Công ty chứng khoán nhận định gì sau phiên bán tháo bất ngờ?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/5/2026

Kết phiên VN-Index tăng 0,3 điểm, tương đương 0,02% lên mốc 1913,23 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 1,83 điểm, tương đương 0,71% lên 261,33 điểm.

VN-Index tiếp tục duy trì dao động ở vùng đỉnh cũ nhờ sự hỗ trợ của trụ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục duy trì dao động ở vùng đỉnh cũ nhờ sự hỗ trợ của nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, các nhịp rung lắc mạnh trong phiên đang xuất hiện nhiều hơn khi dòng tiền có dấu hiệu luân chuyển nhanh qua các nhóm cổ phiếu. Diễn biến này tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh mạnh cho thị trường trong bối cảnh có thông tin kém tích cực xuất hiện hoặc rủi ro điều chỉnh của nhóm vốn hóa lớn.

VN-Index tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ vùng 1865-1875 điểm, đây cũng là ngưỡng báo hiệu sớm cho khả năng hình thành các nhịp rung rũ mạnh hơn của thị trường sau giai đoạn tăng kéo dài trước đó.

Nhà đầu tư chủ động chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn để cơ cấu tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu lên mức tối thiểu 50%. Hạn chế mở mua mới ở các thời điểm thị trường tăng điểm”.

Xu hướng rung lắc tại vùng đỉnh cũ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm từ lúc mở cửa phiên sáng. Khi xuống đến ngưỡng 1859, lực cầu bắt đáy tại đây đã đẩy chỉ số hồi phục trong phiên chiều và đóng cửa tại mốc 1913,23 điểm, gần như không thay đổi so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Ô tô & phụ tùng giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp. Ở chiều ngược lại, ngành Công nghệ thông tin, Dầu khí… có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn HNX và UPCOM. Xu hướng rung lắc tại vùng đỉnh cũ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc; nhà đầu tư tiếp tục giữ tâm thế cẩn trọng khi giao dịch trong giai đoạn này”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1900 điểm. VN-Index sau giai đoạn tăng giá mạnh 08 tuần liên tiếp từ vùng đáy quanh 1.600 điểm lên vùng giá quanh 1930 điểm đang có rủi ro tạo đỉnh, kết thúc giai đoạn tăng giá mạnh. VN-Index đã chịu áp lực bán, rung lắc rất mạnh kiểm tra lại vùng đỉnh cũ tháng 01, 02/2026. Trong khi xu hướng của VN30 đang suy yếu hơn và chỉ tích cực trở lại nếu vượt lên vùng kháng cự quanh 2050 điểm

Xu hướng tăng trưởng của VN-Index vẫn duy trì dưới ảnh hưởng xoay vòng giữ nhịp của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên chất lượng thị trường đang suy yếu. Nhiều vị thế ngắn hạn thua lỗ, dẫn đến áp lực bán mạnh đột biến ở nhiều nhóm mã trong phiên hôm nay. Trong khi đó điểm sáng trong thị trường chỉ tập trung ở số ít mã đầu ngành ở các nhóm ngành đang vượt trội so với thị trường chung là năng lượng, cao su thiên nhiên và kỳ vọng vùng đáy trung hạn ở nhóm công nghệ. Nhà đầu tư nếu duy trì tỉ trọng cao, danh mục mở rộng cần tiếp tục kiểm soát rủi ro. Cơ cấu danh mục ngắn hạn sang các mã, nhóm mã chất lượng tốt.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thận trọng đối với diễn biến của VN-Index với mục tiêu quanh 1850 khi sự rung lắc vẫn có thể tiếp diễn trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 0,3 điểm (+0,02%), đóng cửa tại mức 1913,23 điểm. Chỉ số biến động mạnh và chia làm 2 giai đoạn chính. Mức giảm mạnh từ đầu phiên sáng cho đến đầu phiên chiều khi áp lực bán diễn ra tại hầu hết các nhóm cổ phiếu. Thị trường hồi phục mạnh sau đó về tham chiếu nhờ lực kéo chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn của các nhóm Vingroup và nhóm Dầu khí.

