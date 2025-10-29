Thứ Tư, 29/10/2025

Hải Phòng lập quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ dự án công nghệ cao

Nam Khánh

29/10/2025, 10:25

Quỹ đầu tư mạo hiểm được UBND TP. Hải Phòng cấp 500 tỷ đồng và nhận tài trợ trong nước, quốc tế để cung cấp nguồn vốn chiến lược cho các dự án công nghệ cao…

UBND TP. Hải Phòng cấp 500 tỷ đồng cho Quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm giúp đỡ các dự án công nghệ cao.
UBND TP. Hải Phòng cấp 500 tỷ đồng cho Quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm giúp đỡ các dự án công nghệ cao.

Ngày 26/7, Tại kỳ họp thứ 30, HĐND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã thông qua nghị quyết thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hải Phòng nhằm cung cấp nguồn vốn chiến lược, hỗ trợ chi phí tài chính các dự án công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy hình thành, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn.

Theo đó, Quỹ đầu tư mạo hiểm (Haiphong Venture Captial Fund) sẽ được Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng ra quyết định thành lập, hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần. Quỹ được UBND TP. Hải Phòng cấp 500 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi đầu tư phát triển. Ngoài ra, Quỹ này cũng sẽ đóng góp, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Ban đầu, quỹ có thời gian hoạt động thí điểm trong thời hạn 5 năm.

Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hải Phòng sẽ cung cấp nguồn vốn chiến lược, hỗ trợ phí tài chính (phí đào tạo, cố vấn, kết nối quốc tế), giúp các dự án công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quỹ đầu tư mạo hiểm cũng hỗ trợ, thúc đẩy, hình thành, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà đầu tư, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đối tác quốc tế. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp tại khu thương mại tự do trong việc đổi mới sáng tạo, thương mại hoá sản phẩm khoa học, công nghệ.

Theo đề án thành lập của UBND TP. Hải Phòng, Quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ đầu tư vốn tối đa không quá 30% kinh phí thực hiện và không quá 30 tỷ đồng cho một dự án công nghệ cao. Quỹ đầu tư mạo hiểm cũng sẽ thực hiện góp vốn thành lập doanh nghiệp với tỷ lệ tối đa không quá 5% tổng nguồn vốn của Quỹ và không quá 50 tỷ đồng đối với một doanh nghiệp.

Ngoài ra, Quỹ đầu tư mạo hiểm cũng thực hiện góp vốn vào các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật. Quỹ đầu tư mạo hiểm được sử dụng tối đa 50% lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư để tái đầu tư cho các dự án công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đánh giá từ UBND TP. Hải Phòng, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Startup) và doanh nghiệp công nghệ cao tại Hải Phòng thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư ở giai đoạn đầu (seed, early – stage) do có rủi ro cao. Hải Phòng thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm để cung cấp nguồn lực tài chính giúp các doanh nghiệp hiện thực hoá các ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị thương mại.

Dưới ngưỡng chịu thuế, hộ kinh doanh vẫn phải kê khai và nộp hồ sơ thuế

Dưới ngưỡng chịu thuế, hộ kinh doanh vẫn phải kê khai và nộp hồ sơ thuế

Theo Cục Thuế, mặc dù không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, các hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp hồ sơ thuế theo quy định nhằm bảo đảm tính minh bạch trong quản lý…

Ngân hàng phải rà soát bảo mật ứng dụng Mobile Banking định kỳ 2 tháng một lần

Ngân hàng phải rà soát bảo mật ứng dụng Mobile Banking định kỳ 2 tháng một lần

Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu các ngân hàng thực hiện đánh giá định kỳ 2 tháng một lần đối với các phiên bản ứng dụng Mobile Banking mà khách hàng đang sử dụng, nhằm phát hiện lỗ hổng bảo mật và nguy cơ bị tội phạm mạng can thiệp…

Khẩn trương vận chuyển hàng dự trữ quốc gia tới Huế trước ngày 31/10

Khẩn trương vận chuyển hàng dự trữ quốc gia tới Huế trước ngày 31/10

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Theo kế hoạch, toàn bộ hàng hóa gồm 300 tấn gạo cùng nhiều vật tư cứu hộ sẽ được vận chuyển từ kho dự trữ đến Thừa Thiên Huế và hoàn tất việc bàn giao trước ngày 31/10/2025…

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC lên tới 4 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trong gần 2 tháng

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC lên tới 4 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trong gần 2 tháng

Trong phiên sáng 29/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC chủ yếu duy trì ở mức từ 2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch này tại một doanh nghiệp tăng gần gấp đôi so với phiên hôm qua (28/10), lên tới gần 4 triệu đồng/lượng…

Lãi suất tăng nhiệt, Ngân hàng Nhà nước thận trọng bơm thanh khoản

Lãi suất tăng nhiệt, Ngân hàng Nhà nước thận trọng bơm thanh khoản

Trong tháng 10, quy mô cho vay trên thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên, xét tổng thể, nhà điều hành vẫn giữ lập trường thận trọng khi chỉ cung ứng thanh khoản ở mức hạn chế. Tốc độ bơm ròng chỉ tăng từ giữa tháng, trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng vượt ngưỡng 5%/năm…

1

5 câu hỏi về cuộc họp tuần này của Ngân hàng Trung ương châu Âu

Thế giới

2

Hội chợ Mùa Thu 2025: Cơ hội mua sắm đặc sản Việt

Thị trường

3

Chính phủ Mỹ ký thỏa thuận 80 tỷ USD thúc đẩy năng lượng hạt nhân

Thế giới

4

Quý 3 thành công của các tập đoàn xa xỉ

Đẹp +

5

Những thế mạnh đưa VPBankS vào nhóm dẫn đầu thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán

