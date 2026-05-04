Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng bộ giải pháp, tạo nền tăng trưởng ngay từ đầu nhiệm kỳ

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 xác lập những ưu tiên điều hành đầu tiên của Chính phủ khóa XVI, với trọng tâm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn và triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng...

Chiều ngày 4/5/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 – phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI sau khi được kiện toàn.

Phiên họp tập trung thảo luận tình hình phát triển kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026; tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và thời gian tới.

KINH TẾ VĨ MÔ ỔN ĐỊNH, CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KHỞI SẮC

Theo đánh giá tại phiên họp, ngay sau khi Chính phủ khóa XVI được kiện toàn, trong tháng 4, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18 của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “hai con số”.

Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Theo các nghị quyết này, 184 thủ tục hành chính được bãi bỏ; 134 thủ tục được phân cấp cho địa phương giải quyết; 349 thủ tục được đơn giản hóa; 890 điều kiện kinh doanh được bãi bỏ.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 cũng được kiện toàn; đồng thời triển khai chủ trương chuyển Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và Vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.

Về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, các ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng ước tăng 3,99%. Thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt trên 1,11 triệu tỷ đồng, bằng khoảng 44% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cực, kim ngạch 4 tháng ước đạt 344,2 tỷ USD, tăng 24,2%. Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả khả quan, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 14,2% kế hoạch. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, với vốn đăng ký mới đạt trên 18,2 tỷ USD, tăng 32%; vốn FDI thực hiện đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8%.

Trong các lĩnh vực cụ thể, sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; công nghiệp tiếp tục có bước phát triển khá, bảo đảm tiến độ các dự án quan trọng; thương mại, dịch vụ giữ đà tăng trưởng; du lịch phục hồi và phát triển mạnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh có dấu hiệu khởi sắc; các dự án phát triển kết cấu hạ tầng được triển khai quyết liệt; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh. Chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai chủ động.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN ĐỂ TẠO DƯ ĐỊA THẶNG DƯ

Bên cạnh những kết quả đạt được, phiên họp cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và thách thức, trong đó đáng chú ý là sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá và lạm phát; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa phát huy hết tiềm năng; các động lực tăng trưởng mới cần thêm thời gian để tạo hiệu quả rõ nét; việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp còn một số bất cập; phân cấp, phân quyền chưa thực sự triệt để; tiến độ ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn còn chậm.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan; ghi nhận các ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của các thành viên Chính phủ và đại biểu tham dự.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ chung là quán triệt đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV; triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Về hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, coi kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Các bộ, ngành cần khẩn trương xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ ban hành, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc phát sinh văn bản mới.

Thủ tướng giao các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành hệ thống văn bản quy định chi tiết thi hành luật; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật quan trọng như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đất đai… nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực cho phát triển. Các dự án luật cần được hoàn thiện để trình Chính phủ trong tháng 5–6/2026, chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội vào tháng 10/2026.

Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa quy trình, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Kết quả cải cách được yêu cầu sử dụng làm tiêu chí đánh giá trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương.

ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CHỦ ĐỘNG, HUY ĐỘNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC

Về nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ liên quan xây dựng kịch bản điều hành, chủ động ứng phó với các biến động trong nước và quốc tế.

Bộ Tài chính cũng được yêu cầu khẩn trương đề xuất phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/5/2026; đồng thời hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thuế, tài chính theo hướng mở rộng cơ sở thu, chống xói mòn nguồn thu, tăng cường quản lý thu, nhất là đối với thương mại điện tử xuyên biên giới. Việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường tài sản số và các quỹ đầu tư tiếp tục được đặt ra.

Đối với đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương phân bổ và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý; xử lý dứt điểm tình trạng chậm phân bổ vốn; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, tăng tính công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực, lãng phí. Kết quả giải ngân được yêu cầu công khai hằng tháng.

Ngân hàng Nhà nước được giao điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, kiểm soát tốt thị trường ngoại tệ và tín dụng, bảo đảm thanh khoản hệ thống; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn với lãi suất hợp lý, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động tín dụng.

Trong điều hành các ngành, lĩnh vực, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai. Bộ Công Thương chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước, đẩy nhanh triển khai các quy hoạch về năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng, không để thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt.

Bộ Xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm; thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản lành mạnh; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội theo mục tiêu đề ra. Các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục được yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Nhấn mạnh khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.