Giá trị thanh khoản phiên hôm nay tiếp tục tăng mạnh, cao hơn 20% so với bình quân GTGD 20 phiên gần đây.

Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng đối với diễn biến của VN-Index với mục tiêu quanh 1850 khi sự rung lắc vẫn có thể tiếp diễn trong các phiên tới. Cấu trúc thị trường hôm nay vẫn nghiêng về phía tiêu cực khi đa số cổ phiếu trên sàn HSX giảm điểm. Chúng tôi cũng cho rằng thanh khoản thị trường sẽ giảm trở lại trong các phiên tới khi tâm lý của NĐT chịu ảnh hưởng tiêu cực với biến động mạnh của VN-Index. Về kỹ thuật, VN-Index rung lắc mạnh với thanh khoản tăng và RSI phân kỳ âm cho thấy khả năng điều chỉnh tại vùng đỉnh này vẫn ở mức cao. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn và tạm thời không nên mở mua mới cho đến khi VN-Index tìm được điểm cân bằng”.

Chỉ số VN-Index có thể hướng lên vùng 1950-1970 điểm sau khi kết thúc quá trình tích lũy

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số VN-Index có phiên biến động với biên độ rộng hơn và thanh khoản gia tăng. Tuy nhiên, chỉ số vẫn được MA20 ngày. Đồng thời, đồ thị giá đang trong nhịp tích lũy trở lại sau nhịp tăng mạnh vừa qua và đây vẫn là nhịp điều chỉnh tích cực trong xu hướng tăng. Theo đó, chỉ số có thể hướng lên vùng 1950-1970 điểm sau khi kết thúc quá trình tích lũy.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể dừng bán và xem xét mua thăm dò những cổ phiếu đang quay lại xu hướng tăng như Công nghệ thông tin”.

Cần chú ý diễn biến tăng giảm đan xen để VN-Index củng cố động lực và cân bằng ở khu vực 1900-1920

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự Dragonfly doji với bóng nến dưới dài thể hiện biến động mạnh của thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo CMF vẫn neo ở vùng cao cho thấy lực cầu chủ động vẫn duy trì tốt trên thị trường. Tuy nhiên, đường +/-DI đang vận động đan xen nên cần chú ý diễn biến tăng giảm đan xen để củng cố động lực và cân bằng ở khu vực 1900-1920.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số vượt lên dải mây xanh Ichimoku, cùng với việc chỉ báo MACD và RSI tạo đáy hướng lên cho thấy sự xuất hiện của lực cầu ở vùng giá thấp. Tuy nhiên, chỉ số đang tiệm cận đường MA20 nên khả năng xảy ra giằng co, rung lắc khi chỉ số đi qua khu vực này là điều khó tránh.

Thị trường ghi nhận phiên giao dịch biến động biên độ rộng với thanh khoản tăng mạnh và cao nhất so với 20 phiên liền kề. Nhiều cổ phiếu/nhóm ngành đã phục hồi lại ấn tượng ngay trong phiên sau khi giảm điểm mạnh 4-5%. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu thuộc nhóm ngành ghi nhận sự hồi phục bứt phá với lực cầu lớn trong phiên và cân nhắc giải ngân từng phần khi thị trường có tín hiệu cân bằng trong các phiên tới”.

Quá trình rung lắc có thể tiếp diễn nhằm củng cố nền giá hiện tại bền vững hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Vượt qua nhịp biến động mạnh trong phiên, VN-Index tiếp tục bảo toàn xu hướng Tăng ngắn hạn trên khu vực hỗ trợ quan trọng 1880 – 1900. Quá trình rung lắc có thể tiếp diễn nhằm củng cố nền giá hiện tại bền vững hơn. Chiều ngược lại, khu vực 1920 – 1960 vẫn là kháng cự gần của chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.