Hải Phòng cấp bổ sung hơn 737 tỷ đồng cho 2 quỹ phát triển

HĐND TP. Hải Phòng vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh cấp vốn tăng thêm cho Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ phát triển đất với số tiền hơn 737 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công năm 2025 nhằm có thêm nguồn lực hỗ trợ mở rộng sản xuất kinh doanh, giải phóng mặt bằng, tạo lập và phát triển quỹ đất.

CÁC QUỸ CHƯA ĐỦ VỐN ĐIỀU LỆ

Trước đó, ngày 26/10/2025, HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua các nghị quyết số 51/NQ - HĐND thành lập Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hải Phòng và nghị quyết số 54/NQ - HĐND thành lập Quỹ phát triển đất thành phố Hải Phòng.

Trong đó, Quỹ đầu tư phát triển được hình thành trên cơ sở sáp nhập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương (cũ) và Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hải Phòng (cũ). Theo đó, Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hải Phòng (sau sáp nhập) có vốn điều lệ hơn 1.280 tỷ đồng (gồm Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương cũ hơn 980 tỷ đồng, Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hải Phòng cũ 300 tỷ đồng).

Tuy nhiên, tại thời điểm trước sáp nhập quỹ từ 2 tỉnh, thành phố (tháng 10/2025), Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương mới thực có 760 triệu đồng (thiếu 220 tỷ đồng). Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hải Phòng (cũ) mới thực có hơn 182 tỷ đồng (thiếu hơn 117 tỷ đồng). Tổng cộng, trước thời điểm sáp nhập, Quỹ đầu tư phát triển của Hải Dương (cũ) và Hải Phòng (cũ) còn thiếu hơn 337 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công.

Tương tự, Quỹ phát triển đất thành phố Hải Phòng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương (cũ) và một bộ phận, chức năng phát triển quỹ đất của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hải Phòng (cũ). Theo đó, Quỹ phát triển đất thành phố Hải Phòng mới có vốn điều lệ hơn 1.724 tỷ đồng từ nguồn vốn của 2 đơn vị trước sáp nhập.

Cũng như Quỹ đầu tư phát triển, tại thời điểm sáp nhập, nguồn vốn thực có của cả Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương và bộ phận phát triển quỹ đất thuộc Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hải Phòng chỉ có hơn 1.324 tỷ đồng (Hải Phòng 600 tỷ đồng, Hải Dương hơn 724 tỷ đồng). Như vậy, vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển đất thành phố Hải Phòng mới còn thiếu 400 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công của 2 địa phương trước sáp nhập.

CẤP ĐỦ VỐN HOẠT ĐỘNG CHO CÁC QUỸ

Theo sở Tài chính TP. Hải Phòng, sau sáp nhập, tổng nguồn vốn đầu tư công của Hải Phòng có nhiều biến động. Hải Phòng được điều chỉnh tăng hơn 304 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiền đất năm 2024 chuyển sang năm 2025. Mặt khác, trong quá trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 đối với 168 dự án, Hải Phòng đã điều chỉnh giảm hơn 817 tỷ đồng vốn đầu tư công so với kế hoạch đã được phê duyệt.

Trong khi đó, Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hải Phòng, Quỹ phát triển đất thành phố Hải Phòng có số vốn thực có thấp hơn 737 tỷ đồng vốn điều lệ. Vì vậy, khi thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, Hải Phòng đã thực hiện điều chỉnh hơn 737 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công cho 2 quỹ này.

Theo đó, Hải Phòng thực hiện cấp bổ sung hơn 337 tỷ đồng vốn đầu tư công cho Quỹ đầu tư phát triển thành phố và cấp bổ sung 400 tỷ đồng vốn đầu tư công cho Quỹ phát triển đất thành phố để các quỹ này có số vốn thực đủ vốn điều lệ.

Quỹ đầu tư phát triển thực hiện cho vay đối với các dự án thuộc danh mục, lĩnh vực ưu tiên phát triển của Hải Phòng. Trong đó, trọng tâm hoạt động của Quỹ này là cho vay các dự án giáo dục và dự án nhà ở xã hội thuộc các dự án nhà ở thương mại. Cùng với đó là quản lý và thu hồi các khoản nợ của dự án năng lượng nông thôn 2, dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng trên địa bàn Hải Phòng.

Quỹ phát triển đất được thành lập nhằm ứng vốn để tạo lập, phát triển quỹ đất, thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng dùng vốn đầu tư công năm 2025 để cấp một lần 500 tỷ đồng, cấp đủ vốn cho Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố vừa được thành lập.

Các quỹ này được kỳ vọng sẽ cải thiện, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, có mặt bằng sạch để thu hút đầu tư. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tái đầu tư, mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển hạ tầng giáo dục, y tế, các dự án công ích, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, dự án công nghệ cao, khoa học và công nghệ có tiềm năng tăng trưởng đột phá.