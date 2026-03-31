Hai đơn vị chậm gửi báo cáo kiểm kê tài sản công

Chỉ còn ít giờ trước hạn chót ngày 31/3/2026, tiến độ tổng kiểm kê tài sản đã gần cán đích khi 100% đơn vị hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê. Dù vậy, vẫn còn 2 đơn vị chưa hoàn thành việc gửi báo cáo và Bộ Tài chính phải nêu đích danh...
Theo số liệu cập nhật trên Phần mềm Tổng kiểm kê tính đến 17 giờ ngày
30/3/2026, công tác tổng kiểm kê tài sản tại các bộ, ngành trung ương và địa
phương đã ghi nhận những tín hiệu khả quan với
nhiều chỉ tiêu đạt mức cao.
Ngày 31/3/2026 là hạn cuối các đơn vị hoàn thành kiểm kê và gửi báo cáo cho cơ quan quản lý cấp trên. Theo đó, toàn bộ các bộ, ngành và địa phương trên
cả nước đã hoàn tất 100% việc đăng ký đối tượng kiểm kê trước hạn cho thấy sự chủ động và nghiêm túc
trong triển khai nhiệm vụ ngay từ khâu đầu tiên.
Tuy nhiên, ở bước tiếp theo, tiến độ gửi báo cáo
kiểm kê tài sản cố định vẫn chưa đạt mức tuyệt đối.
Tính đến thời điểm báo cáo,
cả nước có 69.889 trên tổng số 70.347 đơn vị hoàn thành việc gửi báo cáo, tương
đương 94%. Dù tỷ lệ này tương đối cao, nhưng vẫn cho thấy còn một số đơn vị
chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Ở khối cơ quan trung ương, phần lớn các đơn vị
đã hoàn thành 100% việc gửi báo cáo, tiêu biểu như Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp
và Môi trường, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Thanh tra
Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Trong đó, Bộ Tài chính dẫn đầu về quy mô với
660 đơn vị tham gia kiểm kê.
Một số cơ quan như
Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại
giao và Bộ Công Thương cũng đạt tỷ lệ hoàn thành từ 95% trở lên.
Khi thời hạn hoàn thành chỉ còn 1 ngày, vẫn còn hai đơn vị có tỷ lệ gửi báo cáo thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (dưới 94%), gồm Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(Bộ Tài chính)
Tại khối địa phương, tiến độ triển khai nhìn chung tích cực khi số lượng đơn
vị hoàn thành gửi báo cáo kiểm kê tại mỗi tỉnh, thành phố đều vượt so với khối
cơ quan trung ương.
Phần lớn địa phương đạt tỷ lệ từ 98% trở lên, trong đó
nhiều nơi đã hoàn tất 100% như Hà Nội, Nghệ An, Huế, Hải Phòng và Khánh Hòa. Hưng Yên là địa phương có tỷ lệ thấp nhất
trong nhóm, đạt 95%.
Ngược lại, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở khâu
phê duyệt. Tính đến thời
điểm báo cáo, tỷ lệ duyệt báo cáo kiểm kê tài sản cố định trên phạm vi cả nước
chỉ đạt 88%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ gửi.
Ở cấp trung ương, một số cơ quan đã hoàn tất 100% việc phê duyệt dù có khối lượng gửi báo cáo cao, như
Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ…
Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Tài chính, vẫn còn 12 cơ quan có tỷ lệ phê
duyệt dưới mức trung bình cả nước, Đáng chú ý, trong đó có hai đơn vị dù đã hoàn tất việc
gửi báo cáo nhưng chưa có hồ sơ nào được phê duyệt là Liên hiệp các Hội Văn học
nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.
Ngoài ra, một số đơn vị có tỷ lệ
gửi đạt 100% nhưng tỷ lệ phê duyệt vẫn ở mức rất thấp, như Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam (16%) và Văn phòng Chính phủ (11%), không có sự thay đổi so với báo cáo ngày 26/3.
Tại địa phương, tỷ lệ phê duyệt trung bình đạt trên 85%, song cũng ghi nhận
sự phân hóa rõ rệt. Ba địa phương có tỷ lệ thấp hơn mức bình quân cả nước gồm
Hưng Yên (69%), Bắc Ninh (86%) và Lào Cai (87%).
Ngược lại, báo cáo Bộ Tài chính nêu rõ có 16 địa phương đã
hoàn thành đồng thời cả hai khâu gửi và phê duyệt báo cáo, tăng gấp gần 3 lần so với báo cáo ngày 26/3
Để đảm bảo tiến độ và chất lượng số liệu trước khi hệ thống khóa chức năng nhập và gửi báo cáo, Bộ Tài chính nêu tên đích danh Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn tất việc kiểm kê và gửi báo cáo đúng hạn.
Đồng thời, các bộ, ngành trung ương và chính
quyền địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, rà soát tính đầy đủ, chính xác
của số liệu và kịp thời phát hiện và xử lý sai sót; đôn đốc các đơn vị chậm tiến
độ.
Đồng thời xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân không thực hiện
hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn
quốc, Bộ Tài chính cho biết.
