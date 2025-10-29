Hải Phòng lập quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ dự án công nghệ cao

Quỹ đầu tư mạo hiểm được UBND TP. Hải Phòng cấp 500 tỷ đồng và nhận tài trợ trong nước, quốc tế để cung cấp nguồn vốn chiến lược cho các dự án công nghệ cao…

Ngày 26/7, Tại kỳ họp thứ 30, HĐND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã thông qua nghị quyết thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hải Phòng nhằm cung cấp nguồn vốn chiến lược, hỗ trợ chi phí tài chính các dự án công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy hình thành, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn.

Theo đó, Quỹ đầu tư mạo hiểm (Haiphong Venture Captial Fund) sẽ được Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng ra quyết định thành lập, hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần. Quỹ được UBND TP. Hải Phòng cấp 500 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi đầu tư phát triển. Ngoài ra, Quỹ này cũng sẽ đóng góp, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Ban đầu, quỹ có thời gian hoạt động thí điểm trong thời hạn 5 năm.

Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hải Phòng sẽ cung cấp nguồn vốn chiến lược, hỗ trợ phí tài chính (phí đào tạo, cố vấn, kết nối quốc tế), giúp các dự án công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quỹ đầu tư mạo hiểm cũng hỗ trợ, thúc đẩy, hình thành, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà đầu tư, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đối tác quốc tế. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp tại khu thương mại tự do trong việc đổi mới sáng tạo, thương mại hoá sản phẩm khoa học, công nghệ.

Theo đề án thành lập của UBND TP. Hải Phòng, Quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ đầu tư vốn tối đa không quá 30% kinh phí thực hiện và không quá 30 tỷ đồng cho một dự án công nghệ cao. Quỹ đầu tư mạo hiểm cũng sẽ thực hiện góp vốn thành lập doanh nghiệp với tỷ lệ tối đa không quá 5% tổng nguồn vốn của Quỹ và không quá 50 tỷ đồng đối với một doanh nghiệp.

Ngoài ra, Quỹ đầu tư mạo hiểm cũng thực hiện góp vốn vào các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật. Quỹ đầu tư mạo hiểm được sử dụng tối đa 50% lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư để tái đầu tư cho các dự án công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đánh giá từ UBND TP. Hải Phòng, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Startup) và doanh nghiệp công nghệ cao tại Hải Phòng thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư ở giai đoạn đầu (seed, early – stage) do có rủi ro cao. Hải Phòng thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm để cung cấp nguồn lực tài chính giúp các doanh nghiệp hiện thực hoá các ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị thương mại.