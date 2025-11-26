Hà Nội và miền Bắc sẽ xuất hiện thời tiết nghịch nhiệt, chỉ số PM2.5 có thể cao trong 10 ngày tới

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu mức độ ô nhiễm và các tác động bất lợi của đợt ô nhiễm không khí này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách...

Ngày 25/11/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công văn số 9593/BNNMT-MT về việc triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với đợt ô nhiễm không khí dự báo vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo số liệu quan trắc từ hệ thống giám sát chất lượng môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn, trong khoảng 10 ngày tới, khu vực miền Bắc, đặc biệt là khu vực TP.Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi (hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù), làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng...

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu mức độ ô nhiễm và các tác động bất lợi của đợt ô nhiễm không khí này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt 6 biện pháp cấp bách.

Thứ nhất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường vệ sinh đường phố và triển khai các giải pháp giảm bụi đường: Chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường, các chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thực hiện ngay việc tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.

Hoạt động phun nước, dập bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6h sáng hằng ngày) để đảm bảo hiệu quả giảm nồng độ bụi tích tụ trước giờ cao điểm giao thông và tránh gây ùn tắc.

Dự báo nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng...

Thứ hai, đề nghị các địa phương chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng và giao thông vận tải phát thải bụi. Trong đó Sở Xây dựng, Công an xã, phường và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các công trường xây dựng trên địa bàn.

Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn, vệ sinh xe ra vào công trường; đình chỉ thi công (nếu cần thiết) đối với các công trình không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, làm phát sinh bụi bẩn, để bùn đất phát tán ra đường. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải không che chắn kỹ, làm rơi vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường.

Thứ ba, Bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra nguồn thải công nghiệp, đặc biệt tại các cơ sở có khí thải lớn. Các địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở có nguồn phát thải khí thải lớn (xi măng, nhiệt điện, luyện thép...), các làng nghề có công đoạn đốt, đặc biệt các cơ sở tái chế (làng có nghề) trên địa bàn;

Kiểm soát việc vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; khuyến khích giảm công suất hoạt động trong những ngày có diễn biến chất lượng không khí (VN_AQI) ở mức xấu trở lên, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Thứ tư, kiểm soát triệt để hoạt động đốt chất thải và phụ phẩm nông nghiệp: Chỉ đạo UBND cấp xã, phường tăng cường công tác quản lý địa bàn. Giao lực lượng Công an cấp xã, phường làm nòng cốt, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm khắc theo quy định đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh, ven các giao lộ giao thông.

Thứ năm, Bộ đề nghị các địa phương tăng cường thông tin, cảnh báo sức khỏe cộng đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương liên tục cập nhật thông tin về chất lượng không khí, theo dõi chỉ số VN_AQI trên ứng dụng VNAir. Đồng thời, tuyên truyền, khuyến cáo người dân (đặc biệt là người già, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp) hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng sớm và ban đêm, sử dụng khẩu trang khi ra đường trong thời điểm VN_AQI ở mức cao để bảo vệ sức khỏe.

Thứ sáu, ứng dụng công nghệ giám sát và xử lý vi phạm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV/Flycam) và ảnh vệ tinh để giám sát, phát hiện các điểm đốt mở, phát thải lớn và gửi thông tin, hình ảnh vi phạm về địa phương. Đề nghị các tỉnh chỉ đạo xử lý ngay khi nhận được thông tin phản ánh. Bộ sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức các Tổ công tác liên ngành (nếu cần thiết) để kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện và cập nhật báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp.