Huế tăng cường hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối với các địa phương Trung Quốc

Hơn 30 dự án đầu tư của Trung Quốc với tổng vốn đăng ký gần 800 triệu USD đang trở thành điểm tựa quan trọng cho phát triển công nghiệp, du lịch và thương mại của thành phố Huế trong giai đoạn mới.

Chiều 14/1, lãnh đạo thành phố Huế đã có buổi tiếp và trao đổi với bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng, cùng đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc.

FDI TIẾP TỤC LÀ ĐIỂM TỰA TĂNG TRƯỞNG

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Tổng Lãnh sự và đoàn công tác, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới 2026 sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thông tin khái quát về bức tranh kinh tế - xã hội của thành phố, Bí thư Thành ủy cho biết năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Huế chính thức vận hành theo mô hình thành phố trực thuộc Trung ương, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, thiên tai diễn biến phức tạp.

Tuy vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và sự điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp, kinh tế thành phố Huế vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định. GRDP năm 2025 của thành phố ước tăng 8,5%, xếp thứ 12/34 địa phương trên cả nước, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh vai trò của đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hiện nay, Huế có hơn 30 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng 787,5 triệu USD, đứng thứ hai trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Huế. Các dự án này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, vật liệu xây dựng, du lịch và thương mại, nhiều dự án hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và đóng góp tích cực cho ngân sách cũng như tăng trưởng kinh tế địa phương.

Cùng với hợp tác đầu tư, thành phố Huế hiện duy trì quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Trung Quốc. Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác với tỉnh Chiết Giang được thiết lập từ năm 1999 đến nay đã mang lại nhiều kết quả thiết thực thông qua các chương trình giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và đầu tư.

Thông tin về định hướng phát triển thời gian tới, Bí thư Thành ủy cho biết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã xác định mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, phát triển theo hướng xanh, thông minh và giàu bản sắc. Theo đó, năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, đón khoảng 7 – 7,5 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo thành phố Huế mong muốn Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Huế tăng cường hợp tác với các địa phương Trung Quốc; xúc tiến mở đường bay Huế – Hàng Châu; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh di sản Huế tại thị trường Trung Quốc; đồng thời thúc đẩy thu hút đầu tư, giao lưu văn hóa, trao đổi nhân dân và hợp tác giáo dục – đào tạo.

Bà Đổng Bích Du đánh giá cao những thành tựu phát triển của thành phố Huế trong thời gian qua, khẳng định Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, thực chất và hiệu quả giữa Huế với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác Trung Quốc.

MỞ RỘNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ, DU LỊCH VÀ GIAO LƯU NHÂN DÂN

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã có buổi tiếp và làm việc với bà Đổng Bích Du. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế cũng như định hướng hợp tác đối ngoại của thành phố Huế và các địa phương Trung Quốc.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn và Bà Đổng Bích Du trao đổi những nội dung hợp tác giữa hai bên

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực, hiệu quả của Chính phủ Trung Quốc và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng. Trong đó, hai bên cần cụ thể hóa các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa thành phố Huế và tỉnh Chiết Giang; rà soát, tái ký kết các nội dung hợp tác phù hợp với tình hình mới trong năm 2026; đồng thời hỗ trợ xúc tiến mở đường bay Huế – Hàng Châu và mở rộng thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương khác của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố Huế đề nghị phía Trung Quốc tăng cường hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh di sản Huế nói riêng và hình ảnh Việt Nam nói chung đến với người dân Trung Quốc, qua đó thu hút khách du lịch, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn và Bà Đổng Bích Du chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư; quảng bá tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Huế; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành nghề, mở rộng thị trường và phân phối hàng hóa.

Đồng thời, tăng cường triển khai các chương trình giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, biểu diễn nghệ thuật tại thành phố Huế, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Huế và các địa phương của Trung Quốc.