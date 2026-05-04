VN-Index đi ngang và chịu áp lực từ trụ

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 5/5/2026

Kết phiên Vn-Index giảm 0,04 điểm, tương đương 0% xuống mức 1.854,06 điểm. Ngược chiều, HnxIndex tăng 0,62 điểm, tương đương 0,49% lên mức 250,66 điểm.

Diễn biến thị trường tuần này vẫn bị chi phối chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Diễn biến thị trường tuần này vẫn bị chi phối chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Áp lực điều chỉnh xuất hiện nhưng cường độ sẽ không quá lớn khi các mã trụ này cần thêm thời gian để tích lũy và cân bằng lại sau một nhịp tăng trưởng nóng trước đó. VN-Index đang được nâng đỡ bởi các vùng hỗ trợ quan trọng tại 1840-1845 điểm và sâu hơn là 1805-1820 điểm.

Nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro và tái cơ cấu danh mục theo hướng chủ động đưa tỷ trọng tiền mặt về mức an toàn, đồng thời thực hiện chốt lời các vị thế ngắn hạn khi giá cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận hoặc bắt đầu vi phạm các ngưỡng chặn dưới (trailing stop) để bảo toàn thành quả”.

Dòng tiền đang có xu hướng tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn theo kết quả kinh doanh quý 1

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index bật tăng mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng; tuy nhiên, chỉ số đã quay đầu giảm khi chạm mốc 1876,80 điểm và cuối ngày đóng cửa tại mốc 1,854.06 điểm, gần như không thay đổi so với phiên trước đó. Đóng góp nhiều nhất cho đà giảm của chỉ số là nhóm cổ phiếu Vin. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hóa chất tăng mạnh nhất.

Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản dẫn đầu đà giảm. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Dòng tiền đang có xu hướng tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn theo KQKD Q1 và triển vọng kinh doanh năm tại mùa Đại hội cổ đông; nhà đầu tư cân nhắc giao dịch nhanh theo biến động ngắn hạn của thị trường”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1820 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1820 điểm. VN-Index sau 05 tuần liên tiếp tăng điểm từ vùng giá 1600 điểm đang có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn, chịu áp lực điều chỉnh về hỗ trợ quanh 1820 điểm. VN-Index chịu áp lực bán khi hướng đến vùng giá đỉnh thời điểm cuối tháng 02/2026 trước khi thị trường giảm mạnh do cuộc chiến ở Trung đông. Diễn biến của VN-Index chịu ảnh hưởng lớn của nhóm Vin Group với nhóm này đang chịu áp lực bán sau giai đoạn tăng giá nhanh, mạnh.

Thị trường đã bắt đầu tháng 5, trong tháng 5, thị trường chịu ảnh hưởng với những yếu tố. Yếu tố rủi ro, bất định: (1) Căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn và chuyển sang trạng thái mới. (2) Giảm tăng trưởng tín dụng. (3) Khủng hoảng năng lượng, lạm phát, chi phí tăng bắt đầu ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nền kinh tế. (4) Tỷ lệ dự nợ vay ký quỹ ở mức cao. Yếu tố tích cực: (1) Nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. (2) Kết quả kinh doanh quí I/2026 của doanh nghiệp tăng trưởng tích cực. (3) Qui mô vốn hóa thị trường nếu không tính đến Vin Group, đang tương đối hợp lý sau giai đoạn giảm mạnh và khi xét đến tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội tích lũy, đầu tư giá trị.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn đang gia tăng, tập trung tại nhóm Vingroup

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 0,04 điểm (-0,0%), đóng cửa tại mức 1854,1 điểm. Chỉ số được hỗ trợ bởi đà tăng của một số nhóm như các Ngân hàng (nhóm quốc doanh), Dầu khí và KCN. Trong khi đó, các cổ phiếu nhóm Vingroup giảm điểm trong phiên chiều khiến cho chỉ số mất đi đà tăng đã tạo ra trong phiên sáng.

