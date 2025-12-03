Hà Nội và Vientiane (Lào) tăng cường hợp tác chiến lược

Lãnh đạo Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane (Lào) nhất trí sẽ đẩy mạnh kết nối trong đầu tư và thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, triển khai thực chất các định hướng gắn kết chiến lược được lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra...

Ngày 2/12/2025, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã có cuộc hội đàm với ông Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane (Lào).

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em với những thành tựu lịch sử sau 50 năm lập nước và 40 năm đổi mới, đặc biệt là việc duy trì tăng trưởng GDP ổn định, đời sống người dân ngày càng cải thiện và vị thế quốc tế của Lào được nâng cao rõ rệt.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane (Lào) đã đạt được nhiều kết quả hợp tác tích cực.

Khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam – Lào, lãnh đạo Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane nhấn mạnh hai bên luôn coi trọng, trân quý truyền thống hợp tác sâu sắc qua nhiều thế hệ. Đây là cũng là nền tảng cho tác địa phương chiến lược, đóng vai trò then chốt trong tổng thể quan hệ giữa hai quốc gia.

Nhiều năm qua, Việt Nam và Lào đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong thương mại và đầu tư. Tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Lào từ năm 2022 đến nay đạt gần 8 tỷ USD (trung bình đạt khoảng 1,8 tỷ USD/năm), gấp 1,6 lần giai đoạn trước, vượt xa mục tiêu tăng từ 10-15%/năm trở lên mà lãnh đạo cấp cao 2 nước đã đề ra. Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Lào đang có xu hướng tăng trở lại theo hướng bền vững hơn, giữ vững vị trí thứ 3 trong số các quốc gia có đầu tư lớn nhất tại Lào (sau Trung Quốc và Thái Lan).

Trong đó, Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022–2025. Hà Nội và Vientiane đã phối hợp chặt chẽ để tổ chức nhiều chương trình, dự án hợp tác hiệu quả; duy trì trao đổi đoàn cấp cao thường niên; và cụ thể hóa các nội dung hợp tác chiến lược thông qua 2 thỏa thuận cấp Thành phố và 8 thỏa thuận cấp sở, ngành trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, đầu tư, nông nghiệp, y tế, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, ông Anouphap Tounalom cũng thống nhất với lãnh đạo thành phố Hà Nội trong việc tăng cường mạnh mẽ hợp tác chiến lược, củng cố quan hệ toàn diện trên tất cả các kênh và lĩnh vực.

Ông Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane (Lào) nhất trí sẽ đẩy mạnh nối thương mại và đầu tư với Hà Nội trong thời gian tới.

Hai Thủ đô của Việt Nam và Lào quyết tâm sẽ làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được, đồng thời chủ động mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, triển khai thực chất các định hướng gắn kết chiến lược được lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra, nhất là trong kết nối hạ tầng, liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân.

Các hoạt động hợp tác về giáo dục – đào tạo, học bổng, đào tạo cán bộ, nông nghiệp, y tế; cùng các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm và hội nghị xúc tiến đầu tư đã được tổ chức sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện rõ tinh thần hợp tác toàn diện, hỗ trợ và cùng phát triển giữa Hà Nội và Vientiane.

Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; mở rộng chương trình đào tạo cán bộ, hợp tác giáo dục; triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế của Thủ đô Vientiane.

Đặc biệt, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại, tổ chức các hoạt động kết nối đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2027.