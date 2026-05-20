Điểm danh 10 cổ phiếu tổ chức trong nước mua ròng hôm nay

Một phiên giao dịch nhiều cảm xúc với nhà đầu tư. VN-Index từ lúc bay hơn 50 điểm thủng mốc 1.900 về vùng giá 1.859 nhưng nhờ sự cứu trợ kịp thời của cổ phiếu trụ, đóng cửa phiên đảo chiều xanh nhẹ tại vùng giá 1.913,23 điểm. Do được kéo bởi một số cổ phiếu chính nên độ rộng thị trường vẫn rất xấu 239 mã giảm điểm trên 79 mã tăng.

Nhóm tăng này chủ yếu gồm VIC và VHM tăng lần lượt 0,71% và 1,85% đóng góp hơn 5 điểm cho thị trường chung. Ngoài ra sự hồi phục mạnh của nhóm doanh nghiệp nhà nước, buổi sáng còn lau sàn hàng loạt nhưng đóng cửa phiên chiều vẫn tăng khá mạnh và đóng góp tích cực vào thị trường chung như FPT tăng 4,3%, GVR tăng 2,87%, BSR tăng 2,09%, PLX tăng 4,4%, GAS tăng 3,7%.

Còn lại cả thị trường chìm trong biển lửa. Nhóm ngân hàng tiếp tục điều chỉnh ở hầu hết các cổ phiếu, chỉ lác đác một vài mã tăng như VCB, LPB, TPB... Chứng khoán rực lửa, bất động sản có DXG lau sàn. Tiêu dùng hôm nay tiếp tục giảm sâu như VNM, MWG, MSN, SAB. Nhóm công nghiệp gồm hàng không, vận tải và xây dựng cũng bay màu ngoại trừ một vài cổ phiếu lội ngược dòng xuất sắc như CTD và PC1.

Mặc dù trong phiên có lúc giảm sâu nhưng kết phiên vẫn tăng nhẹ trên tham chiếu. Tiền bắt đầu vào mạnh hơn bắt đáy, thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh đạt 34.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 109,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 0,2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, VIC, FPT, BSR, VHM, GAS, SHB, BID, MSB, HCM.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, ACB, VNM, TCB, HDB, MWG, HPG, VND, SSI.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 322,9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 24,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, TCB, MWG, MBB, STB, HDB, SHB, MSB, DIG, HCM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Xây dựng và Vật liệu. Top bán rồng có: VCB, FPT, VHM, BSR, GEX, BID, EIB, CII, ACB.

Tự doanh mua ròng 185,7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 196,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIC, MBB, VHM, STB, EIB, VCG, BID, TCB, POW, VPX.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, HPG, VPB, MSN, VIB, HDB, TPB, VNM, SHB, ACB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 164,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 220,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có VIC, STB, SHB, VCB, MSB, DIG, VHM, HCM, GAS, VCI. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng có ACB, VNM, HPG, GEX, HDB, GEL, CTG, CHI, MSN, PC1.

Với giá trị giao dịch thỏa thuận: 3,207.5 tỷ đồng, giảm 42,7%, chiếm 9,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (VIB, SHB, TCB, STB, VPB) và VIX.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Phần mềm; trong khi giảm ở Chứng khoán, Nuôi trồng, Thiết bị điện, Kho bãi, Dầu khí, Vận tải. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.