Mặc dù VN-Index đi ngang trong phiên hôm nay, chúng tôi nhận thấy áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn đang gia tăng, tập trung tại nhóm Vingroup. Hiện tại, thị trường vẫn được neo giữ bởi lực cầu tại các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sự tích cực này không sẽ không kéo dài lâu khi mùa báo cáo KQKD Q1 2026 đã qua và thị trường đang đi vào vùng trống thông tin hỗ trợ. Do đó, chúng tôi duy trì nhận định về khả năng điều chỉnh của VN-Index trong các phiên tới do áp lực điều chỉnh từ nhóm Vingroup, với mục tiêu quanh vùng 1770-1780. Nhà đầu tư không nên mở mua mới trong khoảng thời gian này và theo dõi sát diễn biến của chỉ số”.

Áp lực từ nhóm Vingroup

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục biến động quanh MA5 phiên với áp lực điều chỉnh từ nhóm vốn hóa lớn và cổ phiếu họ Vingroup. Diễn biến tiêu cực của chỉ số vẫn chưa thay đổi xu hướng của chỉ số VN-Index với kịch bản giá đang tích lũy ở sóng 4 của nhịp tăng từ 1583 điểm. Đồng thời, chỉ báo tâm lý cũng đang hồi phục trở lại từ vùng sợ hãi cho thấy kịch bản sideway-up với sóng 5 vẫn được đánh giá cao.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và hạn chế mua mới ở nhịp tăng mạnh của thị trường. Đồng thời, việc mua mới có thể tiến hành ở nhịp điều chỉnh trong các phiên tới với một số nhóm ngành gợi ý như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản và Dầu khí khi nhóm này kỳ vọng sẽ còn tiếp diễn nhịp hồi phục”.

Thị trường đang duy trì tăng giảm đan xen tích lũy tốt và sẽ sớm có nhịp tăng điểm trở lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index giữ vững hỗ trợ ở khu vực 1850, tương ứng với đường Tenkan

Ở khung đồ thị ngày, VN-Index bật nảy sau khi chạm đường hỗ trợ Tenkan, chỉ báo MACD bẻ ngang nhưng chưa cho tính hiệu hình thành đỉnh đầu tiên rõ ràng thể hiện sự lưỡng lự của thị trường. VN-Index đang trong quá trình vận động đi qua vùng mây kumo flat nên việc rung lắc trong ngắn hạn là khó tránh khỏi, tuy nhiên đường kijun hướng lên và MACD mới chỉ có xác suất hình thành đỉnh đầu tiên cho thấy VN-Index vẫn sẽ duy trì xu hướng chính là tăng điểm.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo động lượng MACD và RSI đang suy yếu nhưng VN-Index vận động trong biên độ hẹp cho thấy thị trường đang duy trì tăng giảm đan xen tích lũy tốt và sẽ sớm có nhịp tăng điểm trở lại.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì tỉ trọng cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt trong quý 1. Kiên nhẫn chờ đợi, và tận dụng những nhịp rung lắc của thị trường để giải ngân từng phần đối với những nhóm ngành có triển vọng tốt như bán lẻ, ngân hàng”.

VN-Index chốt phiên đi ngang

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Đánh giá tổng quan, tác động tiêu cực từ VIC và VHM đã khiến VN-Index vi phạm đường MA5 trong hai phiên gần đây, qua đó làm gia tăng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn về vùng hỗ trợ gần quanh 1840 điểm”.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường vẫn đang trong pha thăm dò, chờ đợi tín hiệu bứt phá

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index duy trì trạng thái cân bằng đến hết phiên khi vẫn chưa ghi nhận phản ứng rõ nét tại các vùng kỹ thuật quan trọng, bao gồm kháng cự 1880 – 1920 và hỗ trợ 1840 – 1850. Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường vẫn đang trong pha thăm dò, chờ đợi tín hiệu bứt phá hoặc suy yếu rõ nét hơn tại các khu vực trên”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.