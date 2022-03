Hà Nội xử lý các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động

Công văn nêu rõ, UBND TP đã ban hành kế hoạch về khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn TP.Hà Nội;

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc thực hiện chỉ tiêu công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ năm 2022, trong đó giao chỉ tiêu đối với TP. Hà Nội: Không để phát sinh thêm công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng; 100% công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng phải xây dựng hoàn thiện giải pháp, kế hoạch khắc phục các tồn tại về PCCC theo quy định, trong đó tối thiểu 30% công trình được cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC trong năm 2022.

Tính đến nay, 100% UBND cấp huyện đã thực hiện việc đăng ký chỉ tiêu khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động năm 2022. Tuy nhiên, qua xem xét bản đăng ký chỉ tiêu của các đơn vị, UBND TP nhận thấy chỉ tiêu đăng ký chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu 30% công trình được cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát và tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 151 ngày 18.6.2021 của UBND thành phố. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm số công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đưa vào hoạt động trên địa bàn, bảo đảm trong năm 2022 có tối thiểu 30% công trình vi phạm trên địa bàn từng quận, huyện, thị xã phải khắc phục để được cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã làm việc ngay với các chủ đầu tư có công trình vi phạm trên địa bàn, thống nhất biện pháp, giải pháp thực hiện; yêu cầu chủ đầu tư cam kết lộ trình, tiến độ, thời gian thực hiện, hoàn thành việc khắc phục đối với từng tồn tại, vi phạm về PCCC để sớm tổ chức nghiệm thu và được cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Cùng với đó là thống kê danh sách công trình vi phạm, nêu rõ lộ trình, tiến độ thời gian thực hiện đối với từng công trình vi phạm trên địa bàn quản lý, gửi về UBND TP trước ngày 30/3.

Theo thông tin từ UBND TP. Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố còn nhiều tồn tại, vi phạm về PCCC phổ biến như: đưa nhà, công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu PCCC. Điển hình là một số chung cư ở quận Hà Đông như CT1 Usilk City do Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư; Tòa nhà SME Hoàng Gia do Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản Hoàng Gia làm chủ đầu tư; Tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh Nhân do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tây Đô làm chủ đầu tư; Chung cư cao tầng và dịch vụ Phương Đông (Mỹ Sơn Tower) trên địa bàn quận Thanh Xuân do Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ đầu tư…

Ngoài ra còn có những vi phạm khác ở các công trình nhà cao tầng như không đảm bảo giao thông phục vụ chữa cháy, không đủ số lượng lối ra thoát nạn và không duy trì được các điều kiện an toàn về PCCC của lối ra thoát nạn; chưa trang bị đầy đủ hệ thống, phương tiện PCCC, không thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.

Bên cạnh đó, một bộ phận chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở chưa thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCCC theo quy định của pháp luật; ý thức chấp hành các quy định pháp luật về PCCC của không ít bộ phận cư dân còn hạn chế.

Đối với những trường hợp vi phạm, UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo, làm rõ trách nhiệm trong sai phạm đầu tư xây dựng, quản lý công trình chung cư. Đồng thời xem xét trách nhiệm hình sự đối với chủ đầu tư chung cư cố tình vi phạm PCCC, chây ỳ không khắc phục các tồn tại vi phạm PCCC theo quy định.