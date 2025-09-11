3 nhóm vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ, chính sách

Những vướng mắc này nếu không có hướng dẫn kịp thời sẽ gây ách tắc thanh toán, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy...

Nội dung được đề cập trong công văn của Bộ Tài chính trao đổi với Bộ Nội vụ về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Thực hiện Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và Công văn số 322-CV-ĐU của Đảng ủy Chính phủ về việc triển khai kết luận số 183- KL/TW; Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các địa phương tập trung rà soát, xét duyệt đối đượng đủ điều kiện nghỉ chế độ, thực hiện chi trả chính sách, chế độ đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhu cầu kinh phí vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, thì báo cáo nhu cầu kinh phí còn thiếu về Bộ Tài chính để tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bổ sung kinh phí cho các địa phương trước ngày 31/8/2025.

Trường hợp có khó khăn vướng mắc trong quá trình xác định đối tượng, hoặc áp dụng chính sách chế độ, các địa phương có văn bản gửi Bộ Nội vụ để được hướng dẫn.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tập trung thực hiện thanh toán, chi trả chính sách, chế độ cho người được nghỉ trước hạn theo quy định tại các Nghị định số 178 và Nghị định số 67, phấn đấu hoàn thành việc chi trả trong thời hạn theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện thanh toán, chi trả chế độ, chính sách đã phát sinh vướng mắc, tập trung vào 3 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, người được nghỉ chế độ đã có quyết định nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định số 178, Nghị định số 67 trước thời điểm ngày 31/8/2025, đơn vị sử dụng ngân sách cũng đã được giao đủ dự toán để thực hiện, nhưng hồ sơ thanh toán gửi đến Kho bạc Nhà nước đã sang ngày 1/9/2025, không có cơ sở pháp lý để chi trả.

Thứ hai, người được nghỉ chế độ đã có quyết định nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định số 178, Nghị định số 67 trước thời điểm ngày 31/8/2025, nhưng không kịp giao dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách do phải tuân thủ quy trình, dẫn đến khi có đủ cơ sở để thực hiện chi trả thì lại quá thời hạn quy định. Kho bạc Nhà nước cũng không có cơ sở pháp lý để chi trả.

Thứ ba, người được nghỉ chế độ đã có quyết định nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định số 178, Nghị định số 67 trước thời điểm ngày 31/8/2025, nhưng thời điểm nghỉ hưu, thôi việc kéo dài đến hết ngày 31/12/2025.

Đối với trường hợp này, chưa xác định rõ được thời điểm chi trả, là ngày 31/8, hay ngày chính thức nghỉ hưu/thôi việc. Bởi nếu thanh toán, chi trả theo ngày chính thức nghỉ thì có thể vi phạm thời hạn quy định. Song nếu chi trả đúng thời hạn, thì có đúng chế độ? Việc quản lý cán bộ, người lao động trong thời gian từ nay đến lúc nghỉ chính thức cũng chưa rõ cách thức thực hiện...

Bộ Tài chính cho biết một số nội dung vướng mắc trên đã được Bộ Nội vụ trả lời trước đó, tuy nhiên chưa giải quyết được các phát sinh.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chế độ, theo đúng quy định của pháp luật, tránh phát sinh khiếu kiện. Căn cứ kết luận của cấp có thẩm quyền, có văn bản hướng dẫn bổ sung để thực hiện thống nhất.

Theo Bộ Tài chính, nếu không có hướng dẫn kịp thời sẽ gây ách tắc thanh toán, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.