Hạ tầng năng lượng thông minh: Mở ra dư địa lớn cho phát triển xanh theo Quy hoạch Điện VIII

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số; thực hiện các cam kết quốc tế về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính, phát triển hạ tầng năng lượng thông minh được xem là một trong những yếu tố nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng trong giai đoạn mới.

“Diễn đàn Phát triển hạ tầng năng lượng thông minh” vừa diễn ra tại Hà Nội đã bàn thảo nhiều nội dung trọng tâm về cơ chế huy động nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng năng lượng thông minh; thực trạng và triển vọng phát triển hạ tầng năng lượng của Việt Nam.

Hạ tầng năng lượng thông minh còn nhiều dư địa chuyển đổi. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển đô thị Việt Nam trong hạ tầng năng lượng thông minh.

Các nội dung trọng tâm về cơ chế huy động nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng năng lượng thông minh; định hướng phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng năng lượng trong giai đoạn 2026-2035; giải pháp tích hợp hạ tầng năng lượng trong quy hoạch đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon... cũng được các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách thảo luận, tạo thành những luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng cho quá trình hoàn thiện chính sách, huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

Các chuyên gia đánh giá, định hướng tại Quy hoạch điện VIII điều chỉnh về định hướng phát triển lưới điện thông minh, hạ tầng thông minh cùng các cơ chế mới như mua bán điện trực tiếp (DPPA), điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu hay Luật Điện lực 2024 đang mở ra dư địa lớn cho quá trình chuyển đổi.