Gia Lai hợp tác toàn diện và thực chất hơn với các tỉnh Đông Bắc Campuchia

Các bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia; duy trì trao đổi đoàn và tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo các cấp nhằm củng cố tình đoàn kết, hợp tác kinh tế...

Chiều 29/3, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và ba tỉnh Đông Bắc của Campuchia gồm Preah Vihear, Ratanakiri, Stung Treng cho giai đoạn 2026–2030, mở ra khuôn khổ hợp tác mới toàn diện và thực chất hơn.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng lãnh đạo ba tỉnh Preah Vihear, Ratanakiri và Stung Treng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2030, định hình phương hướng hợp tác mới với trọng tâm toàn diện và thực chất hơn.

Các bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia; duy trì trao đổi đoàn và tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo các cấp nhằm củng cố tình đoàn kết.

Trong lĩnh vực kinh tế, hợp tác sẽ tập trung thúc đẩy thương mại biên giới, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và đơn giản hóa thủ tục tại cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh – Oyadav; đồng thời khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp – xây dựng.

Hợp tác giao thông vận tải sẽ được tăng cường nhằm tạo thuận lợi cho vận tải liên vận; song song với đó là đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, khoa học – công nghệ và truyền thông.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, kết nghĩa cụm dân cư biên giới tiếp tục được chú trọng, gắn với phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới và hỗ trợ thủ tục pháp lý cho công dân hai bên. Đồng thời, các bên sẽ tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mở rộng hợp tác giáo dục – đào tạo, hỗ trợ học bổng và đào tạo tiếng Khmer, cũng như thúc đẩy công tác phân giới, cắm mốc đoạn biên giới Gia Lai – Ratanakiri.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh với không gian phát triển ngày càng mở rộng cùng lợi thế kết nối giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, giữa cửa khẩu quốc tế và hệ thống cảng biển, logistics, Gia Lai đang có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với các địa phương Đông Bắc Campuchia.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung đã ký kết thành chương trình, kế hoạch phối hợp hằng năm, trước mắt tập trung thúc đẩy thương mại, đầu tư và xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lệ Thanh – Oyadav gắn với phát triển hạ tầng logistics.

Đồng thời, cần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, cũng như tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân và công tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ.

“Với tinh thần hữu nghị, tin cậy và trách nhiệm, tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với ba tỉnh bạn, không ngừng đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia ngày càng bền vững, lâu dài”, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định.