Hạ tầng và công nghệ sẽ là động lực mới thúc đẩy bất động sản TP Hồ Chí Minh

Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế trong 9 tháng đầu năm, TP Hồ Chí Minh được xem là “Thung lũng Silicon” của Đông Nam Á, thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp khởi nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra nhu cầu lớn đối với lĩnh vực bất động sản…

Theo số liệu từ Chi cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng 7,02%, duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực với quý sau cao hơn quý trước.

Cụ thể, GRDP quý 3 tăng 8,11% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn 0,87 điểm phần trăm so với quý 2. Chi cục Thống kê nhận định, xu hướng kinh tế thành phố đang cải thiện, trái ngược với dự báo đầu năm của các tổ chức quốc tế cho rằng 6 tháng cuối năm sẽ giảm do ảnh hưởng từ chính sách thuế của Mỹ.

KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG HƠN 7% ĐI KÈM LẠM PHÁT NHẸ TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM

Nhờ diễn biến tích cực, tăng trưởng 9 tháng của TP Hồ Chí Minh đạt 7,07%, cao hơn 0,51 điểm phần trăm so với mức tăng của nửa đầu năm. Khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực chính với mức tăng 8,59%, chiếm 51,6% GRDP và đóng góp 61,2% vào tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 15,3%.

Ngành công nghiệp và xây dựng phục hồi mạnh trong quý 3, tăng 7,74%. Tính chung 3 quý, công nghiệp tăng 5,07%, chiếm 32,7% GRDP và đóng góp 24,6% vào tăng trưởng. Riêng xây dựng tăng 8,57%, đóng góp 3,5%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,9% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ ngành chế biến, chế tạo.

Khảo sát của Chi cục Thống kê cho thấy 77,6% doanh nghiệp sản xuất đánh giá tình hình quý 3 ổn định hoặc tốt hơn quý 2. Một động lực quan trọng khác là giải ngân đầu tư công, đạt hơn 59.600 tỷ đồng, tương đương 49,9% kế hoạch Thủ tướng giao.

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh vẫn chưa thực sự khởi sắc. Từ đầu năm đến ngày 20/9, TP Hồ Chí Minh cấp phép thành lập hơn 41.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 255.600 tỷ đồng, giảm 11% về số lượng và 31,7% về vốn so với cùng kỳ.

Đồng thời, lạm phát có dấu hiệu tăng nhẹ trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,06%, cao hơn mức 3,17% cùng kỳ năm trước. Có 9/11 nhóm hàng hóa ghi nhận giá tăng. Ngoài ra, chỉ số giá vàng bình quân tăng 37,8%.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 ở mức 8,5%. Để đạt được, thành phố cần tăng trưởng từ 12% trở lên trong quý 4.

Chi cục Thống kê cho rằng mô hình TP Hồ Chí Minh mới, với định hướng "1 trung tâm, 3 khu vực, 1 đặc khu" và chính quyền hai cấp, đã mở ra dư địa phát triển mới. Tuy nhiên, bối cảnh bên ngoài vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, trong khi nội tại thành phố chưa khai thác hết tiềm năng từng khu vực.

Để tăng tốc trong quý cuối, UBND TP Hồ Chí Minh đã thành lập 3 tổ công tác giải ngân đầu tư công do 3 Phó Chủ tịch UBND làm tổ trưởng. Các tổ sẽ kiểm tra thực địa, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc theo phương châm "quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ", đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Thành phố cũng đang đẩy nhanh thủ tục đầu tư, xây dựng, phấn đấu giải ngân 100% vốn, ưu tiên các công trình trọng điểm.

HẠ TẦNG VÀ CÔNG NGHỆ SẼ LÀ ĐỘNG LỰC MỚI THÚC ĐẨY BẤT ĐỘNG SẢN KHU VỰC PHÍA NAM

Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (CEEC), các dự án trọng điểm như Sân bay quốc tế Long Thành (dự kiến khai thác năm 2026) và các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông mà còn tái định hình toàn cảnh đầu tư tại khu vực phía Nam.

Những công trình này đang kết nối TP Hồ Chí Minh với các tỉnh công nghiệp trọng điểm, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của các lĩnh vực công nghiệp, logistics, nhà ở và bán lẻ. Giá trị đất đai tại các khu vực này cũng ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt.

Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh đang nổi lên như “Thung lũng Silicon” của Đông Nam Á, thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp khởi nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự dịch chuyển nhân khẩu học này đang tạo ra nhu cầu lớn đối với ba lĩnh vực: văn phòng hạng A và B cho các doanh nghiệp mở rộng; bất động sản nhà ở hiện đại để bán và cho thuê; tiện ích bán lẻ và giải trí tại các trung tâm đô thị

Ông Tsvyatko Kabahchiyski, Giám đốc vận hành Trung tâm Kinh doanh W thuộc CEEC, nhận định “Tỷ lệ lấp đầy văn phòng hạng A tại TP Hồ Chí Minh hiện đạt 88,5%, với giá thuê ổn định ở mức 59,2 USD/m2/tháng. Văn phòng hạng B ghi nhận mức tăng giá 1,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 36 USD/m2/tháng, mang lại lợi suất tốt và dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.”

Ông Tsvyatko Kabahchiyski, Giám đốc vận hành Trung tâm Kinh doanh W thuộc CEEC

Thị trường bán lẻ cũng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao, đạt 94,2%. Kế hoạch phát triển đại đô thị 14 triệu dân, kết nối TP Hồ Chí Minh với các tỉnh lân cận, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu về các trung tâm bán lẻ hiện đại, mang tính trải nghiệm tại các khu vực vệ tinh.

Đáng chú ý, báo cáo của CEEC cũng nhấn mạnh tỉnh Long An đang trở thành điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Được sáp nhập vào Tây Ninh từ tháng 7/2025, Long An đang nổi lên như thủ phủ công nghiệp mới của khu vực phía Tây Bắc TP Hồ Chí Minh với 31 khu công nghiệp, một cảng biển quốc tế, môi trường đầu tư minh bạch, giá đất cạnh tranh và dòng vốn FDI mạnh mẽ.

Với sự phát triển hạ tầng, nền kinh tế công nghệ bùng nổ, thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho những nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định và tăng trưởng. CEEC nhận định, ba năm tới sẽ là giai đoạn “vàng” cho những nhà đầu tư biết đón đầu xu hướng tại các lĩnh vực chiến lược và khu vực mới nổi phía nam.