Thứ Năm, 11/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thủ tục và trình tự mới trong việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến

Thu Hằng

11/09/2025, 11:41

Bộ Nội vụ công bố 6 thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp triển khai thí điểm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, trong đó có thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng.
Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng.

Cùng với giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, còn các thủ tục khác là Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng; Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; Liên thông thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi - chuyển đến); Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, sẽ do Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện. Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1, người lao động đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID và thực hiện: Tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Nhập thông tin Tờ khai điện tử đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; Bản chụp bản chính hoặc bản chụp bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Sau đó chọn Nộp hồ sơ.

Bước 2, Cổng Dịch vụ công quốc gia chuyển hồ sơ sang Trung tâm Dịch vụ việc làm để tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Trung tâm Dịch vụ việc làm cập nhật thông tin yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoặc thông báo lý do người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thông báo sẽ được hiển thị cho người lao động (trên Cổng và gửi SMS). Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tạo lập quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Thông báo cũng sẽ được hiển thị cho người lao động (trên Cổng và gửi SMS).

Bước 3, Trung tâm Dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Bước 4, sau khi nhận được dự thảo quyết định do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Giám đốc Sở Nội vụ phản hồi để Trung tâm Dịch vụ việc làm kiểm tra lại.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Nội vụ duyệt ký quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 bản cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện thủ tục chi trả và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động, 1 bản cho người lao động.

Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi thông báo đến người lao động về quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp kèm theo phụ lục thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng.

Bước 5, cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp do Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi đến và kiểm tra thông tin. Trường hợp thông tin không hợp lệ, phản hồi ngay bằng các hình thức bên ngoài hệ thống cho Trung tâm Dịch vụ việc làm để kiểm tra lại.

Trường hợp thông tin hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, thực hiện chi trả bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến cho người lao động thông qua tài khoản ngân hàng người lao động đã nhập thông tin.

Kết quả thanh toán thành công, thì cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ gửi lại thông tin thanh toán (số tiền, thời gian, trạng thái, ...) về hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia để theo dõi và giám sát.

Hà Nội thay đổi nơi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

18:55, 04/09/2025

Hà Nội thay đổi nơi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Dự kiến mức đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 0,9% tiền lương tháng

09:23, 26/08/2025

Dự kiến mức đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 0,9% tiền lương tháng

Dùng công nghệ hỗ trợ "ngăn" trục lợi bảo hiểm thất nghiệp

10:52, 18/08/2025

Dùng công nghệ hỗ trợ "ngăn" trục lợi bảo hiểm thất nghiệp

Từ khóa:

Cổng dịch vụ công quốc gia dân sinh lao động thất nghiệp Trợ cấp thất nghiệp Vneconomy

Đọc thêm

Khẩn trương đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Khẩn trương đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Bộ Nội vụ vừa phát đi văn bản đôn đốc lần 2, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Hiện tiến độ triển khai còn chậm, nhiều đơn vị chưa báo cáo hoặc chưa kết nối dữ liệu theo đúng yêu cầu...

3 nhóm vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ, chính sách

3 nhóm vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ, chính sách

Những vướng mắc này nếu không có hướng dẫn kịp thời sẽ gây ách tắc thanh toán, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy...

Hà Nội:Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

Hà Nội:Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

TP. Hà Nội sẽ kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập; tập trung vào những nơi có hình thức kinh doanh tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ, rủi ro như: Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám răng hàm mặt, phòng xét nghiệm...

Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025

Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025

Tối 9/9, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025. Sự kiện không chỉ mở ra chuỗi hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, mà còn gửi đi thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Huế: Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, phát triển thị trường lao động bền vững, hiệu quả

Huế: Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, phát triển thị trường lao động bền vững, hiệu quả

Thành phố Huế đang đặt trọng tâm vào việc tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong 8 tháng năm 2025, hàng chục nghìn lao động đã được giải quyết việc làm, nhiều người được hỗ trợ học nghề, đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời các giải pháp kết nối cung – cầu lao động được triển khai mạnh mẽ trên toàn địa bàn.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khẩn trương đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Dân sinh

2

SGI Capital: Cổ đông nội bộ doanh nghiệp thoát hàng, bán ròng 2.500 tỷ trong tháng 8

Chứng khoán

3

3 nhóm vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ, chính sách

Dân sinh

4

Hà Nội:Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

Dân sinh

5

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: