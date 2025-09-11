Thứ Năm, 11/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Hà Nội:Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

Phúc Minh

11/09/2025, 10:41

TP. Hà Nội sẽ kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập; tập trung vào những nơi có hình thức kinh doanh tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ, rủi ro như: Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám răng hàm mặt, phòng xét nghiệm...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 14 về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, trong đó, phân công rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, sở, ngành, Ủy ban nhân dân các phường, xã; đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập được thông suốt, không gián đoạn.

Sở Y tế Hà Nội được giao tổ chức thực hiện việc thẩm định, cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề dược, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở kinh doanh dược thuộc thẩm quyền quản lý theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thường xuyên nghiên cứu, rà soát quy trình cấp phép hành nghề, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp phép, đảm bảo tính chặt chẽ, chính xác, công khai, minh bạch trong hoạt động cấp phép.

Tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm sau cấp phép để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại của các cơ sở; tập trung kiểm tra các cơ sở có hình thức kinh doanh tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ, rủi ro như: Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám răng hàm mặt, phòng xét nghiệm..., các cơ sở hành nghề có yếu tố nước ngoài…

Nếu trong quá trình kiểm tra, hoặc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, thì chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để xem xét, khởi tố theo quy định.

Ủy ban nhân dân các phường, xã được giao thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở hành nghề trên địa bàn theo quy định. Tuyệt đối không để tình trạng cơ sở hành nghề y, dược không phép hoạt động.

Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở y, dược ngoài công lập, đặc biệt là các cơ sở có yếu tố nước ngoài. Kiểm tra, giám sát hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh đối với người lao động nước ngoài hành nghề trong lĩnh vực y tế. Đặc biệt, kịp thời điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập.

Sở Tài chính được giao cung cấp thông tin cho Sở Y tế về hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư cho doanh nghiệp, dự án hoạt động trong lĩnh vực y, dược.

Đồng thời, cung cấp thông tin cho Sở Y tế, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân phường, xã về hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài về lĩnh vực này.

Thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực y tế. Phối hợp, cung cấp thông tin cho Sở Y tế, các xã, phường về việc cấp giấy phép lao động cho nước ngoài có địa chỉ cư trú, nơi làm việc, địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Sở Văn hóa và Thể Thao phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế trên các sản phẩm báo chí, xuất bản và trên môi trường mạng. Xử lý, xử phạt nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

Sở Công thương được giao chỉ đạo chi cục quản lý thị trường, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm…để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp kinh doanh các sản phẩm không đảm bảo, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu…

