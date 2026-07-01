Một tờ báo gắn với thời kỳ đầu đất nước Đổi mới và mở cửa hội nhập với thế giới – Thời báo Kinh tế Việt Nam, phát hành số đầu tiên vào tháng 3 năm 1991 với tên gọi Thông tin Kinh tế, chỉ sau một số kỳ phát hành, tờ Thông tin Kinh tế đã chính thức ra mắt bạn đọc với tên gọi Thời báo Kinh tế Việt Nam và trở thành tờ báo uy tín, đồng hành, gắn bó với độc giả trong nước và nước ngoài suốt hơn ba thập kỷ qua.

Là cơ quan ngôn luận của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) thực hiện nhiệm vụ cầu nối thông tin chính sách và thực tiễn, cập nhật các vấn đề kinh tế trong nước tới các cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời, phản ánh các xu hướng quốc tế giúp doanh nghiệp trong nước nắm bắt kịp thời, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ phát triển dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước.

Trước nhu cầu cần nắm bắt thông tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng sự đón đợi của hàng triệu độc giả, Tòa soạn Báo đã liên tục rút ngắn thời gian các kỳ xuất bản, từ 1 tháng 1 kỳ, đến một tuần 1 kỳ và sau đó là phát hành nhật báo Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Lượng phát hành tăng theo cấp số nhân, độc giả mua lẻ tại các sạp báo trên khắp cả nước đều phải căn thời gian sớm nhất để kịp có trong tay tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam trước giờ tới nhiệm sở. Với giới doanh nhân và các nhà quản lý, tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam luôn hiện diện trên bàn làm việc, như người bạn đồng hành, cập nhật nhanh và chín h xác các thông tin kinh tế trong nước, quốc tế, các chính sách đầu tư, nhịp sống thị trường, môi trường kinh doanh…

Không dừng lại ở đó, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin kinh tế bằng tiếng nước ngoài, cũng như các thông tin sâu hơn theo các ngành kinh tế, Thời báo Kinh tế Việt Nam đã ra mắt bạn đọc các ấn phẩm “luxury” làm nức lòng độc giả.

Ấn bản tiếng Anh Vietnam Economic Times đã ra mắt bạn đọc số đầu tiên vào ngày 15 tháng 3 năm 1994. Thời điểm này chỉ sau hơn một tháng Tổng thống Mỹ công bố quyết định bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Hình ảnh bìa số báo đầu tiên Vietnam Economic Times đã gây nhiều ấn tượng với độc giả trong và ngoài nước.

Ngay sau đó, tháng 6 năm 1994, phụ trương The Guide đã được phát hành cùng với ấn phẩm Vietnam Economic Times nhằm quảng bá Việt Nam ra thế giới và giới thiệu các điểm đến của Việt Nam tới các du khách quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài.

Tháng 2 năm 1996, Thời báo Kinh tế Việt Nam tiếp tục ra mắt bạn đọc ấn phẩm Tư vấn Tiêu và Dùng nhằm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu cầu đặt ra về phát triển thị trường tiêu dùng trong nước, qua đó, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Tất cả những ấn phẩm đó đã được đông đảo bạn đọc đón nhận như tìm thấy một người đồng hành thấu hiểu trên hành trình phát triển sự nghiệp, đầu tư kinh doanh hay kiến tạo chính sách.

Độc giả của Thời báo Kinh tế Việt Nam tiếp tục được phục vụ thông tin theo một cách thức chủ động hơn, không phụ thuộc vào thời gian xuất bản ấn phẩm, có thể truy cập ở bất cứ nơi đâu có thiết bị máy tính và internet. Sự kiện quan trọng ấy đã diễn ra vào ngày 28 tháng 7 năm 1998, báo điện tử VnEconomy đã chính thức được cấp phép hoạt động, sau gần một năm Việt Nam hòa mạng internet.

Có thể nói một hệ thống các ấn phẩm báo chí của Thời báo Kinh tế Việt Nam đã bao quát cả chiều rộng và chiều sâu thông tin kinh tế trong nước và thế giới, từ kinh tế vĩ mô đến các ngành, các lĩnh vực kinh tế, đảm bảo phục vụ nhu cầu thông tin đa chiều tới nhiều chủ thể quan tâm.

Ngoài thế mạnh về giá trị thông tin báo chí trên các ấn phẩm, Thời báo Kinh tế Việt Nam còn được nhận diện là một trong số rất ít cơ quan báo chí có nhiều sáng kiến tổ chức các chương trình kết nối các cộng đồng doanh nghiệp, khởi xướng và tổ chức nhiều diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm với các quy mô và tính chất khác nhau.

Truyền thông sự kiện được xác định là cánh tay nối dài của hoạt động báo chí, thực hiện chức năng báo chí tương tác, tham gia sâu vào quá trình tổ chức và phát triển nội dung để quan sát và nhìn thấu các vấn đề, từ đó phát huy vai trò báo chí kiến tạo thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Các diễn đàn lớn tổ chức thường niên trong gần hai thập kỷ, gồm: Kịch bản Kinh tế Việt Nam, Diễn đàn Logistics Việt Nam, Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế mới, Diễn đàn Tăng trưởng kinh tế, cùng hàng trăm hội thảo, tọa đàm chuyên đề…

Ngoài ra, nhiều sáng kiến đồng hành và phát triển các cộng đồng doanh nghiệp dã được Thời báo Kinh tế Việt Nam khởi xướng từ rất sớm, tiêu biểu như: Sáng kiến vinh danh điểm đến du lịch Việt Nam (The Guide Awards) được khởi xướng từ năm 1998; Sáng kiến Rồng Vàng – hội tụ cộng đồng doanh nghiệp FDI được khởi xướng từ năm 2001; Sáng kiến Thương hiệu Mạnh – sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển vững mạnh và vươn ra thế giới cũng đã đi một hành trình gần 25 năm; Chương trình Tin Dùng nhằm quảng bá hàng hóa, sản phẩm trong nước và thúc đẩy phát triển thị trường bán lẻ, tiêu dùng Việt Nam đã chạm mốc 20 năm.

Việc bền bỉ củng cố và duy trì kết nối phát triển các cộng đồng doanh nghiệp là nỗ lực rất lớn của Thời báo Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ qua nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, thúc đẩy các cộng đồng doanh nghiệp phát triển đầu tư, sản xuất kinh doanh tạo giá trị tăng trưởng và phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước.

Hành trình 35 năm hình thành và phát triển của Thời báo Kinh tế Việt Nam trước đây và Tạp chí Kinh tế Việt Nam hiện nay có thể được khái quát thành hai giai đoạn gắn với những tư duy chiến lược bứt phá, tạo bước ngoặt, làm nên thương hiệu và những giá trị khác biệt của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Năm 1993, Thời báo Kinh tế Việt Nam chính thức hợp tác với Tập đoàn Ringier AG của Thụy Sĩ về hoạt động xuất bản và phát triển kinh tế báo chí. Hợp tác này đã đánh dấu bước ngoặt về tư duy tổ chức quản trị và công nghệ sản xuất của Thời báo Kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ.

Cố giáo sư Đào Nguyên Cát (nguyên Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam), khi sang thăm và quan sát quy trình làm báo tại Trụ sở của Tập đoàn Ringier Thụy Sĩ, đã ví rằng 10 năm học cũng không thể nắm bắt hết được tư duy và công nghệ sản xuất, chế bản, in ấn và quản trị, tổ chức phát hành như vậy.

Sự hợp tác với Tập đoàn Ringier AG đã thay đổi cơ bản quy trình và công nghệ sản xuất báo chí, độc giả đã cảm nhận trọn vẹn sự khác biệt khi cầm trên tay Tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam, Vietnam Economic Times, The Guide và Tư vấn Tiêu Dùng. Đó không phải chỉ khác biệt về chất liệu giấy, mực in mà cả cấu trúc, bố cục trình bày, font chữ, tít bài, sapo, dàn trang, trình bày ảnh…

Quá trình hợp tác với Tập đoàn Ringier AG cũng đã thay đổi cơ bản tư duy quản trị và tổ chức sản xuất báo chí, đặc biệt đối với hoạt động tác nghiệp triển khai tin bài, khai thác thông tin và phát triển kinh doanh, thương mại báo chí. Tất cả đều rất chuyên nghiệp, lấy nguyên tắc và sự tôn nghiêm, đạo đức của nghề báo làm trọng, đảm bảo tính độc lập, khách quan giữa nội dung báo chí và hoạt động thương mại, quảng cáo.

Nhận thức sâu sắc sứ mệnh của nền báo chí cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của các Ban chuyên trách của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, sự quản lý, lãnh đạo của Chính phủ về công tác báo chí truyền thông, đội ngũ những người làm báo của Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã luôn kiên định với lý tưởng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi chuyên môn. Tư duy và tôn chỉ ấy đã được duy trì, truyền dạy và trở thành chuẩn mực, văn hóa thực thi nhiệm vụ của toàn bộ đội ngũ những người làm báo của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong suốt 35 năm qua.

Trọn vẹn một hành trình 3 thập kỷ mang thương hiệu Thời báo Kinh tế Việt Nam, hoàn thành sứ mệnh cầu nối thông tin thúc đẩy tiến trình Việt Nam hội nhập sâu rộng và phát triển kinh tế, trở thành cơ quan báo chí kinh tế dẫn đầu về thông tin kinh tế trong nước và kinh tế đối ngoại. Bước sang một giai đoạn mới, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi cơ bản cách thức con người tiếp cận và trải nghiệm thông tin. Lĩnh vực báo chí truyền thông đứng trước bài toán sống còn của sự làm mới, thay đổi hay đứng im và chết. Mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới đã phá vỡ thế độc quyền tin tức của báo chí truyền thống, buộc các cơ quan báo chí phải bước vào một kỷ nguyên chuyển đổi sâu sắc.

