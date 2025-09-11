Thứ Năm, 11/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

3 nhóm vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ, chính sách

Phúc Minh

11/09/2025, 11:20

Những vướng mắc này nếu không có hướng dẫn kịp thời sẽ gây ách tắc thanh toán, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy...

Chi trả chế độ bảo hiểm cho người lao động. Ảnh minh họa: Nguyễn Duy.
Chi trả chế độ bảo hiểm cho người lao động. Ảnh minh họa: Nguyễn Duy.

Nội dung được đề cập trong công văn của Bộ Tài chính trao đổi với Bộ Nội vụ về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Thực hiện Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và Công văn số 322-CV-ĐU của Đảng ủy Chính phủ về việc triển khai kết luận số 183- KL/TW; Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các địa phương tập trung rà soát, xét duyệt đối đượng đủ điều kiện nghỉ chế độ, thực hiện chi trả chính sách, chế độ đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhu cầu kinh phí vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, thì báo cáo nhu cầu kinh phí còn thiếu về Bộ Tài chính để tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bổ sung kinh phí cho các địa phương trước ngày 31/8/2025.

Trường hợp có khó khăn vướng mắc trong quá trình xác định đối tượng, hoặc áp dụng chính sách chế độ, các địa phương có văn bản gửi Bộ Nội vụ để được hướng dẫn.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tập trung thực hiện thanh toán, chi trả chính sách, chế độ cho người được nghỉ trước hạn theo quy định tại các Nghị định số 178 và Nghị định số 67, phấn đấu hoàn thành việc chi trả trong thời hạn theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện thanh toán, chi trả chế độ, chính sách đã phát sinh vướng mắc, tập trung vào 3 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, người được nghỉ chế độ đã có quyết định nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định số 178, Nghị định số 67 trước thời điểm ngày 31/8/2025, đơn vị sử dụng ngân sách cũng đã được giao đủ dự toán để thực hiện, nhưng hồ sơ thanh toán gửi đến Kho bạc Nhà nước đã sang ngày 1/9/2025, không có cơ sở pháp lý để chi trả.

Thứ hai, người được nghỉ chế độ đã có quyết định nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định số 178, Nghị định số 67 trước thời điểm ngày 31/8/2025, nhưng không kịp giao dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách do phải tuân thủ quy trình, dẫn đến khi có đủ cơ sở để thực hiện chi trả thì lại quá thời hạn quy định. Kho bạc Nhà nước cũng không có cơ sở pháp lý để chi trả.

Thứ ba, người được nghỉ chế độ đã có quyết định nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định số 178, Nghị định số 67 trước thời điểm ngày 31/8/2025, nhưng thời điểm nghỉ hưu, thôi việc kéo dài đến hết ngày 31/12/2025.

Đối với trường hợp này, chưa xác định rõ được thời điểm chi trả, là ngày 31/8, hay ngày chính thức nghỉ hưu/thôi việc. Bởi nếu thanh toán, chi trả theo ngày chính thức nghỉ thì có thể vi phạm thời hạn quy định. Song nếu chi trả đúng thời hạn, thì có đúng chế độ? Việc quản lý cán bộ, người lao động trong thời gian từ nay đến lúc nghỉ chính thức cũng chưa rõ cách thức thực hiện...

Bộ Tài chính cho biết một số nội dung vướng mắc trên đã được Bộ Nội vụ trả lời trước đó, tuy nhiên chưa giải quyết được các phát sinh.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chế độ, theo đúng quy định của pháp luật, tránh phát sinh khiếu kiện. Căn cứ kết luận của cấp có thẩm quyền, có văn bản hướng dẫn bổ sung để thực hiện thống nhất.

Theo Bộ Tài chính, nếu không có hướng dẫn kịp thời sẽ gây ách tắc thanh toán, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Định hướng phương án nhân sự cấp xã sau sắp xếp bộ máy

09:53, 07/09/2025

Định hướng phương án nhân sự cấp xã sau sắp xếp bộ máy

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách với công chức do sắp xếp bộ máy trước 8/9

11:45, 05/09/2025

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách với công chức do sắp xếp bộ máy trước 8/9

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

09:02, 04/09/2025

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

Từ khóa:

cán bộ chế độ chi trả công chức dân sinh Nghị định 178 nghỉ việc sắp xếp bộ máy Vneconomy

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Hà Nội:Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

Hà Nội:Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

TP. Hà Nội sẽ kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập; tập trung vào những nơi có hình thức kinh doanh tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ, rủi ro như: Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám răng hàm mặt, phòng xét nghiệm...

Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025

Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025

Tối 9/9, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025. Sự kiện không chỉ mở ra chuỗi hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, mà còn gửi đi thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Huế: Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, phát triển thị trường lao động bền vững, hiệu quả

Huế: Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, phát triển thị trường lao động bền vững, hiệu quả

Thành phố Huế đang đặt trọng tâm vào việc tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong 8 tháng năm 2025, hàng chục nghìn lao động đã được giải quyết việc làm, nhiều người được hỗ trợ học nghề, đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời các giải pháp kết nối cung – cầu lao động được triển khai mạnh mẽ trên toàn địa bàn.

Tái diễn thủ đoạn giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội để lừa đảo tại TP.HCM

Tái diễn thủ đoạn giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội để lừa đảo tại TP.HCM

Một trong số thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh cán bộ kiểm tra, thanh tra liên hệ với doanh nghiệp, yêu cầu chuyển tiền để “tránh bị xử phạt” hoặc “hỗ trợ giải quyết hồ sơ nhanh chóng”...

Bộ Nội vụ : Đề nghị các địa phương đề xuất về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ : Đề nghị các địa phương đề xuất về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tổng kết tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở đó, đề xuất cụ thể hướng sắp xếp, sáp nhập phù hợp với năng lực quản lý của đơn vị hành chính cấp xã (mới), bảo đảm tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Chứng khoán VDSC: Thận trọng trong tháng 9, hãy tập trung chốt lời

Chứng khoán

2

“Kiếm” gần 90 tỷ USD trong một ngày, Larry Ellison giàu nhất thế giới trong chớp nhoáng

Thế giới

3

Nhà phố thương mại công năng kép tại River Park chỉ từ 4,99 tỷ đồng

Bất động sản

4

S&P 500 cao nhất mọi thời đại sau báo cáo PPI, giá dầu giữ đà tăng

Thế giới

5

Châu Âu loay hoay giữa những thách thức chính trị và kinh tế

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: