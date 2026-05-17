Chủ Nhật, 17/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Robot hình người tự phân loại 65.000 bưu kiện trong suốt 50 giờ

Bạch Dương

17/05/2026, 09:47

Robot Figure 03 của Figure AI đã làm việc liên tục, tự thay ca và đạt hiệu suất phân loại tương đương con người…

Figure 03 là thế hệ robot hình người mới do startup robot Mỹ Figure AI phát triển.
Figure 03 là thế hệ robot hình người mới do startup robot Mỹ Figure AI phát triển.

Buổi phát sóng trực tiếp từ ngày 13/5 của startup robot Mỹ Figure AI đã thu hút nhiều sự chú ý khi ghi lại cảnh các robot hình người thuộc dòng Figure 03 làm việc không ngừng trước băng chuyền. 

Đứng cạnh dây chuyền, robot Gary liên tục nhặt kiện hàng, đặt chúng lên băng tải với phần mã vạch hướng xuống dưới để hệ thống quét nhận diện, mà gần như không có khoảng nghỉ.

Khi băng chuyền tạm hết hàng, Gary tự cúi người về phía các chồng bưu kiện bên cạnh để lấy thêm và tiếp tục công việc phân loại.

Sau khoảng 3-4 giờ hoạt động, khi pin giảm, Gary tự động gửi yêu cầu đổi ca. Ngay lập tức, các robot khác tiếp nhận vị trí để duy trì dây chuyền vận hành liên tục. Quá trình này diễn ra hoàn toàn tự động, với nhiều robot luân phiên thay ca trong hơn 50 giờ liên tục.

Theo dữ liệu hiển thị trên buổi phát sóng trực tiếp, trong vòng 52 giờ, hệ thống đã xử lý tổng cộng 65.300 bưu kiện, tương đương trung bình khoảng 2,9 giây cho mỗi kiện hàng.

https://www.youtube.com/embed/luU57hMhkak?rel=0

Ông Brett Adcock, nhà sáng lập kiêm CEO Figure AI, cho biết robot dòng Figure 03 có thể xác định vị trí và hướng đặt của bưu kiện chỉ thông qua dữ liệu hình ảnh từ camera, mà không cần tín hiệu hỗ trợ bên ngoài. Toàn bộ quá trình suy luận AI đều được xử lý ngay trên thiết bị.

Theo ông Adcock, khi con người thực hiện công việc này, trung bình mất khoảng 3 giây để xử lý một kiện hàng, thì hiện nay, Figure 03 đã đạt tốc độ tương đương lao động con người.

CEO Figure AI cũng cho biết các robot hình người được kết nối mạng với nhau để phối hợp hoạt động, nhằm tối đa hóa thời gian vận hành của băng chuyền. Những robot phát hiện pin yếu hoặc gặp bất thường sẽ tự di chuyển đến khu vực bảo trì, trong khi robot khác lập tức thay thế để công việc không bị gián đoạn.

Figure AI lựa chọn phát sóng trực tiếp thay vì tung ra các video quảng bá đã qua chỉnh sửa nhằm chứng minh độ ổn định thực tế của robot. Theo công ty, tiêu chí đánh giá robot hình người hiện nay đang thay đổi.

Trước đây, các màn trình diễn robot chủ yếu tập trung vào khả năng đi, chạy, nhảy hay nhặt đồ vật. Tuy nhiên, để có thể triển khai thực tế trong nhà máy hoặc kho hậu cần, yếu tố quan trọng hơn là phải duy trì khả năng làm việc trong thời gian dài với độ ổn định tương đương con người.

Khi robot vận hành liên tục, những yếu tố như thời lượng pin, độ bền của các khớp chuyển động, độ chính xác của bàn tay và khả năng xử lý lỗi đều sẽ bộc lộ rõ ràng. 

Buổi phát sóng trực tiếp của Figure AI thực tế cho thấy robot vẫn còn hạn chế trong các thao tác cần độ chính xác cao của ngón tay, nhưng tốc độ xử lý công việc được cải thiện đáng kể cùng khả năng tự động đổi ca đã cho thấy mức độ sẵn sàng thương mại của công nghệ robot hình người đang tiến thêm nhiều bước.

Năm ngoái, mẫu robot đời trước Figure 02 của Figure AI đã được đưa vào dây chuyền sản xuất thân xe tại nhà máy Spartanburg của BMW ở Mỹ. Theo Figure AI, Figure 02 đã làm việc theo ca kéo dài 10 giờ, xử lý hơn 90.000 linh kiện và tích lũy tổng cộng hơn 1.250 giờ vận hành. Robot này đã tham gia vào quá trình sản xuất khoảng 30.000 chiếc BMW X3.

Xu hướng giao cho robot hình người đảm nhiệm các công việc lặp đi lặp lại ngày càng phát triển. Theo các đánh giá trong ngành, các doanh nghiệp Trung Quốc hiện đang đi đầu về tốc độ thương mại hóa robot hình người, nhờ khả năng mở rộng nhanh trong các dự án triển khai thực tế, chuỗi cung ứng phần cứng mạnh và mức giá cạnh tranh hơn.

Theo đó, công ty robot Trung Quốc Ubtech đã mở rộng hợp tác với Airbus trong lĩnh vực sản xuất hàng không từ tháng 1 năm nay. Hai bên đang thử nghiệm robot hình người công nghiệp “Walker S2” trong dây chuyền sản xuất máy bay.

Walker S2 được chú ý nhờ khả năng tự thay pin chỉ trong khoảng 3 phút, cho phép robot vận hành liên tục suốt 24 giờ. Theo Ubtech, lượng đơn đặt hàng robot hình người của công ty trong năm ngoái đã vượt 1,4 tỷ nhân dân tệ. Năm nay, doanh nghiệp này đang mở rộng hệ thống sản xuất hàng loạt với mục tiêu chế tạo hơn 10.000 robot.

Một công ty robot khác của Trung Quốc là AgiBot cũng từng để mẫu “A2 Ultra” tham gia buổi phát sóng trực tiếp kéo dài 24 giờ ngoài trời hồi tháng 8 năm ngoái, trong đó robot có thể tự di chuyển trên đường phố và tránh chướng ngại vật mà không cần điều khiển từ xa. Hệ thống này còn cho phép thay pin mà không phải tắt nguồn, qua đó giảm tối đa thời gian gián đoạn hoạt động.

Đến tháng 11 cùng năm, A2 Ultra lập kỷ lục Guinness về quãng đường dài nhất mà robot hình người từng di chuyển, với hành trình dài 106 km từ Tô Châu đến Thượng Hải. AgiBot cho biết họ đã triển khai hơn 1.000 robot A2 Ultra trong các môi trường vận hành thực tế.

Startup Hàn Quốc số hóa kỹ năng lao động để huấn luyện “bộ não AI” cho robot hình người

10:24, 14/05/2026

Startup Hàn Quốc số hóa kỹ năng lao động để huấn luyện “bộ não AI” cho robot hình người

Trung Quốc chi hàng tỷ USD xây dựng lực lượng robot để “vận hành” hạ tầng điện

10:40, 26/04/2026

Trung Quốc chi hàng tỷ USD xây dựng lực lượng robot để “vận hành” hạ tầng điện

Robot AI mở ra kỳ vọng phục hồi cho các nhà máy Đức

15:18, 23/04/2026

Robot AI mở ra kỳ vọng phục hồi cho các nhà máy Đức

Từ khóa:

Agibot công nghiệp Figure AI kinh tế số Robot hình người Ubtech

Đọc thêm

Trung Quốc xây dựng máy tính lượng tử nhanh nhất thế giới

Trung Quốc xây dựng máy tính lượng tử nhanh nhất thế giới

Nguyên mẫu Jiuzhang 4.0 của Trung Quốc đạt bước tiến đột phá nhờ công nghệ điều khiển photon, mở ra mức “ưu thế lượng tử” mới trong điện toán hiện đại...

Các quỹ đầu tư mạo hiểm của Ấn Độ “vượt mặt” các quỹ Mỹ trên sân nhà

Các quỹ đầu tư mạo hiểm của Ấn Độ “vượt mặt” các quỹ Mỹ trên sân nhà

Theo dữ liệu của nền tảng phân tích startup Tracxn, chỉ còn duy nhất Accel là quỹ đầu tư Mỹ xuất hiện trong top 10 nhà đầu tư lớn nhất vào startup công nghệ Ấn Độ trong năm qua, còn lại đều là các quỹ trong nước...

Kết nối gọi vốn cho khoảng 60 dự án, startup tại DAVAS 2026

Kết nối gọi vốn cho khoảng 60 dự án, startup tại DAVAS 2026

Ngày 15/5, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 (DAVAS 2026) để cung cấp thông tin chính thức về quy mô, nội dung chương trình, các hoạt động nổi bật tại DAVAS 2026…

Hệ thống thanh toán cần nhận diện bất thường để cảnh báo giao dịch cho người dùng

Hệ thống thanh toán cần nhận diện bất thường để cảnh báo giao dịch cho người dùng

Một giao dịch chuyển tiền chỉ mất khoảng 5 giây để hoàn tất, chưa tới 30 phút tiền có thể bị rút khỏi hệ thống, nhưng việc điều tra lại mất rất nhiều thời gian...

Nhà mạng nào dẫn đầu về tốc độ mạng 5G tháng 4/2026?

Nhà mạng nào dẫn đầu về tốc độ mạng 5G tháng 4/2026?

Viettel tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về chất lượng 5G trong tháng 4/2026. VNPT và MobiFone, duy trì chất lượng mạng tương đối ổn định, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trump siết điện gió ngoài khơi, Trung Quốc tăng tốc dẫn đầu

Kinh tế xanh

2

Xu thế dòng tiền: Nhóm cổ phiếu dẫn dắt “rã đám”, dòng tiền tìm đích mới nào?

Chứng khoán

3

Phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm

Bất động sản

4

Robot hình người tự phân loại 65.000 bưu kiện trong suốt 50 giờ

Kinh tế số

5

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20-2026

Ấn phẩm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy