Chính phủ xác định 787 “điểm nghẽn” thể chế, ưu tiên xử lý dứt điểm trong năm 2026

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Chính phủ đang tập trung xử lý 158 “điểm nghẽn” thể chế còn lại, đồng thời triển khai các cơ chế đặc thù, phân cấp mạnh và cải cách thủ tục để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, tối 4/5, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã đặt câu hỏi: Một trong những trọng tâm của năm 2026 là cần xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" về thể chế. Đề nghị cho biết đâu là vướng mắc lớn nhất hiện nay và Chính phủ ưu tiên xử lý theo thứ tự và lộ trình như thế nào?

Trả lời cho câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết từ năm 2005 thực hiện mục tiêu cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" thể chế pháp luật theo Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, Bộ Tư pháp đã chủ trì cùng với các bộ, ngành, địa phương và đã báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương do Tổng Bí thư làm Trưởng ban, xác định 787 văn bản là "điểm nghẽn" của pháp luật.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành đã triển khai, báo cáo Chính phủ theo thẩm quyền và trình Quốc hội xử lý 469 nội dung điểm nghẽn. Còn lại 317 nội dung từ đầu năm 2026 đến nay đã xử lý 159 "điểm nghẽn".

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, một trong những trọng tâm thời gian tới là tập trung xử lý 158 nội dung còn lại đã được Ban Chỉ đạo Trung ương xác định, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Cùng với đó, Chính phủ tiếp tục triển khai Nghị quyết 26 về các cơ chế đặc thù, đặc biệt để xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Đến nay, đã ban hành 16 nghị quyết quy phạm theo cơ chế này và dự kiến ban hành thêm ba nghị quyết nhằm cải cách thủ tục hành chính.

Tổng số luật được điều chỉnh theo các nghị quyết ban hành trên 60 luật, qua đó tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ chủ động, kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát sinh.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 và Nghị quyết số 89 của Chính phủ ngày 15/4 được gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó trọng tâm là phân cấp, phân quyền gắn với cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Một nhiệm vụ khác được nhấn mạnh là tăng cường kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp đang triển khai kế hoạch tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 2092 ngày 3/4/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo phân công.