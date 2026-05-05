Hạ tầng tăng tốc: Nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản phía Đông

Hạ tầng luôn là tín hiệu sớm nhất của một chu kỳ bất động sản. Tại khu vực phía Đông TP.HCM, chu kỳ này đang dần hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết. Điểm khác biệt của khu vực này không nằm ở từng công trình riêng lẻ, mà ở hệ sinh thái hạ tầng trọng điểm đồng thời tăng tốc về đích, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng hiếm gặp.

Mới đây nhất, dịp 30/4 vừa qua, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã chính thức thông xe 37km, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai, tạo cú hích lớn cho vùng kinh tế phía Nam, thúc đẩy mạnh mẽ logistics, công nghiệp và đô thị hóa.

Đến cuối quý 3/2026, tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến thông xe toàn tuyến, kết nối trực tiếp miền Tây với Đồng Nai, TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành.

SỨC BẬT TỪ CỘT MỐC LIÊN HOÀN CỦA CHUỖI HẠ TẦNG

Giai đoạn cuối năm 2026 cũng sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử khi sân bay quốc tế Long Thành dự kiến hoàn thiện và khai thác thương mại giai đoạn 1. Đây không chỉ là một dự án hạ tầng hàng không, mà còn là động lực tái cấu trúc toàn bộ không gian kinh tế khu vực, gia tăng mạnh mẽ năng lực giao thương quốc tế và kéo theo nhu cầu lớn về đô thị, dịch vụ, lưu trú.

Song song đó, tuyến cao tốc Hồ Tràm – sân bay Long Thành đang được ưu tiên triển khai. Với tổng chiều dài khoảng 42km, tuyến cao tốc này kết nối hàng loạt công trình giao thông lớn như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và Vành đai 4, hình thành hệ thống giao thông liên hoàn giữa sân bay, cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm du lịch.

Đồng thời, cụm cảng biển nước sâu Cái Mép – Thị Vải cũng ghi nhận nhiều chuyển động tích cực khi cảng Gemalink giai đoạn 2 tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng đã động thổ trong tháng 4, dự kiến vận hành vào quý 4/2027. Dự án cảng Cái Mép Hạ có tổng mức đầu tư gần 2 tỷ USD cũng đang được xúc tiến triển khai.

Điểm rơi hoàn thiện của toàn bộ bức tranh hạ tầng kỹ thuật được xác định vào cuối năm 2027, khi cầu Phước An khánh thành. Công trình gần 4.900 tỷ đồng sở hữu nhịp chính lớn nhất Đông Nam Á này sẽ liên kết cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở rộng hành lang vận tải từ miền Tây đến hệ thống cảng nước sâu.

Bổ trợ cho các công trình cấp quốc gia là hệ thống hạ tầng nội vùng đang được nâng cấp đồng bộ. Trục đường 991 với điểm đầu đi qua phường Phú Mỹ và điểm cuối phường Tân Thành, dự kiến khởi công vào quý 1/2027, trong khi tuyến Phú Mỹ – Tóc Tiên được đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu hoàn thành nâng cấp vào cuối năm nay.

Khi cảng biển, sân bay và cao tốc cùng vận hành, một mạng lưới logistics đa phương thức sẽ được hình thành. Đây là lợi thế mà không nhiều khu vực tại Việt Nam sở hữu, tạo nền tảng cốt lõi kích hoạt một chu kỳ tăng trưởng mới.

Salacia Villas hưởng lợi lớn từ loạt hạ tầng đang khởi công, về đích. Ảnh dự án.

Trong cấu trúc đó, vị trí của Salacia Villas mang ý nghĩa đặc biệt. Dự án nằm trên trục Trần Phú, phường Tân Thành - khu vực đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc, khu công nghiệp và cụm cảng. Điều này đồng nghĩa với việc dự án không chỉ gắn chặt với hạ tầng, mà còn nằm ngay tâm điểm của dòng tiền đầu tư, đón đầu chu kỳ mới.

SALACIA VILLAS - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ SỐNG, THĂNG HẠNG VỊ THẾ ĐẦU TƯ

Nhờ lợi thế ngay lõi mạng lưới hạ tầng, Salacia Villas cách các tuyến cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, cao tốc Bến Lức – Long Thành… chỉ trong 5 – 15 phút di chuyển, 15 phút đến sân bay quốc tế Long Thành, 30 phút đến cụm cảng Cái Mép – Thị Vải. Khoảng cách di chuyển từ dự án đến các đầu mối kinh tế trọng điểm, gồm khu công nghiệp, cảng biển và sân bay, đều nằm trong ngưỡng thuận tiện cho nhu cầu ở thực. Điều này mở ra một thị trường mục tiêu bền vững: Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao đang làm việc trong các khu công nghiệp, cảng biển và chuỗi logistics quốc tế.

Tổ hợp biệt thự Salacia Villas đáp ứng chuẩn mực mới về một không gian sống vượt trội dành cho tệp cư dân đặc thù đề cao giá trị sống lẫn tiềm năng dài hạn: Kết nối thuận tiện, mật độ xây dựng thấp, tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp.

Salacia Villas quy mô 7,2ha, cung ứng ra thị trường 333 sản phẩm được quy hoạch chuẩn mực. Ảnh phối cảnh dự án.

Đặc biệt, Salacia Villas là dự án hiếm hoi tại khu vực được quy hoạch chuẩn resort, tích hợp chuỗi tiện ích cho đa thế hệ cư dân như hồ bơi, sân pickleball, vườn trẻ thơ, công viên… cùng tổ hợp trung tâm thương mại và phong cách sống độc đáo. Trong đó, trung tâm thương mại của dự án dự kiến vận hành từ quý 1/2028. Ngoài ra, các không gian trải nghiệm phục vụ nhu cầu làm việc và chăm sóc sức khỏe như phòng gym, yoga, co-working space… thiết lập phong cách sống hiện đại, cân bằng.

Tổ hợp trung tâm thương mại và phong cách sống tại Salacia Villas. Ảnh phối cảnh dự án.

Cộng hưởng cùng lực đẩy hạ tầng, Salacia Villas được đánh giá cao nhờ tiềm lực vững chắc từ chủ đầu tư VinaLiving - thương hiệu phát triển bất động sản thuộc VinaCapital. Với kinh nghiệm gần 2 thập kỷ phát triển và vận hành hàng chục khu nhà ở, nghỉ dưỡng trên khắp cả nước, VinaLiving tiếp tục ứng dụng triết lý “kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại nhà” vào Salacia Villas, định hình không gian sống hài hoà giữa giá trị an cư và khả năng khai thác dài hạn.

Việc duy trì những tiêu chuẩn quy hoạch và vận hành nhất quán không chỉ giúp dự án hình thành cộng đồng cư dân thịnh vượng, mà còn góp phần củng cố giá trị tài sản theo thời gian - yếu tố ngày càng được giới đầu tư quan tâm trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc.