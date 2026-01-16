Thứ Sáu, 16/01/2026

Trang chủ Bất động sản

Hạ tầng tỷ USD đưa “Dual-life living” thành đặc quyền thường nhật tại Elyse Island

Khánh Huyền

16/01/2026, 13:47

Nhờ mạng lưới hạ tầng tỷ USD kết nối đảo Đại Phước với trung tâm TP.HCM, chuẩn sống “Dual-life living” - sự giao thoa hoàn hảo giữa nhịp sống đô thị năng động và không gian an cư tĩnh tại - đã thành hình tại Elyse Island.

Với cư dân Elyse Island thuộc đảo Đại Phước (Nhơn Trạch - Đồng Nai), mỗi ngày là một sự chuyển đổi nhịp nhàng giữa hai thái cực. Khi một ngày mới bắt đầu, chỉ chưa đầy 20 phút di chuyển từ ngôi nhà trên đảo tự nhiên, cư dân đã có mặt tại trung tâm TP.HCM hay cửa ngõ quốc tế mới – sân bay Long Thành, bước vào nơi công việc vận hành theo nhịp toàn cầu.

Và khi khép lại mọi cuộc họp, những màn thương lượng cân não, cũng chỉ mất chừng ấy thời gian để họ rời xa phố thị, trở về với miền thiên nhiên nguyên bản của một resort-at-home. Hơn cả một nơi an trú, không gian biệt lập trên đảo giúp các chủ nhân tái tạo năng lượng, tìm lại sự cân bằng sau thời gian làm việc hiệu suất cao. Đó là “Dual-life living” - xu hướng sống song hành hai thế giới tưởng chừng như đối lập, giữa động và tĩnh, tập trung và thư giãn mà giới tinh hoa đang theo đuổi.

Đằng sau chuẩn mực sống mới này là cuộc dịch chuyển rõ nét về tư duy: từ “ở trung tâm cho tiện” sang “ở riêng tư để kiểm soát chất lượng sống, nhưng không tách rời trung tâm”.

Elyse Island sở hữu thế
Elyse Island sở hữu thế "biệt lập nhưng kết nối" trong bối cảnh quỹ đất đảo tự nhiên khan hiếm. Ảnh: Elyse Island.

HẠ TẦNG TỶ USD MỞ LỐI ĐẶC QUYỀN SỐNG “DUAL-LIFE LIVING”

Trên thế giới, “Dual-life living” từng thành công với các mô hình như Sentosa (Singapore), Palm Jumeirah (Dubai) hay Fisher Island (Mỹ). Tại Việt Nam, khi các chuyển động lớn về quy hoạch vùng và hạ tầng diễn ra quanh TP.HCM, đảo Đại Phước (Nhơn Trạch, Đồng Nai) với tâm điểm là Elyse Island của chủ đầu tư Nam Long nổi lên như lựa chọn hiếm hoi để hiện thực hóa chuẩn sống lý tưởng này.

Mới nhất, ngày 15/1/2026 vừa qua, lễ động thổ hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm là cầu Cát Lái và cầu Phú Mỹ 2 đã trở thành cú hích về hạ tầng. Cầu Cát Lái sau hơn 30 năm chờ đợi, có chiều dài hơn 11,6 km, tổng mức đầu tư gần 18.300 tỷ đồng, kết nối trực tiếp TP.HCM với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Trong khi, cầu Phú Mỹ 2 nối khu Nam TP.HCM (Nguyễn Hữu Thọ) với Đồng Nai (Liên Cảng), chiều dài 6,3 km, 8 làn xe với tổng vốn đầu tư khoảng 23.185 tỷ đồng.

Với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng, hai nhịp cầu này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn xóa bỏ hoàn toàn rào cản tâm lý về sự biệt lập của cuộc sống cư dân đảo Đại Phước.

Dự án Cầu Cát Lái đã chính thức hiện thực hoá sau 32 năm chờ đợi, trở thành
Dự án Cầu Cát Lái đã chính thức hiện thực hoá sau 32 năm chờ đợi, trở thành "mảnh ghép" mở trục giao thông chiến lược, gia tăng kết nối liên vùng. Ảnh: Elyse Island.

Trước đó, sự kiện khánh thành cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 vào tháng 8/2025 đã “khai thông” lộ trình di chuyển, đưa cư dân trên đảo về trung tâm TP.HCM chỉ 20 phút di chuyển trong điều kiện lý tưởng. Song song đó, lộ trình về nhà thông qua du thuyền trên mặt sông Đồng Nai càng khiến chất sống “resort-at-home” của mỗi chủ nhân thêm phần thi vị.

Hạ tầng “chốt hạ” lớn nhất giúp “hai thế giới” của cộng đồng tinh tuyển này mở rộng tuyệt đối chính là giai đoạn thương mại toàn diện của Sân bay Quốc tế Long Thành vào năm 2026. Chỉ với 20 phút di chuyển từ cửa ngõ quốc tế, Elyse Island trở thành “điểm đến” của những hành trình xuyên lục địa, nơi những cuộc thương thảo tỷ đô và các kỳ nghỉ dưỡng năm châu trở nên tiệm cận hơn bao giờ hết.

Những công trình hạ tầng tỷ USD này giúp hành trình chuyển đổi giữa hai thái cực sống, từ trung tâm năng động đến an nhiên bên sông ngày càng đơn giản, thuận tiện. “Dual-life living” vì thế trở thành đặc quyền thường nhật của cư dân Elyse Island.

GIÁ TRỊ HIẾM CÓ CỦA “ĐÔ THỊ ĐẢO”

Cùng với sân bay quốc tế Long Thành, Vành Đai 3, cầu Nhơn Trạch và cao tốc Bến Lức - Long Thành, bức tranh kết nối khu Đông ngày càng hoàn chỉnh. Khi bài toán hạ tầng được giải quyết và khát vọng sống “Dual-life living” thành hiện thực, đô thị đảo mang yếu tố “City-link” như Elyse Island trở thành tài sản siêu hiếm.

Đảo tự nhiên vốn là tài nguyên hữu hạn, và đảo gần các trung tâm kinh tế lớn lại càng siêu hiếm, không thể mở rộng, tái tạo hay thay thế. Elyse Island vì thế sở hữu một nghịch lý đắt giá. Sông nước tự nhiên ôm trọn giúp đảm bảo an ninh, riêng tư và tĩnh tại. Trong khi, hạ tầng giao thông hiện đại rút ngắn mọi khoảng cách, không chỉ về trung tâm đô thị mà còn bất kỳ đâu, như điểm đến du lịch, sân bay, cảng biển.

Chính sự khan hiếm mang tính cấu trúc này giúp bất động sản đô thị đảo luôn giữ được giá trị ổn định qua thời gian và chu kỳ kinh tế. Nhưng hơn hết, Elyse Island được đánh là một “di sản” hiếm có vì chạm đến định nghĩa xa xỉ thực sự mà giới siêu giàu tìm kiếm, đó chính là Thời gian. Khả năng di chuyển nhanh chóng mang lại cho chủ nhân tài sản quý giá nhất: thời gian cho bản thân và chất lượng sống cho gia đình.

Ngoài ra, cuộc sống trên đảo còn là “vành đai bảo vệ” sức khỏe tự thân vô giá. Mật độ xây dựng thấp cùng 1,5km mặt sông bao bọc giúp Elyse Island tách biệt hoàn toàn khỏi sự quá tải dân cư và ô nhiễm môi trường vùng lõi đô thị.

Khi bài toán hạ tầng được giải quyết, Elyse Island trở thành tài sản "đắt giá". Ảnh: Elyse Island.
Khi bài toán hạ tầng được giải quyết, Elyse Island trở thành tài sản “đắt giá”. Ảnh: Elyse Island.

Sở hữu biệt thự đảo không chỉ phản ánh năng lực tài chính, mà còn thể hiện chiều sâu thẩm mỹ và tư duy sống: Không chạy theo sự phô trương, mà đề cao trải nghiệm độc bản và giá trị cá nhân.

Với sự chuyển mình mạnh mẽ của hạ tầng tỷ đô xung quanh đảo Đại Phước, giấc mơ về “Dual-life living” giờ đây chính là đích đến của giá trị sống mà giới tinh hoa Việt Nam đang tìm kiếm.

Từ khóa:

Elyse Island

Căn hộ chuẩn Bespoke tạo hiệu ứng mạnh, thu hút 250 đại lý hàng đầu

Căn hộ chuẩn Bespoke tạo hiệu ứng mạnh, thu hút 250 đại lý hàng đầu

Diễn ra vào tối 15/1 vừa qua, sự kiện “CEO Summit: Bespoke Your Strategy” của Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) quy tụ khoảng 250 đại lý uy tín tại khu vực phía Nam, sẵn sàng ra mắt căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke.

Đón tin nóng hạ tầng, bất động sản Đồng Nai bước vào đà tăng trưởng mạnh

Đón tin nóng hạ tầng, bất động sản Đồng Nai bước vào đà tăng trưởng mạnh

Ở giai đoạn này, hạ tầng không còn là yếu tố tạo sóng ngắn hạn, mà trở thành động lực tăng trưởng dài hạn mang tính cấu trúc. Khi các tuyến vành đai, cao tốc, sân bay, cầu và metro được triển khai đồng thời, tác động của hạ tầng không chỉ dừng lại ở việc rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn tái phân bổ dân cư, dòng vốn và hoạt động kinh tế…

Masterise Homes ra mắt dự án Masteri Grand Coast: Kết tinh phong thái sống tự do giữa tầng không tại Ocean Park 2

Masterise Homes ra mắt dự án Masteri Grand Coast: Kết tinh phong thái sống tự do giữa tầng không tại Ocean Park 2

Giữa tâm điểm Ocean Park 2, nơi biển hồ Wonder Wave Park khai mở tầm nhìn khoáng đạt, Masteri Grand Coast hiện diện như biểu tượng dẫn dắt phong thái sống tự do giữa tầng không. Dự án là dấu ấn kết tinh hành trình Masteri Collection tại Ocean City, định danh một chuẩn sống mới, nơi tự do không còn là khát vọng, mà trở thành khí chất được định hình từ không gian, kiến trúc và hệ giá trị sống trọn vẹn.

Masterise Homes chính thức ra mắt Masteri Cosmo Central giữa tâm điểm The Global City

Masterise Homes chính thức ra mắt Masteri Cosmo Central giữa tâm điểm The Global City

Giữa nhịp sống đô thị sôi động, khát khao về một không gian sống tại vị trí trung tâm với tiện nghi kết nối, cùng đầy đủ tiện ích sống - làm việc - giải trí dành cho cư dân thành thị ngày càng khơi dậy mạnh mẽ. Thấu hiểu nhu cầu đó, Masterise Homes chính thức ra mắt Masteri Cosmo Central - phân khu cao tầng cao cấp tọa lạc tại tâm điểm khu đô thị The Global City, trung tâm TP.HCM.

Đường Võ Văn Kiệt nối dài đưa LA Home bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Đường Võ Văn Kiệt nối dài đưa LA Home bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Tọa lạc trên đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, LA Home đón đầu cơ hội bứt phá nhờ tuyến Võ Văn Kiệt nối dài sắp khởi công, giúp rút ngắn thời gian về trung tâm TP.HCM và mở rộng không gian phát triển khu vực.

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

1

Mỹ nới lỏng xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, Nvidia hưởng lợi

Kinh tế số

2

Căn hộ chuẩn Bespoke tạo hiệu ứng mạnh, thu hút 250 đại lý hàng đầu

Bất động sản

3

Nam A Bank: Đề xuất thành lập cộng đồng tài chính xanh, đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế bền vững

Tài chính

4

Central Retail đặt mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vững

Doanh nghiệp

5

Hạ tầng tỷ USD đưa "Dual-life living" thành đặc quyền thường nhật tại Elyse Island

Bất động sản

