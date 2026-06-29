Ông Nguyễn Đức Hiển: Nguồn thông tin có giá trị với công tác hoạch định chính sách

"Thời báo Kinh tế Việt Nam trước đây, nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam với các ấn phẩm định kỳ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, luôn là nguồn thông tin có giá trị đối với đội ngũ nghiên cứu và những người làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách”, đó là nhận định của TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng đánh giá cao vai trò của VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong việc đồng hành cùng các cơ quan Đảng, Nhà nước, bộ, ngành tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo chất lượng, đóng góp trực tiếp vào quá trình xây dựng các chủ trương, chính sách lớn của đất nước.

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đánh giá cao nguồn thông tin có giá trị đối với đội ngũ nghiên cứu và những người làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách.

Thừa ủy quyền của TS Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương - Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển đã trao lẵng hoa chúc mừng và Bằng khen của đồng chí Trưởng ban tới VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

VnEconomy trân trọng giới phiệu toàn phiên phát biểu, đánh giá, nhận định của đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương về hành trình 35 năm thành lập Thời báo Kinh tế Việt Nam/Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy và 6 năm chuyển đổi toàn diện, phát triển nền tảng công nghệ AI Askonomy.