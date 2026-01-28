Gia Lai khuyến cáo không mua bán đất tại khu vực quy hoạch dự án năng lượng

UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo về việc tăng cường nắm bắt tình hình, ngăn chặn hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất trong khu vực quy hoạch các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các xã, phường chủ động nắm chắc tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, đặc biệt là những khu vực đã, đang và dự kiến quy hoạch thực hiện dự án năng lượng. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin đến người dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng đất theo tin đồn, thông tin không chính thức.

Đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi tự ý phân lô, tách thửa, chuyển nhượng, mua bán đất không đúng quy định pháp luật trong khu vực quy hoạch. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, phải khẩn trương báo cáo cơ quan chức năng liên quan để xử lý theo thẩm quyền.

Cùng với đó, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về quy định mới của Luật Đất đai 2024 so với Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể, đối với các dự án năng lượng, Nhà nước sẽ thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định tại Điều 79, hoặc nhà đầu tư lựa chọn phương án nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 127, Luật Đất đai 2024, chứ không bắt buộc nhà đầu tư thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất với người sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tăng cường nắm tình hình, theo dõi, xác minh thông tin liên quan đến hoạt động mua bán, môi giới, đầu cơ đất đai tại các khu vực quy hoạch dự án năng lượng. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), nhất là các hành vi tung tin sai sự thật, lừa đảo, gây mất an ninh trật tự; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, ổn định xã hội trên địa bàn.

Với vị trí địa chiến lược, nằm ở cửa ngõ Tây Nguyên, liền kề duyên hải miền Trung và có tuyến hành lang Đông – Tây nối với Lào, Campuchia, Thái Lan, Gia Lai không chỉ đóng vai trò quan trọng trong bản đồ năng lượng quốc gia, mà còn có tiềm năng trở thành trung tâm kết nối năng lượng khu vực. Tỉnh Gia Lai có lợi thế nổi bật về nắng, gió và tài nguyên nước là nền tảng thuận lợi để phát triển các loại hình năng lượng tái tạo.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 61 dự án thủy điện với tổng công suất 2.736MW; 17 dự án điện gió với tổng công suất 916MW; 7 dự án điện mặt trời với tổng công suất 590MWp và 2 dự án điện sinh khối với tổng công suất 130MW đã đi vào vận hành thương mại…