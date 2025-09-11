Huế: Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, phát triển thị trường lao động bền vững, hiệu quả

Thành phố Huế đang đặt trọng tâm vào việc tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong 8 tháng năm 2025, hàng chục nghìn lao động đã được giải quyết việc làm, nhiều người được hỗ trợ học nghề, đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời các giải pháp kết nối cung – cầu lao động được triển khai mạnh mẽ trên toàn địa bàn.

Theo thông tin từ UBND thành phố Huế, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho gần 14 nghìn người, đạt gần 80% kế hoạch năm; trong đó, hơn 1,8 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 87%. Song song, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh hơn 9,5 nghìn người, chủ yếu ở trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo ngắn hạn; số còn lại ở bậc cao đẳng, trung cấp. Đã có hơn 6,7 nghìn học sinh tốt nghiệp, trong đó khoảng 1 nghìn người ở bậc cao đẳng, trung cấp, còn lại ở trình độ sơ cấp, đạt gần 45% kế hoạch.

Cùng với đó, ngày 4/9 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Chí Tài đã ký Công văn số 12151/UBND-CCHC yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường kết nối cung – cầu lao động, phát triển thị trường lao động bền vững, hiệu quả. Trọng tâm là thu thập, lưu trữ, phân tích và dự báo thông tin thị trường lao động theo Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 21/7/2025, nhằm phục vụ xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện giải pháp phù hợp.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người lao động, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia thị trường lao động; phổ biến kịp thời chính sách hỗ trợ tạo việc làm, cũng như các quy định pháp luật mới ban hành. Đồng thời, Huế triển khai nhiều kế hoạch quan trọng trong năm 2025, gồm: Chương trình việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, an toàn vệ sinh lao động và Đề án phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Các giải pháp này không chỉ hướng tới mục tiêu giải quyết việc làm, mà còn chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng và sự ổn định trong việc làm, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ đã chỉ đạo hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp dịch vụ việc làm tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch trực tiếp và trực tuyến, có sự kết nối liên tỉnh, liên vùng. Đồng thời, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ công về việc làm, trong đó có bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài, cũng như các dịch vụ cho lao động nước ngoài tại Việt Nam. Việc phối hợp với Cục Việc làm để triển khai sàn giao dịch việc làm trực tuyến quốc gia được kỳ vọng mang lại hiệu quả kết nối rộng rãi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cả người lao động và doanh nghiệp.

Ngoài ra, các xã, phường trên địa bàn được giao nhiệm vụ thống kê cụ thể nhóm người lao động dễ bị tổn thương như: lao động mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, phụ nữ mang thai, người nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi... Qua đó triển khai chính sách hỗ trợ tạo việc làm, bảo đảm thu nhập và ổn định đời sống cho họ.