Hà Nội tăng cường quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy trên các tuyến đường bộ

Trong bối cảnh an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngày càng trở thành vấn đề cấp bách, đặc biệt là sau vụ cháy lớn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng hành lang an toàn đường bộ...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường thực hiện kiểm tra, rà soát việc quản lý và sử dụng hành lang an toàn đường bộ.

Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan để tổng kiểm tra tình hình sử dụng lòng đường, vỉa hè, và gầm cầu. Mục tiêu là xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép, đồng thời tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại các công trình có nguy cơ cao.

Đặc biệt, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phối hợp với Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng để kiểm định, đánh giá ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy. Các giải pháp khắc phục sẽ được đề xuất và báo cáo lên Bộ Xây dựng trước ngày 15/9/2025.

Công an thành phố cũng được giao nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính và Cảnh sát PCCC phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến sử dụng hành lang an toàn đường bộ. Đặc biệt, các trường hợp sử dụng gầm cầu làm bãi trông giữ xe trái phép sẽ được xử lý triệt để.

UBND các xã, phường cũng phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý hành lang an toàn đường bộ. Đồng thời, lập phương án di dời các bãi trông giữ xe không đúng quy định ra khỏi phạm vi hành lang đường bộ, đồng thời phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để bố trí quỹ đất làm bãi đỗ xe theo quy hoạch.

Trước đó, liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy gây cháy khoảng trên 500 phương tiện xe máy, ngày 4/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 157/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát ngay việc cấp phép và tổ chức quản lý bãi trông giữ xe trong vụ hỏa hoạn nêu trên; làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn; có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) liên quan đến hoạt động cấp phép, quản lý, biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ và biện pháp bảo đảm an toàn công trình cầu theo đúng quy định của pháp luật…