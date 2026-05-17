Robot hình người tự phân loại 65.000 bưu kiện trong suốt 50 giờ

Robot Figure 03 của Figure AI đã làm việc liên tục, tự thay ca và đạt hiệu suất phân loại tương đương con người…

Buổi phát sóng trực tiếp từ ngày 13/5 của startup robot Mỹ Figure AI đã thu hút nhiều sự chú ý khi ghi lại cảnh các robot hình người thuộc dòng Figure 03 làm việc không ngừng trước băng chuyền.

Đứng cạnh dây chuyền, robot Gary liên tục nhặt kiện hàng, đặt chúng lên băng tải với phần mã vạch hướng xuống dưới để hệ thống quét nhận diện, mà gần như không có khoảng nghỉ.

Khi băng chuyền tạm hết hàng, Gary tự cúi người về phía các chồng bưu kiện bên cạnh để lấy thêm và tiếp tục công việc phân loại.

Sau khoảng 3-4 giờ hoạt động, khi pin giảm, Gary tự động gửi yêu cầu đổi ca. Ngay lập tức, các robot khác tiếp nhận vị trí để duy trì dây chuyền vận hành liên tục. Quá trình này diễn ra hoàn toàn tự động, với nhiều robot luân phiên thay ca trong hơn 50 giờ liên tục.

Theo dữ liệu hiển thị trên buổi phát sóng trực tiếp, trong vòng 52 giờ, hệ thống đã xử lý tổng cộng 65.300 bưu kiện, tương đương trung bình khoảng 2,9 giây cho mỗi kiện hàng.

Ông Brett Adcock, nhà sáng lập kiêm CEO Figure AI, cho biết robot dòng Figure 03 có thể xác định vị trí và hướng đặt của bưu kiện chỉ thông qua dữ liệu hình ảnh từ camera, mà không cần tín hiệu hỗ trợ bên ngoài. Toàn bộ quá trình suy luận AI đều được xử lý ngay trên thiết bị.

Theo ông Adcock, khi con người thực hiện công việc này, trung bình mất khoảng 3 giây để xử lý một kiện hàng, thì hiện nay, Figure 03 đã đạt tốc độ tương đương lao động con người.

CEO Figure AI cũng cho biết các robot hình người được kết nối mạng với nhau để phối hợp hoạt động, nhằm tối đa hóa thời gian vận hành của băng chuyền. Những robot phát hiện pin yếu hoặc gặp bất thường sẽ tự di chuyển đến khu vực bảo trì, trong khi robot khác lập tức thay thế để công việc không bị gián đoạn.

Figure AI lựa chọn phát sóng trực tiếp thay vì tung ra các video quảng bá đã qua chỉnh sửa nhằm chứng minh độ ổn định thực tế của robot. Theo công ty, tiêu chí đánh giá robot hình người hiện nay đang thay đổi.

Trước đây, các màn trình diễn robot chủ yếu tập trung vào khả năng đi, chạy, nhảy hay nhặt đồ vật. Tuy nhiên, để có thể triển khai thực tế trong nhà máy hoặc kho hậu cần, yếu tố quan trọng hơn là phải duy trì khả năng làm việc trong thời gian dài với độ ổn định tương đương con người.

Khi robot vận hành liên tục, những yếu tố như thời lượng pin, độ bền của các khớp chuyển động, độ chính xác của bàn tay và khả năng xử lý lỗi đều sẽ bộc lộ rõ ràng.

Buổi phát sóng trực tiếp của Figure AI thực tế cho thấy robot vẫn còn hạn chế trong các thao tác cần độ chính xác cao của ngón tay, nhưng tốc độ xử lý công việc được cải thiện đáng kể cùng khả năng tự động đổi ca đã cho thấy mức độ sẵn sàng thương mại của công nghệ robot hình người đang tiến thêm nhiều bước.

Năm ngoái, mẫu robot đời trước Figure 02 của Figure AI đã được đưa vào dây chuyền sản xuất thân xe tại nhà máy Spartanburg của BMW ở Mỹ. Theo Figure AI, Figure 02 đã làm việc theo ca kéo dài 10 giờ, xử lý hơn 90.000 linh kiện và tích lũy tổng cộng hơn 1.250 giờ vận hành. Robot này đã tham gia vào quá trình sản xuất khoảng 30.000 chiếc BMW X3.

Xu hướng giao cho robot hình người đảm nhiệm các công việc lặp đi lặp lại ngày càng phát triển. Theo các đánh giá trong ngành, các doanh nghiệp Trung Quốc hiện đang đi đầu về tốc độ thương mại hóa robot hình người, nhờ khả năng mở rộng nhanh trong các dự án triển khai thực tế, chuỗi cung ứng phần cứng mạnh và mức giá cạnh tranh hơn.

Theo đó, công ty robot Trung Quốc Ubtech đã mở rộng hợp tác với Airbus trong lĩnh vực sản xuất hàng không từ tháng 1 năm nay. Hai bên đang thử nghiệm robot hình người công nghiệp “Walker S2” trong dây chuyền sản xuất máy bay.

Walker S2 được chú ý nhờ khả năng tự thay pin chỉ trong khoảng 3 phút, cho phép robot vận hành liên tục suốt 24 giờ. Theo Ubtech, lượng đơn đặt hàng robot hình người của công ty trong năm ngoái đã vượt 1,4 tỷ nhân dân tệ. Năm nay, doanh nghiệp này đang mở rộng hệ thống sản xuất hàng loạt với mục tiêu chế tạo hơn 10.000 robot.

Một công ty robot khác của Trung Quốc là AgiBot cũng từng để mẫu “A2 Ultra” tham gia buổi phát sóng trực tiếp kéo dài 24 giờ ngoài trời hồi tháng 8 năm ngoái, trong đó robot có thể tự di chuyển trên đường phố và tránh chướng ngại vật mà không cần điều khiển từ xa. Hệ thống này còn cho phép thay pin mà không phải tắt nguồn, qua đó giảm tối đa thời gian gián đoạn hoạt động.

Đến tháng 11 cùng năm, A2 Ultra lập kỷ lục Guinness về quãng đường dài nhất mà robot hình người từng di chuyển, với hành trình dài 106 km từ Tô Châu đến Thượng Hải. AgiBot cho biết họ đã triển khai hơn 1.000 robot A2 Ultra trong các môi trường vận hành thực tế.