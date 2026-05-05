Hạ tầng tăng tốc: Nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản phía Đông
Tuấn Sơn
05/05/2026, 08:00
Hạ tầng luôn là tín hiệu sớm nhất của một chu kỳ bất động sản. Tại khu vực phía Đông TP.HCM, chu kỳ này đang dần hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết. Điểm khác biệt của khu vực này không nằm ở từng công trình riêng lẻ, mà ở hệ sinh thái hạ tầng trọng điểm đồng thời tăng tốc về đích, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng hiếm gặp.
Mới đây nhất, dịp 30/4 vừa qua, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã chính thức thông xe 37km, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai, tạo cú hích lớn cho vùng kinh tế phía Nam, thúc đẩy mạnh mẽ logistics, công nghiệp và đô thị hóa.
Đến cuối quý 3/2026, tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến thông xe toàn tuyến, kết nối trực tiếp miền Tây với Đồng Nai, TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành.
SỨC BẬT TỪ CỘT MỐC LIÊN HOÀN CỦA CHUỖI HẠ TẦNG
Giai đoạn cuối năm 2026 cũng sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử khi sân bay quốc tế Long Thành dự kiến hoàn thiện và khai thác thương mại giai đoạn 1. Đây không chỉ là một dự án hạ tầng hàng không, mà còn là động lực tái cấu trúc toàn bộ không gian kinh tế khu vực, gia tăng mạnh mẽ năng lực giao thương quốc tế và kéo theo nhu cầu lớn về đô thị, dịch vụ, lưu trú.
Song song đó, tuyến cao tốc Hồ Tràm – sân bay Long Thành đang được ưu tiên triển khai. Với tổng chiều dài khoảng 42km, tuyến cao tốc này kết nối hàng loạt công trình giao thông lớn như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và Vành đai 4, hình thành hệ thống giao thông liên hoàn giữa sân bay, cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm du lịch.
Đồng thời, cụm cảng biển nước sâu Cái Mép – Thị Vải cũng ghi nhận nhiều chuyển động tích cực khi cảng Gemalink giai đoạn 2 tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng đã động thổ trong tháng 4, dự kiến vận hành vào quý 4/2027. Dự án cảng Cái Mép Hạ có tổng mức đầu tư gần 2 tỷ USD cũng đang được xúc tiến triển khai.
Điểm rơi hoàn thiện của toàn bộ bức tranh hạ tầng kỹ thuật được xác định vào cuối năm 2027, khi cầu Phước An khánh thành. Công trình gần 4.900 tỷ đồng sở hữu nhịp chính lớn nhất Đông Nam Á này sẽ liên kết cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở rộng hành lang vận tải từ miền Tây đến hệ thống cảng nước sâu.
Bổ trợ cho các công trình cấp quốc gia là hệ thống hạ tầng nội vùng đang được nâng cấp đồng bộ. Trục đường 991 với điểm đầu đi qua phường Phú Mỹ và điểm cuối phường Tân Thành, dự kiến khởi công vào quý 1/2027, trong khi tuyến Phú Mỹ – Tóc Tiên được đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu hoàn thành nâng cấp vào cuối năm nay.
Khi cảng biển, sân bay và cao tốc cùng vận hành, một mạng lưới logistics đa phương thức sẽ được hình thành. Đây là lợi thế mà không nhiều khu vực tại Việt Nam sở hữu, tạo nền tảng cốt lõi kích hoạt một chu kỳ tăng trưởng mới.
Trong cấu trúc đó, vị trí của Salacia Villas mang ý nghĩa đặc biệt. Dự án nằm trên trục Trần Phú, phường Tân Thành - khu vực đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc, khu công nghiệp và cụm cảng. Điều này đồng nghĩa với việc dự án không chỉ gắn chặt với hạ tầng, mà còn nằm ngay tâm điểm của dòng tiền đầu tư, đón đầu chu kỳ mới.
SALACIA VILLAS - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ SỐNG, THĂNG HẠNG VỊ THẾ ĐẦU TƯ
Nhờ lợi thế ngay lõi mạng lưới hạ tầng, Salacia Villas cách các tuyến cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, cao tốc Bến Lức – Long Thành… chỉ trong 5 – 15 phút di chuyển, 15 phút đến sân bay quốc tế Long Thành, 30 phút đến cụm cảng Cái Mép – Thị Vải. Khoảng cách di chuyển từ dự án đến các đầu mối kinh tế trọng điểm, gồm khu công nghiệp, cảng biển và sân bay, đều nằm trong ngưỡng thuận tiện cho nhu cầu ở thực. Điều này mở ra một thị trường mục tiêu bền vững: Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao đang làm việc trong các khu công nghiệp, cảng biển và chuỗi logistics quốc tế.
Tổ hợp biệt thự Salacia Villas đáp ứng chuẩn mực mới về một không gian sống vượt trội dành cho tệp cư dân đặc thù đề cao giá trị sống lẫn tiềm năng dài hạn: Kết nối thuận tiện, mật độ xây dựng thấp, tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp.
Đặc biệt, Salacia Villas là dự án hiếm hoi tại khu vực được quy hoạch chuẩn resort, tích hợp chuỗi tiện ích cho đa thế hệ cư dân như hồ bơi, sân pickleball, vườn trẻ thơ, công viên… cùng tổ hợp trung tâm thương mại và phong cách sống độc đáo. Trong đó, trung tâm thương mại của dự án dự kiến vận hành từ quý 1/2028. Ngoài ra, các không gian trải nghiệm phục vụ nhu cầu làm việc và chăm sóc sức khỏe như phòng gym, yoga, co-working space… thiết lập phong cách sống hiện đại, cân bằng.
Cộng hưởng cùng lực đẩy hạ tầng, Salacia Villas được đánh giá cao nhờ tiềm lực vững chắc từ chủ đầu tư VinaLiving - thương hiệu phát triển bất động sản thuộc VinaCapital. Với kinh nghiệm gần 2 thập kỷ phát triển và vận hành hàng chục khu nhà ở, nghỉ dưỡng trên khắp cả nước, VinaLiving tiếp tục ứng dụng triết lý “kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại nhà” vào Salacia Villas, định hình không gian sống hài hoà giữa giá trị an cư và khả năng khai thác dài hạn.
Việc duy trì những tiêu chuẩn quy hoạch và vận hành nhất quán không chỉ giúp dự án hình thành cộng đồng cư dân thịnh vượng, mà còn góp phần củng cố giá trị tài sản theo thời gian - yếu tố ngày càng được giới đầu tư quan tâm trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc.
Salacia Villas được quy hoạch trên diện tích 7.2 ha, cung cấp ra thị trường 333 sản phẩm gồm Town Villa (diện tích đất 85m2), Deluxe Villa (diện tích đất 110m2 - 112m2), Garden Villa (diện tích đất 125.92m2 – 195.74m2), Grand Villa (diện tích đất 309.08m2 – 419.99m2). Dự án đã hoàn tất pháp lý minh bạch, sổ hồng riêng từng lô.
Nghệ An: Mở rộng không gian đô thị hướng biển theo trục Vinh - Cửa Lò
Quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh – Cửa Lò vừa được điều chỉnh cục bộ theo hướng tái cấu trúc quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng và tháo gỡ các “điểm nghẽn” kéo dài, qua đó, tạo dư địa để Nghệ An phát triển đô thị theo trục hướng biển trong giai đoạn mới.
Chuẩn hoá, minh bạch hóa và chuyển đổi số nghề môi giới bất động sản
Với chủ đề “Chuẩn mực - Minh bạch - Kỷ nguyên số”, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuẩn hóa, minh bạch hóa và chuyển đổi số của nghề môi giới bất động sản Việt Nam trong giai đoạn mới…
Thưởng thức cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tại The Grand Island - biểu tượng của Ecopark tại Nghệ An
The Grand Island gồm 9 nhánh đảo quy hoạch đẹp nhất Đảo Châu Âu. Giữa không gian biệt lập đậm chất lãng mạn và cổ điển, cư dân được phục vụ bằng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe từ tổ hợp clubhouse 7.500m2 - quy mô lớn nhất trong hệ thống clubhouse của nhà sáng lập Ecopark với nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga, nhà hàng, sảnh tiệc, thềm cảnh quan mặt nước ven hồ.
Bộ Quốc phòng mời gọi đầu tư 2 dự án nhà ở tại TP. Hà Nội
Tổng diện tích của 2 dự án tại phường Thanh Liệt và Phương Liệt mà Bộ Quốc phòng đang mời đầu tư là trên 7,3ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.110 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.550 người...
Hà Nội đề xuất cơ chế bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất
Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đối với Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó, nhiều cơ chế đã được đề xuất nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện nay...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: