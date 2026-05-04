16 nhóm giải pháp điều hành trọng tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao

Tối ngày 4/5, chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 – cũng là cuộc họp báo đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết Chính phủ đã nhanh chóng triển khai công việc với quyết tâm chính trị cao, bảo đảm kế thừa, ổn định và liên tục trong quản lý, điều hành.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, tập trung đánh giá tình hình kinh tế – xã hội những tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 5 và thời gian tới.

Tại phiên họp, Chính phủ thống nhất đánh giá: Ngay sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn, Chính phủ đã bắt tay ngay vào công việc theo hướng quyết tâm chính trị cao kết hợp với các giải pháp cụ thể; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, liên tục trong quản lý, điều hành; tạo khí thế mới, quyết tâm mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng cũng đã nhấn mạnh 16 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát tình hình, chủ động dự báo, phản ứng chính sách linh hoạt; điều hành hài hòa chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Tín dụng được định hướng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; ngân sách nhà nước điều hành theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với đó, Chính phủ triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm thuế, phí; phát triển thị trường vốn, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính, thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Chính phủ yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026; công khai kết quả giải ngân hằng tháng. Tạo môi trường minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực; hoàn thành sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong tháng 5/2026.

Các nhiệm vụ trọng tâm khác gồm bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng; đẩy nhanh các dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng trọng điểm; phấn đấu hoàn thành 3.800 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2026; chuẩn bị các dự án phục vụ APEC 2027.

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, kiên quyết cắt giảm trên 50% thời gian và chi phí tuân thủ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng dữ liệu, phủ sóng 5G toàn quốc; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục tăng cường thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế và chủ động thông tin, định hướng dư luận.