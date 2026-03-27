Toàn quốc hoàn tất đăng ký kiểm kê tài sản công trước thời hạn
Hoàng Sơn
27/03/2026, 19:33
Công tác đăng ký kiểm kê tài sản công đã hoàn thành trên phạm vi toàn quốc trước thời hạn, với sự tham gia của 100% đơn vị. Đây là tiền đề quan trọng để các bộ, ngành và địa phương tăng tốc triển khai các khâu tiếp theo, nhất là việc gửi và phê duyệt báo cáo trong giai đoạn nước rút…
Căn cứ dữ liệu cập nhật trên Phần mềm Tổng kiểm kê đến 17 giờ ngày 26/3/2026,
tiến độ thực hiện công tác tổng kiểm kê tại các bộ, ngành trung ương và địa
phương chuyển biến tích cực.
Theo đó, về công tác đăng ký đối tượng kiểm kê, toàn bộ các đơn vị Bộ, ngành cũng như các tỉnh, thành phố đã
hoàn tất 100% khối lượng theo yêu cầu, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
Theo số liệu tổng hợp, tính đến thời điểm báo
cáo, công tác gửi báo cáo kiểm kê tài sản cố định trên toàn quốc đạt tỷ lệ
94% với 67.771/70.469 đơn vị hoàn thành. Kết quả này cho thấy phần lớn các bộ,
ngành và địa phương đã nghiêm túc triển khai và cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ.
Đáng chú ý, hai đơn vị có tỷ lệ thấp hơn hẳn là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đạt 40% và Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 62%, nhiều khả năng không hoàn thành việc gửi báo cáo đúng thời hạn quy định vào ngày 31/3/2026.
(Bộ Tài chính)
Ở khối cơ quan trung ương, nhiều đơn vị đạt tỷ lệ gửi báo cáo 100% như Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ,
Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tư pháp và một số cơ quan khác.
Bên cạnh đó, các
đơn vị như Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng
ghi nhận tỷ lệ hoàn thành từ 96% trở lên.
Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, ngành có tỷ lệ thực hiện thấp hơn mức
bình quân chung của cả nước là 94%
Bộ Tài chính nêu rõ
tên 7 cơ quan ghi nhận tỷ lệ gửi báo cáo dưới ngưỡng này, bao gồm: Thông tấn xã
Việt Nam, Bộ Công Thương, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ.
Ở khối địa phương, phần lớn các tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ gửi báo cáo từ 95%
trở lên, trong đó nhiều địa phương đã hoàn thành 100% như Hà Nội, Quảng Ninh,
Sơn La, Thái Nguyên và Tuyên Quang.
Dù vậy, vẫn còn 6 tỉnh, thành phố có tỷ lệ gửi báo cáo thấp hơn mức trung
bình cả nước gồm Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Điện Biên, Ninh
Bình, Lai Châu và Thanh Hóa.
Nhìn chung, mặc dù phần lớn các đơn vị đã hoàn thành bước đăng ký ban đầu,
tiến độ gửi báo cáo kiểm kê vẫn chưa đồng đều, đòi hỏi các cơ quan, địa phương
liên quan cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm hoàn thành theo đúng
thời hạn.
Trong khi đó, công tác duyệt báo cáo kiểm kê tài sản
cố định trên phạm vi cả nước vẫn bộc lộ sự chênh lệch rõ rệt giữa các bộ, ngành
và địa phương.
Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ duyệt báo cáo đạt 88%, thấp hơn so với tỷ lệ gửi cho thấy khâu thẩm định, phê duyệt vẫn là điểm nghẽn cần được tập trung xử lý.
(Bộ Tài chính)
Ở cấp trung ương, nhiều cơ quan đã hoàn tất 100%
việc duyệt báo cáo, tiêu biểu như Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh
tra Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao…
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những đơn vị có tiến độ duyệt rất thấp, Báo cáo Bộ Tài chính nêu rõ.
Đáng chú ý,
có 3 cơ quan dù đã hoàn thành việc gửi báo cáo nhưng chưa có hồ sơ nào được phê
duyệt, giảm 3 đơn vị so với báo cáo
ngày 24/3 gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam
Trong khi đó, ba đơn vị đạt tỷ lệ gửi báo cáo đạt 100% nhưng tỷ lệ duyệt
vẫn dưới 20% như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng
Chính phủ và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Tại địa phương, tiến độ duyệt báo cáo nhìn
chung đạt trên 65% nhưng phân hóa rõ rệt giữa các tỉnh, thành phố.
Sáu địa phương hoàn thành tuyệt đối cả hai khâu gửi và duyệt gồm Lạng Sơn,
Quảng Ninh, Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Ngoài ra, một số địa
phương đạt tỷ lệ duyệt tiệm cận 100% như Cà Mau, Đồng Nai và Đồng Tháp.
Ngược lại, nhiều địa phương vẫn có tỷ lệ duyệt thấp dưới 75%, điển hình là
Khánh Hòa (65%), Ninh Bình (68%), Bắc Ninh (73%), Hà Tĩnh và Điện Biên (cùng
74%).
Đối với nhóm tài sản kết cấu hạ
tầng, Bộ Tài chính cho biết số
lượng đối tượng kiểm kê thấp hơn đáng kể so với tài sản cố định, đồng thời tiến độ triển
khai tại một số lĩnh vực chuyên ngành vẫn còn chậm.
Trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày trước thời hạn hoàn thành việc gửi báo cáo
kiểm kê (31/3/2026), Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa
phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương
hoàn tất việc kiểm kê và gửi báo cáo đúng tiến độ.
Đồng thời, các cơ quan quản lý cấp trên cần
đẩy nhanh việc rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của số liệu; kịp thời
phê duyệt và tổng hợp báo cáo theo đúng kế hoạch.
"Trường hợp phát hiện sai sót,
cần thông báo ngay để các đơn vị liên quan điều chỉnh cũng như xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các
tập thể, cá nhân chậm trễ hoặc thực hiện không đầy đủ, ảnh hưởng đến tiến độ
chung của toàn quốc", Bộ Tài chính nhấn mạnh.
