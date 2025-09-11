Thứ Năm, 11/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025

Nguyễn Thuấn

11/09/2025, 10:12

Tối 9/9, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025. Sự kiện không chỉ mở ra chuỗi hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, mà còn gửi đi thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quảng Trị – mảnh đất từng là tuyến lửa khốc liệt nhất, biểu tượng của chia cắt và hy sinh – hôm nay lại trở thành nơi triển khai Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025. Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một hoạt động hợp tác quốc tế thường niên, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ: Từ quá khứ đau thương, chúng ta cùng nhau vun đắp hòa bình; từ những thử thách chung, chúng ta cùng nhau hợp tác để phát triển”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại chương trình
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại chương trình

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, chương trình năm nay mang đến những hoạt động cụ thể và thiết thực, đồng thời góp phần khơi dậy niềm tin, mở ra cơ hội hợp tác mới, bền vững và sâu sắc hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa Quảng Trị và bạn bè quốc tế.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper khẳng định, Bạn bè Thái Bình Dương là chương trình hợp tác nhân đạo và dân sự song phương, tiếp nối di sản quý báu của Đối tác Thái Bình Dương đã triển khai tại nhiều địa phương Việt Nam từ năm 2007. “Trong hai tuần tới, quân nhân Hoa Kỳ và nhân dân Quảng Trị sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực y tế, tăng cường khả năng ứng phó thiên tai và cải tạo những công trình cộng đồng. Những nỗ lực trong chương trình không chỉ đơn thuần về kỹ thuật, mà còn vun đắp lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, bảo đảm quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân”, ông nói.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper phát biểu tại chương trình
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper phát biểu tại chương trình

Bạn bè Thái Bình Dương là chương trình huấn luyện, hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng sau thảm họa sóng thần năm 2004, được triển khai thường niên bởi Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ với sự phối hợp của các Chính phủ, lực lượng quân đội, tổ chức nhân đạo và phi chính phủ trong khu vực. Tính đến nay, Việt Nam đã 12 lần đón chương trình tại các địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An, Quảng Ngãi, Phú Yên.

Các đại biểu tham dự tại chương trình
Các đại biểu tham dự tại chương trình

Chương trình năm 2025 tại Quảng Trị diễn ra từ ngày 8 đến 20/9, gồm 13 hoạt động chính thuộc 4 nhóm: hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai; hoạt động y tế; xây dựng, sửa chữa công trình cộng đồng; và giao lưu văn hóa, tiếng Anh. Những hoạt động này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cầu nối gắn kết nhân dân Quảng Trị với bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp hợp tác, nhân văn và phát triển bền vững.

Bạn bè Thái Bình Dương hợp tác quốc tế quảng trị Việt Nam - Hoa Kỳ

