng, hiện tôi vẫn duy trì ở mức trung bình, đủ để tham gia những vị ngắn theo dòng tiền nhưng chưa nâng lên quá cao. Trong bối cảnh mức độ lan tỏa còn yếu và xu hướng dòng tiền chưa thật sự ổn định, việc giữ danh mục linh hoạt và có sẵn dư địa phòng thủ sẽ quan trọng hơn là giải ngân mạnh theo diễn biến chỉ số chung.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Trong những giai đoạn “nhạy cảm” và đặc biệt khi thị trường ở những vùng điểm cao “tâm lý quan trọng”, việc có những quan điểm trái chiều từ phía nhiều bộ phận nhà đầu tư cũng là điều bình thường. Quan trọng hơn đối với những nhà đầu tư sáng suốt và kiên định đó là kiểm soát danh mục thế nào với niềm tin về xu hướng triển vọng thế nào về thị trường và sự sàng lọc các cơ hội đã và đang xuất hiện. Tôi vẫn đang giữ tỷ trọng cổ phiếu tương đối và có kiểm soát – đợi các pha biến động và các phiên bứt phá ở những chuỗi ngành tốt đẹp sắp tới.