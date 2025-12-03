Hải Phòng có 63 khu chung cư cũ ở mức nguy hiểm cấp C và D

Theo kết quả kiểm định mới nhất của Thành phố Hải Phòng, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 63 khu chung cư cũ được đánh giá ở mức nguy hiểm cấp C và D. Trong đó, 15 công trình thuộc mức nguy hiểm cấp D và 48 công trình còn lại thuộc mức nguy hiểm cấp C…

Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Thông báo số 577/TB-SXD về kết quả khảo sát, kiểm định chất lượng 67 công trình chung cư cũ đã được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp C (năm 2017) trên địa bàn thành phố.

Đơn vị cho biết theo đề cương được phê duyệt tại Văn bản số 5596/SXD-KHTC ngày 8/8/2025 của Sở Xây dựng, Liên danh Trung tâm kiểm định Hải Phòng - Việt Á là đơn vị thực hiện khảo sát, kiểm định chất lượng 67 chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, qua rà soát có 4 công trình gồm: C13, C53, C55 tại phường Cầu Tre (cũ) và A17 phường Vạn Mỹ (cũ) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại Khu vực chung cư cũ Vạn Mỹ và 311 Đà Nẵng, đã được UBND Thành phố Hải Phòng (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 28/5/2025, nên không thực hiện khảo sát, kiểm định đối với 4 công trình này.

Đồng thời, trên cơ sở Báo cáo số 01/2025/BCTH-LDTT-VA ngày 30/10/2025 của Liên danh Trung tâm kiểm định Hải Phòng - Việt Á, Sở Xây dựng đồng ý với kết quả khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng công trình đối với 63 công trình cũ còn lại.

Kết quả cho thấy trong 63 công trình có 15 công trình mức độ nguy hiểm cấp D - Khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.

Nhóm công trình cấp D phân bố tại các phường Ngô Quyền, Lê Chân và An Biên. Cụ thể, phường Ngô Quyền, các công trình gồm: nhà 2 tầng ngõ phụ 42 thuộc ngõ 112 Ngô Quyền, nhà 2 tầng ngõ phụ 52 thuộc ngõ 112 Ngô Quyền, khu 254 Đà Nẵng, A8 Thái Phiên, A9 Thái Phiên, Lô 1 Thái Phiên, Lô 4 Thái Phiên; phường Lê Chân, các công trình nguy hiểm cấp D gồm: A8 Đồng Tâm, A10 Đồng Tâm, Lô A Đông An Phụng, Lô B Đông An Phụng; phường An Biên gồm khu chung cư A33 Lam Sơn, A35 Lam Sơn, U21 Lam Sơn và khu 5 tầng An Dương.

Ngoài ra, còn 48 công trình mức độ nguy hiểm cấp C - Khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ. Đặc biệt, trong số 48 công trình thì có 36 công trình không đảm bảo đường giao thông cho xe chữa cháy theo QCVN 06:2022/BXD.

Nhóm này tập trung tại phường Phù Liễn, Kiến An, Gia Viên, Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, An Biên. Trong đó, phường Phù Liễn có khu tập thể Khúc Trì; phường Kiến An có khu tập thể phố Tây Sơn; phường Gia Viên có công trình tại ngõ 123 Lương Khánh Thiện, khu tập thể 28 Lương Khánh Thiện; phường Ngô Quyền có khu nhà 217, công trình U3, U4, U7, U8, U9, U16, U17, C22, C24, T15, A1, A2, Lô 3…