Dự án điện LNG Nghi Sơn 2,2 tỷ USD tái khởi động mời thầu quốc tế

Với quy mô 68,2 ha tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn tiếp tục được tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế sau khi hai lần trước đó không lựa chọn được nhà đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa vừa phát đi thông báo mời thầu quốc tế lần 3 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 57.524 tỷ đồng (khoảng 2,2 tỷ USD), được triển khai tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trên diện tích khoảng 68,2 ha.

Theo thông báo, hồ sơ mời thầu được phát hành từ ngày 9/2/2026 và dự kiến đóng, mở thầu vào ngày 10/4/2026. Dự án thực hiện đấu thầu rộng rãi quốc tế; giá bán mỗi bộ hồ sơ mời thầu là 30 triệu đồng, mức bảo đảm dự thầu là 287,62 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng nhà máy điện sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn tới. Quy mô đầu tư gồm một nhà máy điện LNG sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất 1.500 MW.

Cùng với đó, dự án sẽ xây dựng một bến cảng nhập khí LNG, đê chắn sóng dài khoảng 1 km và hệ thống hạ tầng phụ trợ phục vụ cảng. Trên bờ sẽ hình thành kho chứa LNG và trạm tái hóa khí với một bồn chứa dung tích khoảng 230.000 m3; trạm tái hóa khí có công suất khoảng 1,2 triệu tấn/năm, đi kèm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án cũng bao gồm tuyến đường ống dẫn khí từ trạm tái hóa đến nhà máy điện LNG với công suất khoảng 1,2 triệu tấn/năm; hệ thống phân phối điện 500 kV phục vụ nhà máy và các công trình hạ tầng, kỹ thuật liên quan. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ vận hành thương mại trước năm 2030.

Trước đó, vào tháng 3/2024, Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nằm trong danh mục các dự án nguồn điện quan trọng quốc gia, thuộc nhóm ưu tiên của ngành điện, yêu cầu đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025–2030.

Đến tháng 7/2024, hồ sơ mời thầu được phát hành để tìm kiếm nhà đầu tư nhưng phải tạm dừng nhằm cập nhật các quy định mới theo Luật Đấu thầu năm 2023 và Nghị định số 115/2024/NĐ-CP.

Tháng 4/2025, dự án tiếp tục được phát hành hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa đã ban hành quyết định hủy thầu vào tháng 7/2025.