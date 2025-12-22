Doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số năm 2025 ước đóng góp hơn 1 triệu tỷ đồng vào GDP

Doanh thu toàn ngành công nghiệp công nghệ số ước đạt 198 tỷ USD, tăng trưởng 26% so với năm 2024 và vượt 16% so với kế hoạch năm, đóng góp vào GDP ước đạt 1.075.120 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024, hiệu quả hoạt động rất cao với lợi nhuận ước đạt hơn 371.000 tỷ đồng...

Ngày 21/12, Khối Tham mưu; Công nghiệp công nghệ số; Thông tin, tuyên truyền đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Năm 2025, công tác tổ chức cán bộ được triển khai gắn với quá trình hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ, bảo đảm bộ máy vận hành ổn định, thông suốt.

KHOẢNG 80.000 DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ ĐANG HOẠT ĐỘNG

Trong công tác kế hoạch - tài chính, Bộ đã tham mưu phân bổ gói bổ sung 25.000 tỷ đồng, trong đó đề xuất phân bổ 16.716 tỷ đồng cho các Bộ, ngành và địa phương; đồng thời xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 với tổng kinh phí 95.000 tỷ đồng, được Quốc hội thông qua.

Thông qua Hệ thống theo dõi nhiệm vụ, Bộ đã theo dõi 3.382 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao, tăng 40% so với năm 2024; đồng thời phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ Bộ trưởng tham dự các kỳ họp Quốc hội, giải quyết 100% kiến nghị của cử tri và trả lời 355 kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, từng bước thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, phát triển công nghiệp bán dẫn được xác định là ngành công nghiệp trọng yếu quốc gia.

Đặc biệt, triển khai bài bản Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức; thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm quốc gia về hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn tạo bước tiến quan trọng trong việc làm chủ công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước.

Song song với đó, đẩy mạnh phát triển thị trường và doanh nghiệp công nghệ số thông qua việc công bố "Danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", thúc đẩy nội địa hóa, gia tăng hàm lượng giá trị Việt Nam trong sản phẩm công nghệ.

Năm 2025, ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, với các chỉ số tài chính và xuất khẩu tăng trưởng vượt bậc, vượt xa kế hoạch đề ra.

Doanh thu toàn ngành ước đạt 198 tỷ USD, tăng trưởng 26% so với năm 2024 và vượt 16% so với kế hoạch năm, đóng góp vào GDP ước đạt 1.075.120 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024, hiệu quả hoạt động rất cao với lợi nhuận ước đạt hơn 371.000 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử ước đạt 178 tỷ USD, tăng trưởng mạnh mẽ 35% so với năm 2024, hoàn thành 112% kế hoạch năm, tiếp tục giữ vững vị thế là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của quốc gia.

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số ước đạt 80.052 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 10% so với năm 2024, cho thấy sức sống và sự mở rộng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ trong nước.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm 2025.

Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2025 là năm đặc biệt, là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử, đặt ra khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao và nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ. Sau hợp nhất, Bộ tập trung ổn định tổ chức, bảo đảm đời sống cán bộ, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý.

Chỉ trong 10 tháng, Bộ đã rà soát, xây dựng, sửa đổi 10 luật cùng nhiều Nghị định, Thông tư; đồng thời giữ vai trò đầu mối triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW với nhiều nhiệm vụ mới, tiến độ gấp và yêu cầu cao.

CHUYỂN TỪ QUẢN LÝ THỦ TỤC SANG QUẢN LÝ KẾT QUẢ

Bước sang năm 2026, Bộ xác định chuyển mạnh từ giai đoạn ổn định tổ chức sang vận hành hiệu quả, lấy kết quả thực chất làm thước đo.

Trên cơ sở đó, kế hoạch công tác năm 2026 sẽ được xây dựng và tổ chức thực hiện theo nguyên tắc "Sáu rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2025 là năm bản lề đặc biệt, đánh dấu việc hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Khoa học và Công nghệ, hình thành Bộ Khoa học và Công nghệ với sứ mệnh, quy mô và yêu cầu phát triển cao hơn. Việc hợp nhất không đơn thuần là sáp nhập tổ chức, mà là tạo ra sức mạnh cộng hưởng, nơi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành ba trụ cột động lực cho phát triển đất nước.

Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những kết quả mà các đơn vị trong Khối đạt được trong bối cảnh nhiệm vụ mới, việc khó, khối lượng công việc lớn và phương thức quản lý có nhiều thay đổi.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản công tác tham mưu, Bộ trưởng chỉ rõ, các đơn vị cần chuyển từ tư duy quản lý thủ tục sang quản lý theo nhiệm vụ và kết quả; từ làm thay sang phục vụ, hỗ trợ và tạo nền tảng để toàn hệ thống vận hành hiệu quả hơn. Công tác tham mưu phải gắn chặt với thực tiễn, tránh an toàn, hình thức, coi trọng tác động và hiệu quả phục vụ phát triển đất nước làm thước đo.

Đối với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ trưởng định hướng, Vụ chuyển từ quản lý ngân sách, thủ tục chi sang điều phối nguồn lực chiến lược cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Công tác lập kế hoạch cần dịch chuyển từ ngắn hạn sang trung hạn, theo chương trình và sứ mệnh, tập trung nguồn lực cho các mục tiêu lớn, dài hạn. Việc phân bổ ngân sách phải đổi mới theo hướng đặt hàng, mua kết quả, Nhà nước đóng vai trò "người mua thông minh". Đồng thời, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và đánh giá hiệu quả chi tiêu dựa trên năng lực và tác động tạo ra, không chỉ tính đúng - đủ - kịp thời.

Đối với Văn phòng Bộ, Bộ trưởng yêu cầu chuyển mạnh từ đơn vị phục vụ hành chính sang trung tâm điều hành, điều phối, tham mưu và vận hành Bộ dựa trên dữ liệu. Công việc cần được quản lý theo nhiệm vụ và kết quả, thay cho xử lý công việc theo hồ sơ.

Đối với Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin, làm nền tảng cho quản lý và hỗ trợ phát triển. Trọng tâm là tạo thị trường trong nước, hình thành các đơn đặt hàng cụ thể, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra quốc tế.