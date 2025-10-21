Hà Tĩnh chủ động xả nước hồ Kẻ Gỗ và nhiều hồ chứa lớn để ứng phó bão số 12

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Nguyễn Thuấn
21/10/2025, 15:05
Theo dự báo, hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn trên diện rộng các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Để chủ động ứng phó với tình huống mưa lũ có thể xảy ra, Hà Tĩnh đã triển khai phương án vận hành, xả tràn tại nhiều hồ chứa lớn, trong đó có hồ Kẻ Gỗ...
Theo Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, từ 10h ngày 21/10, đơn vị đã bắt đầu vận hành điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, thành phố Hà Tĩnh) qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng từ 5 đến 90 m3/giây.
Trước thời điểm xả, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 29,19 m. Thời điểm kết thúc việc xả sẽ được căn cứ vào diễn biến thời tiết, lượng mưa thực tế và mực nước trong hồ.
Hồ Kẻ Gỗ là công trình thủy lợi lớn, có vai trò điều tiết nguồn nước, cắt giảm lũ và cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho nhiều địa phương ở hạ du. Việc chủ động xả tràn trước khi mưa lớn xuất hiện giúp giảm áp lực cho hồ chứa, đồng thời hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình mưa bão.
Cùng với hồ Kẻ Gỗ, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng triển khai vận hành xả tràn các hồ chứa lớn khác gồm hồ Bộc Nguyên, Kim Sơn và Thượng Sông Trí. Cụ thể, hồ Kim Sơn và Thượng Sông Trí bắt đầu xả tràn từ 8h ngày 21/10; hồ Bộc Nguyên điều tiết nước từ 10h cùng ngày, với lưu lượng dao động từ 5 đến 110 m3/giây.
Các hồ chứa này đều có dung tích lớn, nằm ở khu vực đầu nguồn các sông chính của Hà Tĩnh. Việc vận hành xả tràn đồng loạt nhằm bảo đảm dung tích đón lũ, tránh tình trạng nước dâng cao đột ngột khi mưa lớn kéo dài.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã đề nghị chính quyền các địa phương vùng hạ du khẩn trương thông báo, đôn đốc, hướng dẫn người dân di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn; đồng thời theo dõi sát mực nước tại các khu dân cư thấp trũng, ven sông, ven hồ để chủ động ứng phó.
Ngoài các hồ chứa lớn, nhiều hồ chứa nhỏ trên địa bàn Hà Tĩnh hiện đã đạt đến cao trình ngưỡng tràn, thậm chí có hồ đã chảy qua tràn tự do. Với lượng mưa được dự báo rất lớn trong những ngày tới, mực nước tại các hồ này sẽ tiếp tục tăng, lưu lượng xả tự nhiên ước tính từ 1 đến 50 m3/giây.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không di chuyển, đánh bắt cá hay sinh hoạt gần khu vực hạ lưu các hồ chứa, đồng thời tăng cường cảnh giác với nguy cơ ngập úng, sạt lở đất có thể xảy ra tại các vùng trũng và khu vực ven sông suối.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: