TP. Hồ Chí Minh định hướng quy hoạch mới đến năm 2040

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn quan trọng trong việc định hình tương lai đô thị với việc lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch cho 127 khu vực, nhằm phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060…

Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các phường, xã, và đặc khu rà soát và cập nhật các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để phù hợp với định hướng phát triển không gian mới.

Theo đồ án điều chỉnh, TP. Hồ Chí Minh được định hướng trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế - tài chính châu Á với dân số dự báo lên đến 16,5 triệu người vào năm 2040. Để đạt được mục tiêu này, Thành phố cần mở rộng đất xây dựng lên 125.000-130.000 ha và đảm bảo diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 30-32 m2/người.

Hiện tại, toàn Thành phố có 281 đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chung xã, chia trên tổng diện tích 6.772 km2. Trong đó, 127 khu vực cần lập mới hoặc điều chỉnh đợt 1, bao gồm 97 quy hoạch phân khu đô thị, 17 quy hoạch phân khu khu chức năng và 13 quy hoạch chung xã.

Việc lập mới và điều chỉnh quy hoạch không chỉ là một nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là một thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý. Để triển khai đồng bộ, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã đề nghị UBND các phường, xã, và đặc khu thực hiện các nội dung cụ thể:Đối với 127 khu vực đã được đưa vào đợt 1, các địa phương phải chủ động lập kế hoạch tổ chức lập quy hoạch theo danh mục Sở Quy hoạch Kiến trúc đang trình UBND Thành phố. Đồng thời, các địa phương cần xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và gửi báo cáo tiến độ về Sở.

Đối với 71 khu vực quy hoạch đã phù hợp với Quy hoạch chung Thành phố, công tác quản lý sẽ tiếp tục được thực hiện theo đồ án hiện hành. Trong trường hợp có nhu cầu phát triển, điều chỉnh cục bộ quy hoạch, các địa phương cần lập báo cáo rà soát, đánh giá sự phù hợp và nêu rõ căn cứ pháp lý cũng như sự cần thiết điều chỉnh. Đối với 83 khu vực đang rà soát hoặc chưa có quy hoạch chung, các địa phương cần phối hợp lập báo cáo rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu phát triển.

Việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị mà còn phải đảm bảo tính bền vững và hài hòa với môi trường. Đây là một bước đi quan trọng để TP. Hồ Chí Minh không chỉ phát triển về mặt kinh tế mà còn trở thành một đô thị đáng sống, với cơ sở hạ tầng hiện đại và môi trường sống chất lượng tốt. Trong bối cảnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng dân cư là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công của các đồ án quy hoạch.

Nhìn về tương lai, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một đô thị toàn cầu, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức trong việc cân bằng giữa phát triển và bảo tồn. Quy hoạch đô thị không chỉ là công việc của các nhà quản lý mà còn cần sự tham gia của toàn xã hội để tạo ra một Thành phố đáng sống cho thế hệ mai sau.