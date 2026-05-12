Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Vương quốc Bỉ

Nguyễn Thuấn

12/05/2026, 14:35

Với nhiều tiềm năng về công nghiệp, logistics và phát triển đô thị, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh quảng bá môi trường đầu tư tới các doanh nghiệp Vương quốc Bỉ, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình hợp tác lâu dài tại địa phương...

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam với lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 11/5, đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam do ngài Karl Van den Bossche làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư, thương mại đến giáo dục, an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực.

Tại buổi làm việc, ngài Karl Van den Bossche bày tỏ cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời khẳng định định hướng hợp tác của Vương quốc Bỉ với Việt Nam là xây dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững và cùng có lợi.

Theo Đại sứ Bỉ, Hà Tĩnh là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển và hai bên đã có những dự án hợp tác hiệu quả trong thời gian qua. Đặc biệt, trong năm 2026, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam đã tài trợ 345,5 triệu đồng để triển khai phi dự án “Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại giáo xứ Dũ Yên, phường Vũng Áng”.

Ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Ngài Karl Van den Bossche cũng cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp Bỉ đang xúc tiến đầu tư hiệu quả tại Việt Nam và thời gian tới Đại sứ quán sẽ tiếp tục giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh tới các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Bỉ để thúc đẩy tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và Đại sứ quán Vương quốc Bỉ dành cho tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt thông qua các chương trình, dự án hợp tác thiết thực và hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng và các lợi thế cạnh tranh của địa phương trong thu hút đầu tư. Đồng thời mong muốn Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh trong quảng bá hình ảnh, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy xúc tiến đầu tư - thương mại.

“Hà Tĩnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư của Bỉ đến khảo sát, tìm hiểu và triển khai các chương trình, dự án hợp tác tại địa phương”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ mong muốn thông qua Đại sứ quán để kết nối giữa Hà Tĩnh với các địa phương của Bỉ, qua đó mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Sở Nội vụ Hà Tĩnh và Công ty TNHH Dịch vụ EB ((thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam) cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển nguồn nhân lực, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng lao động và kết nối việc làm cho địa phương.

Ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Sở Nội vụ Hà Tĩnh và Công ty TNHH Dịch vụ EB

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh và Vương quốc Bỉ được duy trì tích cực trên tinh thần hữu nghị và phát triển. Chính phủ Vương quốc Bỉ đã hỗ trợ Hà Tĩnh 4 dự án ODA với tổng kinh phí hơn 9,35 triệu EUR trong các lĩnh vực quản lý nguồn nước, phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực quản trị nhà nước.

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức phi chính phủ của Bỉ cũng đồng hành cùng Hà Tĩnh trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam đã hỗ trợ 10 tấn gạo cho người dân vùng bị ảnh hưởng tại Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, phi dự án hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại giáo xứ Dũ Yên được đánh giá là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp thêm điều kiện học tập, ổn định cuộc sống cho học sinh khó khăn tại địa phương.

Trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đoàn công tác do ngài Karl Van den Bossche dẫn đầu cũng đã trực tiếp trao học bổng và trang thiết bị học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vũng Áng.

Ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến trao học bổng cho các em học sinh khó khăn và trang thiết bị trường học tại phường Vũng Áng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

