Hà Nội đề xuất cơ chế bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất

Giai đoạn 2026–2030, Thành phố Hà
Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội hai con số, đồng thời hình thành
các động lực phát triển mới, nâng cao vai trò trung tâm của Thủ đô. Để đạt được
mục tiêu này, Hà Nội xác
định phải thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ, trong đó, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ
các dự án đầu tư lớn, có sức lan tỏa cao, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và
cải thiện chất lượng đô thị.
Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều
vướng mắc về cơ chế, chính sách. Vì vậy, việc ban hành một khuôn khổ pháp lý rõ
ràng, thống nhất là cần thiết nhằm tạo cơ sở triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu
quả thực thi và tháo gỡ khó khăn. Nghị quyết của HĐND Thành phố được kỳ vọng sẽ
là nền tảng quan trọng thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.
BỔ SUNG CƠ CHẾ HỖ TRỢ LINH HOẠT
Trong đó, về bồi thường, hỗ trợ
khi Nhà nước thu hồi đất, tại dự thảo Nghị định, Hà Nội đề xuất bổ sung cơ chế
linh hoạt cho các khoản hỗ trợ khác. Cụ thể, ngoài trường hợp hỗ trợ khác theo
quy định của Luật Đất đai và UBND Thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa
phương, UBND cấp xã quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác để đảm bảo có chỗ ở, ổn
định đời sống, sản xuất đối với người có đất, chủ sở hữu tài sản bị thu hồi cho
từng trường hợp cụ thể. Việc hỗ trợ được thực hiện bằng tiền, mức hỗ trợ không
vượt quá mức bồi thường.
Đối với hỗ
trợ, tái định cư những trường hợp sử dụng nhà ở tại các khu tập thể chưa được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, có khuôn viên riêng, sử
dụng riêng trước ngày 15/10/1993, không thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm
quyền, Dự thảo quy định hỗ trợ cả về đất và tài sản trên đất. Theo đó, hộ gia
đình, cá nhân sử dụng nhà ở tại các khu tập thể chưa được cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, có khuôn viên riêng, sử dụng riêng,
không thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, được hỗ trợ 60% giá trị
nhà và 60% giá trị đất đối với diện tích đất có nhà ở, không vượt quá hạn mức
giao đất ở theo quy định của UBND Thành phố.
Về
tái định cư, ngoài khoản hỗ trợ trên, hộ gia đình, cá nhân được mua 1 căn hộ
tái định cư theo giá do Sở Xây dựng xác định.
Đối
với trường hợp đặc biệt, gồm hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở
nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất
trên địa bàn Thành phố đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi, thì
được bồi thường bằng giao đất ở, bán nhà ở tái định cư theo quy định nếu Nhà nước
thu hồi hết đất ở mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trên địa bàn
xã, phường nơi có đất thu hồi nhưng diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được
phép tách thửa tại địa phương; Nhà nước thu hồi một phần đất ở mà không được
xây dựng nhà ở tại diện tích đất còn lại.
XỬ LÝ TỒN TẠI SAU GIAO ĐẤT DỊCH VỤ, ĐẤT Ở
Song song cơ chế hỗ trợ, tái định
cư, Dự thảo cũng đề cập việc xử lý tồn tại trong hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp
và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở. Theo đó, đề xuất giao UBND
Thành phố xem xét, quyết định xử lý các trường hợp tồn tại trong hỗ trợ chuyển
đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.
Nguyên tắc thực hiện là áp dụng
chính sách của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây), các văn bản chấp thuận của UBND Thành
phố, Nghị quyết của HĐND quận Hà Đông (trước đây) và các cam kết bằng văn bản của
chính quyền địa phương trước đây với người dân, để xử lý, giải quyết trên địa
bàn các phường, xã thuộc các quận, huyện: Hà Đông, Quốc Oai, Thanh Oai, Thanh
Trì, Hoài Đức (trước sắp xếp);
Việc triển khai theo từng địa bàn
phường, xã, không phát sinh ra những địa phương khác và không xem xét các phát
sinh mới trong chính sách giao đất dịch vụ, đất ở;
Việc tổ chức thực hiện bảo đảm
công khai, minh bạch, khách quan, công bằng giữa các hộ có đất nông nghiệp bị
thu hồi; bảo đảm ổn định an ninh, trật tự xã hội, không làm phát sinh các điểm
nóng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp kéo dài;
UBND, Chủ tịch UBND phường, xã chịu
trách nhiệm cụ thể về hồ sơ, số liệu, đối tượng, tiêu chuẩn đất dịch vụ, đất ở
được giao và không để lợi dụng tình hình để vi phạm pháp luật, vụ lợi;
Đối với trường hợp được giao đất
dịch vụ, đất ở vượt 50m2/hộ gốc theo Đề án giao đất đã phê duyệt (giao đất cho
từng thành viên trong hộ gia đình), và trường hợp đã đi thoát ly làm cán bộ
công nhân viên nhà nước không còn ai trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được hỗ
trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng hình thức giao đất đất ở đồng thời với
giao đất ở giãn dân trên địa bàn quận Hà Đông (trước sắp xếp); trường hợp chưa
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện
Thanh Trì, Thanh Oai, Hoài Đức (trước sắp xếp), việc thu tiền sử dụng đất do
UBND Thành phố xem xét, quyết định.