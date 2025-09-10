Hà Nội xây công trình văn phòng, thương mại trên đất công cộng ở Khu đô thị Tây Hồ Tây

Theo đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỉ lệ 1/500 tại lô đất C1-CC3, lô đất C1-CC3 có diện tích hơn 1ha, thuộc nhóm đất công cộng cấp thành phố - khu vực, được quy hoạch để xây dựng công trình văn phòng, thương mại dịch vụ, văn hóa tổng hợp…

UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỉ lệ 1/500 tại lô đất C1-CC3.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại lô đất C1-CC3 được thực hiện trên nguyên tắc giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới, chức năng sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (diện tích ô đất, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, tổng diện tích sàn) phù hợp theo Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây tỉ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Bảo đảm khớp nối đồng bộ và đáp ứng phù hợp với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy hoạch; không làm thay đổi hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật khung đã được xác định trong đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỉ lệ 1/500 và định hướng quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỉ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt; phù hợp với Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành có liên quan.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được quy định cụ thể, lô đất C1-CC3 có diện tích hơn 1ha, thuộc nhóm đất công cộng cấp thành phố - khu vực, được quy hoạch sử dụng để xây dựng công trình văn phòng, thương mại dịch vụ, văn hóa tổng hợp.

Về không gian kiến trúc và thiết kế đô thị yêu cầu bố cục hiện đại, đơn giản, tối đa 35 tầng nổi. Kết nối hài hòa với các dự án xung quanh. Chỉ giới xây dựng, khoảng lùi, chiều cao phần đế và phần tháp tuân thủ QCVN 01:2021/BXD; lựa chọn và trồng cây xanh đô thị đúng chủng loại và phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên; ưu tiên đèn LED, năng lượng mặt trời; khuyến khích khai thác nghệ thuật ánh sáng nhất là hình ảnh về đêm như chiếu sáng công trình, chiếu sáng đường phố, chiếu sáng cây xanh, sân vườn nội bộ...

Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuân thủ theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây. Tầng hầm đỗ xe được bố trí với diện tích hơn 2,3ha. Xây dựng các trụ sạc cho xe điện (ô tô, xe máy, xe đạp điện....) và trạm biến áp, hệ thống xử lý nước thải cục bộ.

Về không gian ngầm được xây dựng 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn tầng hầm hơn 3,2ha. Phạm vi tầng hầm được phép trùng với chỉ giới đường đỏ và ranh giới ô đất.

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội kiểm tra, xác nhận hồ sơ quy hoạch điều chỉnh, cập nhật vào hồ sơ tổng thể. UBND phường Xuân Đỉnh công bố công khai nội dung quy hoạch được điều chỉnh; phối hợp giám sát thi công theo đúng quy định.

Công ty TNHH Phát triển THT (chủ đầu tư khu đô thị Tây Hồ Tây) thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng theo nội dung quy hoạch được duyệt, đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ tài chính, quy trình pháp lý liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng. Các Sở, ngành liên quan kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định chuyên ngành.