Trong bối cảnh đứng giữa các sự lựa chọn ấy, từ năm 2020, Việt Nam thực hiện sắp xếp, quy hoạch báo chí theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với các xu hướng mới, theo đó, Thời báo Kinh tế Việt Nam chuyển thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam và là một trong những cơ quan báo chí tiên phong chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng tập trung tính chất chuyên môn từ “báo” sang “chí”, phát huy thế mạnh báo chí dữ liệu, báo chí tương tác và truyền thông chính sách, chiến lược, nâng cao giá trị và chất lượng thông tin phân tích trong mỗi tin bài báo chí và chuyên đề truyền thông.

Không dễ để ra những quyết định có tính đột phá khi mà danh tiếng, di sản, thành tựu của 3 thập kỷ Thời báo Kinh tế Việt Nam đã dày công vun đắp và luôn thường trực trong tâm thức của những người làm báo tại đây, nhưng “thời cuộc” chính là “mệnh lệnh của sự thay đổi”.

Ban Lãnh đạo và Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã tổ chức lại tòa soạn theo hướng “hợp nhất” các ban chuyên môn, Hội đồng Biên tập và Hội đồng Thư ký tòa soạn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Biên tập. Tạp chí cũng thực hiện cấu trúc lại nguồn nhân lực sản xuất nội dung, hợp nhất tạo thành nguồn lực chung, sản xuất nội dung cho tất cả các sản phẩm báo chí.

Phát triển theo mô hình Tòa soạn hợp nhất dựa trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là chiến lược thể hiện tầm nhìn bứt phá của lãnh đạo Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Theo mô hình này, từ năm 2022, Tòa soạn đã tiên phong đầu tư phát triển công nghệ hướng tới làm chủ công nghệ lõi cho hoạt động sản xuất và phân phối nội dung của Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Sau 3 năm đầu tư xây dựng và phát triển, với các chuyên gia công nghệ AI có nhiều năm kinh nghiệm từ các tập đoàn công nghệ nước ngoài, đến nay phiên bản AI. Askonomy 3.5 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã trở thành nền tảng công nghệ báo chí truyền thông thế hệ mới. Không chỉ dừng lại ở nền tảng ASKO CMS với các tính năng vượt trội tích hợp AI trong quy trình sản xuất và phân phối nội dung báo chí, nền tảng công nghệ AI Askonomy do Tạp chí Kinh tế Việt Nam phát triển không chỉ phục vụ các hoạt động báo chí, truyền thông của riêng Tòa soạn, mà sẵn sàng chia sẻ nhằm gia tăng giá trị cho các tổ chức doanh nghiệp, bao gồm cả vận hành nền tảng website và bộ giải pháp xử lý văn bản, tài liệu và thông tin các cuộc họp đa bên, đa ngôn ngữ.

Kiên định theo mô hình này, Tòa soạn không ngừng bồi dưỡng, đầu tư các nguồn lực tốt nhất vào con người – đội ngũ làm báo nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ và đảm bảo chất lượng và giá trị thông tin trong từng bài viết. Slogan “Nhìn chân thực – Nghĩ tích cực – Giải pháp hữu ích” đã trở thành phương châm hành động của mỗi phóng viên, biên tập viên khi tác nghiệp và hoàn thiện tin bài báo chí. Các giải pháp công nghệ trí tuệ nhân tạo được trang bị nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất tác nghiệp và sản xuất, song bộ não, trí tuệ và trái tim của người cầm bút luôn quyết định giá trị của tác phẩm báo chí, truyền thông.

Trong giai đoạn tới, Tạp chí Kinh tế Việt Nam định hướng phát triển theo mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông dựa trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo với ba trụ cột chính.

Thứ nhất, các ấn phẩm báo chí. Các ấn bản in Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Vietnam Economic Times và ấn bản điện tử VnEconomy tiếng Việt và tiếng Anh là trụ cột lõi thực hiện sứ mệnh thông tin báo chí, truyền thông.

Thứ hai, truyền thông – sự kiện. Truyền thông sự kiện được xác định là trung tâm của báo chí truyền thông tương tác. Trụ cột này sẽ tiếp tục phát huy vai trò chiến lược, kiến tạo các chương trình diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hội tụ sự tham gia của các bên liên quan, cùng bàn thảo và hiến kế các giải pháp, sáng kiến phục vụ công cuộc phát triển kinh tế đất nước.

Thứ ba, phát hành số và dịch vụ báo chí truyền thông cho tổ chức và doanh nghiệp. Với trụ cột này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ không dừng lại ở hoạt động phát hành các ấn phẩm báo chí tới độc giả mà còn gia tăng các dịch vụ kết nối và cung ứng các giải pháp công nghệ truyền thông do Tạp chí Kinh tế Việt Nam phát triển nhằm gia tăng giá trị cho tổ chức và doanh nghiệp.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự chuyển đổi và thích ứng. Việt Nam đang đứng trước những vận hội mới, cơ hội mới để bứt phá trở thành quốc gia phát triển hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Sứ mệnh của báo chí truyền thông càng có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết, không chỉ hiện diện để phản ánh một giai đoạn lịch phát triển của đất nước mà còn phải thúc đẩy tiến trình phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.