Thứ Hai, 04/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

VN-Index đi ngang và chịu áp lực từ trụ

Hà Anh

04/05/2026, 22:20

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 5/5/2026

Theo YSVN, diễn biến tiêu cực của chỉ số vẫn chưa thay đổi xu hướng của chỉ số VN-Index với kịch bản giá đang tích lũy ở sóng 4 của nhịp tăng từ 1583 điểm.
Theo YSVN, diễn biến tiêu cực của chỉ số vẫn chưa thay đổi xu hướng của chỉ số VN-Index với kịch bản giá đang tích lũy ở sóng 4 của nhịp tăng từ 1583 điểm.

Kết phiên Vn-Index giảm 0,04 điểm, tương đương 0% xuống mức 1.854,06 điểm. Ngược chiều, HnxIndex tăng 0,62 điểm, tương đương 0,49% lên mức 250,66 điểm.

Diễn biến thị trường tuần này vẫn bị chi phối chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Diễn biến thị trường tuần này vẫn bị chi phối chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Áp lực điều chỉnh xuất hiện nhưng cường độ sẽ không quá lớn khi các mã trụ này cần thêm thời gian để tích lũy và cân bằng lại sau một nhịp tăng trưởng nóng trước đó. VN-Index đang được nâng đỡ bởi các vùng hỗ trợ quan trọng tại 1840-1845 điểm và sâu hơn là 1805-1820 điểm.

Nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro và tái cơ cấu danh mục theo hướng chủ động đưa tỷ trọng tiền mặt về mức an toàn, đồng thời thực hiện chốt lời các vị thế ngắn hạn khi giá cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận hoặc bắt đầu vi phạm các ngưỡng chặn dưới (trailing stop) để bảo toàn thành quả”.

Dòng tiền đang có xu hướng tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn theo kết quả kinh doanh quý 1

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index bật tăng mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng; tuy nhiên, chỉ số đã quay đầu giảm khi chạm mốc 1876,80 điểm và cuối ngày đóng cửa tại mốc 1,854.06 điểm, gần như không thay đổi so với phiên trước đó. Đóng góp nhiều nhất cho đà giảm của chỉ số là nhóm cổ phiếu Vin. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hóa chất tăng mạnh nhất.

Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản dẫn đầu đà giảm. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Dòng tiền đang có xu hướng tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn theo KQKD Q1 và triển vọng kinh doanh năm tại mùa Đại hội cổ đông; nhà đầu tư cân nhắc giao dịch nhanh theo biến động ngắn hạn của thị trường”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1820 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1820 điểm. VN-Index sau 05 tuần liên tiếp tăng điểm từ vùng giá 1600 điểm đang có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn, chịu áp lực điều chỉnh về hỗ trợ quanh 1820 điểm. VN-Index chịu áp lực bán khi hướng đến vùng giá đỉnh thời điểm cuối tháng 02/2026 trước khi thị trường giảm mạnh do cuộc chiến ở Trung đông. Diễn biến của VN-Index chịu ảnh hưởng lớn của nhóm Vin Group với nhóm này đang chịu áp lực bán sau giai đoạn tăng giá nhanh, mạnh.

Thị trường đã bắt đầu tháng 5, trong tháng 5, thị trường chịu ảnh hưởng với những yếu tố. Yếu tố rủi ro, bất định: (1) Căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn và chuyển sang trạng thái mới. (2) Giảm tăng trưởng tín dụng. (3) Khủng hoảng năng lượng, lạm phát, chi phí tăng bắt đầu ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nền kinh tế. (4) Tỷ lệ dự nợ vay ký quỹ ở mức cao. Yếu tố tích cực: (1) Nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. (2) Kết quả kinh doanh quí I/2026 của doanh nghiệp tăng trưởng tích cực. (3) Qui mô vốn hóa thị trường nếu không tính đến Vin Group, đang tương đối hợp lý sau giai đoạn giảm mạnh và khi xét đến tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội tích lũy, đầu tư giá trị.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn đang gia tăng, tập trung tại nhóm Vingroup

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 0,04 điểm (-0,0%), đóng cửa tại mức 1854,1 điểm. Chỉ số được hỗ trợ bởi đà tăng của một số nhóm như các Ngân hàng (nhóm quốc doanh), Dầu khí và KCN. Trong khi đó, các cổ phiếu nhóm Vingroup giảm điểm trong phiên chiều khiến cho chỉ số mất đi đà tăng đã tạo ra trong phiên sáng.

Mặc dù VN-Index đi ngang trong phiên hôm nay, chúng tôi nhận thấy áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn đang gia tăng, tập trung tại nhóm Vingroup. Hiện tại, thị trường vẫn được neo giữ bởi lực cầu tại các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sự tích cực này không sẽ không kéo dài lâu khi mùa báo cáo KQKD Q1 2026 đã qua và thị trường đang đi vào vùng trống thông tin hỗ trợ. Do đó, chúng tôi duy trì nhận định về khả năng điều chỉnh của VN-Index trong các phiên tới do áp lực điều chỉnh từ nhóm Vingroup, với mục tiêu quanh vùng 1770-1780. Nhà đầu tư không nên mở mua mới trong khoảng thời gian này và theo dõi sát diễn biến của chỉ số”.

Áp lực từ nhóm Vingroup

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục biến động quanh MA5 phiên với áp lực điều chỉnh từ nhóm vốn hóa lớn và cổ phiếu họ Vingroup. Diễn biến tiêu cực của chỉ số vẫn chưa thay đổi xu hướng của chỉ số VN-Index với kịch bản giá đang tích lũy ở sóng 4 của nhịp tăng từ 1583 điểm. Đồng thời, chỉ báo tâm lý cũng đang hồi phục trở lại từ vùng sợ hãi cho thấy kịch bản sideway-up với sóng 5 vẫn được đánh giá cao.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và hạn chế mua mới ở nhịp tăng mạnh của thị trường. Đồng thời, việc mua mới có thể tiến hành ở nhịp điều chỉnh trong các phiên tới với một số nhóm ngành gợi ý như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản và Dầu khí khi nhóm này kỳ vọng sẽ còn tiếp diễn nhịp hồi phục”.

Thị trường đang duy trì tăng giảm đan xen tích lũy tốt và sẽ sớm có nhịp tăng điểm trở lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index giữ vững hỗ trợ ở khu vực 1850, tương ứng với đường Tenkan

Ở khung đồ thị ngày, VN-Index bật nảy sau khi chạm đường hỗ trợ Tenkan, chỉ báo MACD bẻ ngang nhưng chưa cho tính hiệu hình thành đỉnh đầu tiên rõ ràng thể hiện sự lưỡng lự của thị trường. VN-Index đang trong quá trình vận động đi qua vùng mây kumo flat nên việc rung lắc trong ngắn hạn là khó tránh khỏi, tuy nhiên đường kijun hướng lên và MACD mới chỉ có xác suất hình thành đỉnh đầu tiên cho thấy VN-Index vẫn sẽ duy trì xu hướng chính là tăng điểm.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo động lượng MACD và RSI đang suy yếu nhưng VN-Index vận động trong biên độ hẹp cho thấy thị trường đang duy trì tăng giảm đan xen tích lũy tốt và sẽ sớm có nhịp tăng điểm trở lại.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì tỉ trọng cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt trong quý 1. Kiên nhẫn chờ đợi, và tận dụng những nhịp rung lắc của thị trường để giải ngân từng phần đối với những nhóm ngành có triển vọng tốt như bán lẻ, ngân hàng”.

VN-Index chốt phiên đi ngang

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Đánh giá tổng quan, tác động tiêu cực từ VIC và VHM đã khiến VN-Index vi phạm đường MA5 trong hai phiên gần đây, qua đó làm gia tăng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn về vùng hỗ trợ gần quanh 1840 điểm”.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường vẫn đang trong pha thăm dò, chờ đợi tín hiệu bứt phá

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index duy trì trạng thái cân bằng đến hết phiên khi vẫn chưa ghi nhận phản ứng rõ nét tại các vùng kỹ thuật quan trọng, bao gồm kháng cự 1880 – 1920 và hỗ trợ 1840 – 1850. Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường vẫn đang trong pha thăm dò, chờ đợi tín hiệu bứt phá hoặc suy yếu rõ nét hơn tại các khu vực trên”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Từ khóa:

chứng khoán Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán VN-Index

Đọc thêm

Blog chứng khoán: Chỉ số không đồng nghĩa với cơ hội

Blog chứng khoán: Chỉ số không đồng nghĩa với cơ hội

Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt đang khiến VNI “mệt mỏi” ở vùng đình cũ. Tuy nhiên nếu như chỉ số không đại diện cho xu hướng chung của cổ phiếu thì VNI cũng không đồng nghĩa với cơ hội.

Đã có 641 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026: Tăng mạnh 36,5%, tài chính hụt hơi

Đã có 641 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026: Tăng mạnh 36,5%, tài chính hụt hơi

Nhóm tài chính ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt +14,3% so với cùng kỳ trong quý 1/2026, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của toàn thị trường (+36,5%) và kém xa nhóm phi tài chính (+77,2%).

Khối ngoại bán ròng gần 14.000 tỷ trong tháng 4 khi FTSE Russell xác nhận nâng hạng

Khối ngoại bán ròng gần 14.000 tỷ trong tháng 4 khi FTSE Russell xác nhận nâng hạng

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 13.755,4 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh ghi nhận mức bán ròng 7.379,4 tỷ đồng trong tháng 4 vừa qua...

Dòng tiền chọn lọc, thị trường phân hóa tích cực

Dòng tiền chọn lọc, thị trường phân hóa tích cực

Ảnh hưởng tiêu cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục hạn chế cơ hội đột phá của VN-Index. Tuy nhiên dòng tiền không nghỉ, vẫn đang tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh cổ phiếu vẫn phân hóa sức mạnh.

VCBS thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty

VCBS thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty

Ngày 29/4/2026, VCBS dời trụ sở chính về Vincom Center Bà Triệu theo giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới nhằm nâng tầm không gian làm việc chuyên nghiệp, hiện đại tại vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

10 nhiệm vụ trong phòng, chống 3 dịch bệnh vật nuôi giai đoạn 2026 - 2030

Thị trường

2

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng bộ giải pháp, tạo nền tăng trưởng ngay từ đầu nhiệm kỳ

Tiêu điểm

3

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Mở đầu cho chặng đường mới

Tiêu điểm

4

Việt Nam – Ấn Độ thúc đẩy hợp tác thực chất trong dấu mốc 10 năm Đối tác Chiến lược toàn diện

Tiêu điểm

5

Tiếp tục hủy thầu dự án LNG Nghi Sơn 58.000 tỷ đồng do không có nhà đầu tư tham gia

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy