Thứ Hai, 04/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội đề xuất cơ chế bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất

Hoàng Bách

04/05/2026, 19:05

Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đối với Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó, nhiều cơ chế đã được đề xuất nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện nay...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Giai đoạn 2026–2030, Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội hai con số, đồng thời hình thành các động lực phát triển mới, nâng cao vai trò trung tâm của Thủ đô. Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội xác định phải thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ, trong đó, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư lớn, có sức lan tỏa cao, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và cải thiện chất lượng đô thị.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách. Vì vậy, việc ban hành một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, thống nhất là cần thiết nhằm tạo cơ sở triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu quả thực thi và tháo gỡ khó khăn. Nghị quyết của HĐND Thành phố được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

BỔ SUNG CƠ CHẾ HỖ TRỢ LINH HOẠT 

Trong đó, về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, tại dự thảo Nghị định, Hà Nội đề xuất bổ sung cơ chế linh hoạt cho các khoản hỗ trợ khác. Cụ thể, ngoài trường hợp hỗ trợ khác theo quy định của Luật Đất đai và UBND Thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND cấp xã quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác để đảm bảo có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất, chủ sở hữu tài sản bị thu hồi cho từng trường hợp cụ thể. Việc hỗ trợ được thực hiện bằng tiền, mức hỗ trợ không vượt quá mức bồi thường.

Đối với hỗ trợ, tái định cư những trường hợp sử dụng nhà ở tại các khu tập thể chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, có khuôn viên riêng, sử dụng riêng trước ngày 15/10/1993, không thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, Dự thảo quy định hỗ trợ cả về đất và tài sản trên đất. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở tại các khu tập thể chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, có khuôn viên riêng, sử dụng riêng, không thuộc trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, được hỗ trợ 60% giá trị nhà và 60% giá trị đất đối với diện tích đất có nhà ở, không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND Thành phố.

Về tái định cư, ngoài khoản hỗ trợ trên, hộ gia đình, cá nhân được mua 1 căn hộ tái định cư theo giá do Sở Xây dựng xác định.

Đối với trường hợp đặc biệt, gồm hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi, thì được bồi thường bằng giao đất ở, bán nhà ở tái định cư theo quy định nếu Nhà nước thu hồi hết đất ở mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trên địa bàn xã, phường nơi có đất thu hồi nhưng diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương; Nhà nước thu hồi một phần đất ở mà không được xây dựng nhà ở tại diện tích đất còn lại.

XỬ LÝ TỒN TẠI SAU GIAO ĐẤT DỊCH VỤ, ĐẤT Ở

Song song cơ chế hỗ trợ, tái định cư, Dự thảo cũng đề cập việc xử lý tồn tại trong hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở. Theo đó, đề xuất giao UBND Thành phố xem xét, quyết định xử lý các trường hợp tồn tại trong hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Nguyên tắc thực hiện là áp dụng chính sách của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây), các văn bản chấp thuận của UBND Thành phố, Nghị quyết của HĐND quận Hà Đông (trước đây) và các cam kết bằng văn bản của chính quyền địa phương trước đây với người dân, để xử lý, giải quyết trên địa bàn các phường, xã thuộc các quận, huyện: Hà Đông, Quốc Oai, Thanh Oai, Thanh Trì, Hoài Đức (trước sắp xếp);

Việc triển khai theo từng địa bàn phường, xã, không phát sinh ra những địa phương khác và không xem xét các phát sinh mới trong chính sách giao đất dịch vụ, đất ở;

Việc tổ chức thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng giữa các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi; bảo đảm ổn định an ninh, trật tự xã hội, không làm phát sinh các điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp kéo dài;

UBND, Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm cụ thể về hồ sơ, số liệu, đối tượng, tiêu chuẩn đất dịch vụ, đất ở được giao và không để lợi dụng tình hình để vi phạm pháp luật, vụ lợi;

Đối với trường hợp được giao đất dịch vụ, đất ở vượt 50m2/hộ gốc theo Đề án giao đất đã phê duyệt (giao đất cho từng thành viên trong hộ gia đình), và trường hợp đã đi thoát ly làm cán bộ công nhân viên nhà nước không còn ai trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng hình thức giao đất đất ở đồng thời với giao đất ở giãn dân trên địa bàn quận Hà Đông (trước sắp xếp); trường hợp chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện Thanh Trì, Thanh Oai, Hoài Đức (trước sắp xếp), việc thu tiền sử dụng đất do UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Hỗ trợ đặc thù cho người sử dụng đất trong vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

11:38, 31/03/2026

Hỗ trợ đặc thù cho người sử dụng đất trong vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát đối với con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến

10:56, 26/03/2026

Hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát đối với con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách mới về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư

14:35, 12/03/2026

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách mới về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư

Từ khóa:

Hà Nội hỗ trợ khi bị thu hồi đất thu hồi đất

Đọc thêm

Bộ Quốc phòng mời gọi đầu tư 2 dự án nhà ở tại TP. Hà Nội

Bộ Quốc phòng mời gọi đầu tư 2 dự án nhà ở tại TP. Hà Nội

Tổng diện tích của 2 dự án tại phường Thanh Liệt và Phương Liệt mà Bộ Quốc phòng đang mời đầu tư là trên 7,3ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.110 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.550 người...

Đề xuất cơ chế đặc thù để đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư

Đề xuất cơ chế đặc thù để đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư

Đến hết tháng 1/2026, cả nước có gần 26.000 cơ sở nhà, đất đã hoàn thành bước 1, xác định rõ chủ thể quản lý, sử dụng và khai thác, nhưng vẫn còn hơn 10.000 cơ sở thuộc diện phải tiếp tục xử lý ở bước 2, tuy nhiên thực tế triển khai lại đang gặp một số vướng mắc...

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn: Biểu tượng điểm đến mới bên vịnh di sản

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn: Biểu tượng điểm đến mới bên vịnh di sản

Nằm ở giao điểm trung tâm Cái Rồng và Bến cảng quốc tế Ao Tiên, với tầm nhìn ôm trọn vịnh Bái Tử Long, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không chỉ là một công trình nghỉ dưỡng quy mô lớn, mà còn là biểu tượng của điểm đến thế hệ mới, nơi du khách chạm tới những trải nghiệm khác biệt giữa một “Thế giới trong lòng di sản”.

Chuẩn sống Bespoke và tuyên ngôn

Chuẩn sống Bespoke và tuyên ngôn "chơi chất" tại Khải Hoàn Imperial

Kiến tạo chuẩn sống Bespoke, Khải Hoàn Imperial không chỉ tạo nên sự khác biệt trong không gian sống, mà còn góp phần định nghĩa lại cách giới thành đạt “chơi chất” trong nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại.

Coastal Quảng Ngãi: Những “bộ óc” quốc tế cùng kiến tạo chuẩn sống mới bên biển miền Trung

Coastal Quảng Ngãi: Những “bộ óc” quốc tế cùng kiến tạo chuẩn sống mới bên biển miền Trung

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực duyên hải miền Trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giông lốc dồn dập, hàng nghìn ha lúa xuân tại Nghệ An – Hà Tĩnh bị thiệt hại

Thị trường

2

TP Hồ Chí Minh: Phát động Chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học

Dân sinh

3

Blog chứng khoán: Chỉ số không đồng nghĩa với cơ hội

Chứng khoán

4

Hải Phòng đề xuất cơ chế giải bản 143 tàu cá

Dân sinh

5

Triển vọng toàn cầu của thị trường bán lại xa xỉ

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy