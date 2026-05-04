Trang chủ Bất động sản

Bộ Quốc phòng mời gọi đầu tư 2 dự án nhà ở tại TP. Hà Nội

Hoàng Bách

04/05/2026, 19:05

Tổng diện tích của 2 dự án tại phường Thanh Liệt và Phương Liệt mà Bộ Quốc phòng đang mời đầu tư là trên 7,3ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.110 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.550 người...

Ảnh minh họa.

Ngày 29/4, Bộ Quốc phòng đã thông báo mời nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư dự án Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội tại phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội...

Bộ Quốc phòng cho biết dự án Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội tại phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội có diện tích đất 6,969ha. Theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, ô đất đề xuất dự án thuộc ô quy hoạch A2, nằm trong khu vực quy hoạch định hướng chức năng là đất Hỗn hợp. Hiện trạng là khu đất trống, có nguồn gốc đất nông nghiệp, do UBND phường Thanh Liệt quản lý. Dự án sau khi hoàn thành phục vụ được cho 2.700 người.

Tổng vốn đầu tư dự án ước tính hơn 2.089 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu 417,8 tỷ đồng; nguồn vốn huy động hợp pháp khác 1.671,2 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện 42 tháng, gồm giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ quý 2/2026 đến quý 2/2027; giai đoạn thực hiện từ quý 3/2027 đến quý 2/2029; giai đoạn kết thúc vào quý 3/2029. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích đất. Chủ đầu tư sẽ hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở và các văn bản quy định hiện hành.

Nhà đầu tư quan tâm có thể gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 19/5/2026.

Trước đó, ngày 17/4, Bộ Quốc Phòng cũng đã có thông báo mời gọi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại số 40 ngõ 183, Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt. Diện tích khu đất thực hiện dự án khoảng 3.451,2m2, nguồn gốc là đất quốc phòng đang để trống, hiện do Tổng Công ty 319/BQP quản lý. Với quy mô công trình gồm 1 tòa chung cư cao 25 tầng, 3 tầng hầm, bố trí 336 căn hộ, dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho 850 người.

Dự kiến, tổng vốn đầu tư hơn 1.020,7 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 33 tháng, cụ thể, giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ quý 2 đến quý 4/2026; giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng từ quý 4/2026 đến quý 2/2028; giai đoạn kết thúc từ quý 3 đến quý 4/2028. Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 7/5/2026.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ hai dự án tại Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, số 5 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, TP. Hà Nội.

