Thủ tục và trình tự mới trong việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến

Cùng với giải quyết hưởng
trợ cấp thất nghiệp, còn các thủ tục khác là Thông
báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng; Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; Liên thông thủ tục chuyển
nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi - chuyển đến); Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, sẽ do Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch
vụ việc làm thực hiện. Trình tự thực hiện như sau:
Bước 1, người lao động đăng nhập vào Cổng Dịch
vụ công quốc gia thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID và thực hiện: Tìm
kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Nhập thông tin Tờ khai điện
tử đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; Bản chụp bản chính hoặc bản chụp bản sao có chứng thực hoặc bản
điện tử của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động
hoặc hợp đồng làm việc. Sau đó chọn Nộp hồ sơ.
Bước 2, Cổng Dịch vụ công quốc gia chuyển hồ
sơ sang Trung tâm Dịch vụ việc làm để tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trong thời hạn
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Trung tâm Dịch vụ việc
làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định về việc hưởng
trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ,
Trung tâm Dịch vụ việc làm cập nhật thông tin yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia,
hoặc thông báo lý do người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Thông báo sẽ được hiển thị cho
người lao động (trên Cổng và gửi SMS). Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Dịch
vụ việc làm tạo lập quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Thông báo cũng sẽ được hiển thị cho người lao động
(trên Cổng và gửi SMS).
Bước 3, Trung tâm Dịch vụ việc làm trình Giám
đốc Sở Nội vụ xem xét, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người
lao động.
Bước 4, sau khi nhận được dự thảo quyết định
do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp
lệ, Giám đốc Sở Nội vụ phản hồi để Trung tâm Dịch vụ việc làm kiểm tra lại.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Giám đốc
Sở Nội vụ duyệt ký quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Cổng Dịch vụ công quốc gia
gửi Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 1
bản cho cơ quan Bảo hiểm xã hội
để thực hiện thủ tục chi trả và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động,
1 bản cho người lao động.
Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi
thông báo đến người lao động về quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp kèm theo
phụ lục thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng.
Bước 5, cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận quyết định về việc
hưởng trợ cấp thất nghiệp do Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi đến và kiểm tra
thông tin. Trường hợp
thông tin không hợp lệ, phản hồi ngay bằng các hình thức bên ngoài hệ thống cho
Trung tâm Dịch vụ việc làm để kiểm tra lại.
Trường hợp thông tin hợp lệ,
trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất
nghiệp, thực hiện chi trả bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến cho người
lao động thông qua tài khoản ngân hàng người lao động đã nhập thông tin.
Kết quả thanh toán thành công, thì cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ gửi lại
thông tin thanh toán (số
tiền, thời gian, trạng thái, ...) về hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia để
theo dõi và giám sát.