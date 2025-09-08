Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hà Nội tăng cường quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy trên các tuyến đường bộ

Tuấn Dũng

08/09/2025, 15:02

Trong bối cảnh an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngày càng trở thành vấn đề cấp bách, đặc biệt là sau vụ cháy lớn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng hành lang an toàn đường bộ...

Hiện trường vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy khiến hàng trăm xe máy bị thiêu rụi. Ảnh minh họa
Hiện trường vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy khiến hàng trăm xe máy bị thiêu rụi. Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường thực hiện kiểm tra, rà soát việc quản lý và sử dụng hành lang an toàn đường bộ.

Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan để tổng kiểm tra tình hình sử dụng lòng đường, vỉa hè, và gầm cầu. Mục tiêu là xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép, đồng thời tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại các công trình có nguy cơ cao.

Đặc biệt, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phối hợp với Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng để kiểm định, đánh giá ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy. Các giải pháp khắc phục sẽ được đề xuất và báo cáo lên Bộ Xây dựng trước ngày 15/9/2025.

Công an thành phố cũng được giao nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính và Cảnh sát PCCC phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến sử dụng hành lang an toàn đường bộ. Đặc biệt, các trường hợp sử dụng gầm cầu làm bãi trông giữ xe trái phép sẽ được xử lý triệt để.

UBND các xã, phường cũng phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý hành lang an toàn đường bộ. Đồng thời, lập phương án di dời các bãi trông giữ xe không đúng quy định ra khỏi phạm vi hành lang đường bộ, đồng thời phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để bố trí quỹ đất làm bãi đỗ xe theo quy hoạch.

Trước đó, liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy gây cháy khoảng trên 500 phương tiện xe máy, ngày 4/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 157/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát ngay việc cấp phép và tổ chức quản lý bãi trông giữ xe trong vụ hỏa hoạn nêu trên; làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn; có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) liên quan đến hoạt động cấp phép, quản lý, biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ và biện pháp bảo đảm an toàn công trình cầu theo đúng quy định của pháp luật…

Hà Nội sẽ di dời các bãi trông giữ xe tại các gầm cầu

15:59, 05/09/2025

Hà Nội sẽ di dời các bãi trông giữ xe tại các gầm cầu

Từ khóa:

bãi gửi xe đầu tư Giao thông Hà Nội hạ tầng

Đọc thêm

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ khởi công vào tháng 12/2025

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ khởi công vào tháng 12/2025

Dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được khởi công vào tháng 12/2025 và hoàn thành vào năm 2028 với tổng vốn đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng. Nhà đầu tư được vận hành, khai thác trong 21 năm 3 tháng…

Dự án cao tốc trọng điểm miền Tây có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu cát

Dự án cao tốc trọng điểm miền Tây có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu cát

Với tiến độ như hiện nay, dự kiến đến cuối năm 2025 tổng lượng cát cung ứng cho dự án Thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 chỉ đạt khoảng 3,3 triệu m3, thấp hơn nhiều so với nhu cầu…

Bắc Ninh: Bảo đảm quyền lợi người dân khi triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Bắc Ninh: Bảo đảm quyền lợi người dân khi triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại địa phương...

Đẩy nhanh hạ tầng kết nối, đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành

Đẩy nhanh hạ tầng kết nối, đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng yêu cầu việc báo cáo tiến độ phải trung thực, đảm bảo hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trước ngày 19/12. Đồng thời, đẩy nhanh các dự án kết nối như Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Long Thành mở rộng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ tiếp tục mở rộng chính sách tài khoá; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn để điều hành...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thị trường bánh Trung thu trầm lắng, sản phẩm “healthy” được săn đón

Thị trường

2

Thâm hụt thương mại Canada giảm, dấu hiệu “hoàn hồn” sau cú sốc thuế quan?

Thế giới

3

Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm sốc sau báo cáo việc làm

Thế giới

4

Cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ của Nhật Bản liệu có dễ thực hiện?

Thế giới

5

Dự kiến 2.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng xanh

Kinh tế xanh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: